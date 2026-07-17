Až dočtete tento článek, možná se na každodenní cestu metrem podíváte úplně jinak.
Představte si, že bydlíte na pražských Vinohradech a každý pracovní den dojíždíte za prací na Smíchov. Ráno nastoupíte na stanici Náměstí Míru na lince A, přestoupíte na Můstku na linku B a vystoupíte na Andělu směrem ke stejnojmenné křižovatce. Večer stejnou trasu absolvujete zpět.
Spočítali jsme, kolik času za rok strávíte pouhým stáním na eskalátorech.
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Většina cestujících jen stojí
Stačí se někdy rozhlédnout kolem sebe. Jen malé procento lidí po eskalátorech skutečně jde – obvykle vlevo při cestě dolů. Většina cestujících stojí na místě. Někdo sleduje mobil, jiný si povídá nebo jen čeká, až ho schody vyvezou.
Náměstí Míru: téměř 20 hodin za rok
Ve stanici Náměstí Míru jsou nejdelší eskalátory v pražském metru. Naměřili jsme, že jedna jízda trvá 2 minuty a 21 sekund, tedy 141 sekund.
Pokud je absolvujete ráno i večer, strávíte na nich denně 4 minuty a 42 sekund. Za pětidenní pracovní týden je to 23 minut a 30 sekund.
Když stejnou trasu absolvujete po celý rok bez dovolené, strávíte na eskalátorech 1222 minut, tedy přibližně 20 hodin a 22 minut.
Anděl přidá dalších 14 hodin
Podobně jsme počítali i na stanici Anděl. Delší výstup směrem ke křižovatce trvá 97 sekund, tedy 1 minutu a 37 sekund.
Za cestu tam i zpět to znamená 3 minuty a 14 sekund denně. Za pracovní rok se dostanete na 840 minut, tedy přibližně 14 hodin.
Kdo využívá kratší výstup směrem k Ženským domovům, ušetří jen málo. Eskalátor je o deset sekund kratší a za celý rok to představuje úsporu přibližně 45 minut.
Dohromady? Více než den života
Po sečtení času stráveného na eskalátorech ve stanicích Náměstí Míru a Anděl vyjde za rok 2062 minut.
To znamená 34 hodin a 23 minut, tedy 1 den, 10 hodin a 23 minut.
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Co všechno byste za tu dobu stihli?
Takový čas už není zanedbatelný.
- autem byste i s několika zastávkami dojeli z Prahy až do Lisabonu,
- zvládli byste sledovat přibližně 17 fotbalových zápasů trvajících dvě hodiny
- nebo byste mohli přečíst přes 1000 stran textu formátu A4. Rychlejší čtenáři by se dostali až k hranici 1400 stran.
Pokud tedy patříte mezi cestující, kteří na eskalátorech jen stojí, možná stojí za zvážení, jestli těch několik minut denně nevyužít efektivněji – třeba četbou knihy nebo poslechem podcastu.