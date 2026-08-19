Myšlenka vybudovat v Praze podzemní dráhu není výdobytkem 20. století. První návrhy se objevily už v roce 1898, tedy v době, kdy v Praze ještě běžně jezdily tramvaje tažené koňmi a světové metro bylo stále poměrně mladým vynálezem.
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Tehdejší plány počítaly se dvěma trasami. Jedna měla spojit Karlín přes centrum s Podolím, druhá měla vést z Malé Strany směrem na Vinohrady. Projekt ale zůstal pouze na papíře. Praha si na svou podzemní dráhu musela počkat ještě více než sedm desetiletí.
100 let staré plány
Konkrétnější představa vznikla v roce 1926. A právě tehdy se objevily návrhy tras, které jsou překvapivě podobné dnešnímu systému. Už tehdejší urbanisté totiž řešili problém, který Prahu trápí dodnes: jak rychle a efektivně přepravit lidi mezi centrem a rychle rostoucími okrajovými částmi města.
Další plány zkraje 40. let pak zhatily události druhé světové války.
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Praha je až na 44. místě
Stavba skutečného metra začala až 6. ledna 1966. Praha se tak zařadila mezi světové metropole, které měly vlastní podzemní dráhu. V době otevření šlo podle dobových údajů o 44. město na světě s metrem. Pro srovnání: vůbec první podzemní dráha na světě se rozjela v Londýně už v roce 1863.
Původní návrhy metra
Zelenou dal Husák
Historický okamžik pro Prahu přišel 9. května 1974. Tehdy byl slavnostně otevřen první úsek trasy C z Kačerova přes Nuselský most do tehdejší Sokolovské. Pásku přestřihl tehdejší generální tajemník KSČ Gustáv Husák a první jízda nebyla určena běžným cestujícím, ale pozvaným hostům.
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Veřejnost se do metra dostala až následující den. A nebyla to jediná dopravní změna, která tehdy Prahu čekala. Ve stejný den skončil provoz starých dvounápravových tramvají s vlečnými vozy a po téměř sto letech zanikla také profese průvodčích v tramvajích.