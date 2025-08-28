Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniku stojí za návštěvu

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  4:37
V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím a experimentují s novými chutěmi, aby vytvořily zlatý mok, který potěší každého pivaře.
Část 1/12

Zapomeňte na velkoprůmyslové pivo a vydejte se na cestu za pravým zážitkem. V posledních letech zažívají pražské minipivovary skutečnou renesanci. Vaří piva, která se vyznačují chutí, bohatou pěnou a jedinečným charakterem. Objevte místa, kde se pivo vaří s láskou a kde za každým lokem stojí poctivá práce.

Minipivovar U Medvídků

Dům U Medvídků v srdci Prahy má bohatou historii, která sahá až do počátku 15. století. Už v roce 1466 zde byl založen pivovar, který nepřetržitě fungoval až do konce 19. století. I když byl na nějaký čas uzavřen kvůli konkurenci velkých průmyslových pivovarů, jeho dědictví žije dál.

V roce 2005 byl v původních prostorách sladovny znovu otevřen minipivovar, který pokračuje v tradičních postupech, jako je štokové chlazení a zrání piva v dřevěných sudech. Cílem pivovaru není vyrobit co nejvíce piva, ale udržet řemeslo při životě. Důkazem toho je i jeden z jejich unikátních projektů – mikropivovar, kde si kdokoliv může uvařit vlastní pivo.

Pivovar U Medvídků

Pivovar U Medvídků

Pivní speciály a zajímavosti

Kde ho najdete?
Na Perštýně 7, Praha 1

Pivovar U Medvídků je proslulý svými speciály, které se vymykají běžné nabídce. Mezi nimi vyniká XBEER-33, jedno z nejsilnějších pravidelně vařených piv v Česku, které bylo dokonce zařazeno do celosvětového výběru piva „1001 Beer you have to drink before you die“. Jeho vysoká stupňovitost se dosahuje unikátními postupy a každá várka je originál. Dalším zajímavým kouskem je polotmavý ležák Oldgott, vařený s maximálním důrazem na tradici.

Kromě piv na čepu v restauraci a pivním baru je možné si piva pořídit také v pivním obchodě společně s dalšími suvenýry, jako jsou trička, sklenice nebo pivní kosmetika. Piva se prodávají výhradně ve skleněných lahvích s patentním uzávěrem.

Druh pivaPopisCena
Blondgottsvětlý ležák79 Kč
Oldgottpolotmavý ležák79 Kč
Sexgottsvrchně kvašené pivo s kotvičníkem zemním96 Kč
XBEER-33nejsilnější pravidelně vařené pivo (33°)133 Kč

Pivovar nabízí také pivní lázně, kde si hosté mohou užít koupel v extraktu z piva a pivovarských kvasnic, která má blahodárné účinky na pokožku.



Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Vojáci pouštějí naše písničky, aby Rusáky demoralizovali, líčí ukrajinští rapeři

Den před koncertem v Brně sedí jednatřicetiletý ukrajinský hudebník Jurko spolu s o dva roky starším Saškem na zahrádce jedné ze zdejších restaurací. Nad jejich hlavami zrovna prolétá letadlo. „Lidé...

28. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

V ústecké zoologické zahradě se běželo pro dobrou věc

Více než 35 tisíc korun se podařilo vybrat na 3. ročníku benefiční sportovní akce Proběhni si zoo, která se konala v ústecké zoologické zahradě o předposledním prázdninovém víkendu.

28. srpna 2025  5:59

Pítka i mlýnky. Mezi paneláky ve městech Olomouckého kraje poteče voda

Při výstavbě sídlišť před desítkami let se voda neřešila, stejně jako hospodaření s ní. Teď je to naopak, při revitalizaci obytných ploch v Přerově, Zábřehu a Jeseníku se ocitá na jednom z prvních...

28. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Do zoologické zahrady v Děčíně už zavítalo 100 tisíc turistů

Jubilantem se nedávno stal osmiletý Antonín Beňo z Liberce, který přijel do zoo vlakem z Liberce s babičkou a dědečkem a také se starší sestrou.

28. srpna 2025  4:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniku stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

28. srpna 2025  4:37

Letošní ročník festivalu Soundtrack v Poděbradech dnes zahájí koncert Zelenkové

Slavnostní zahájení festivalu Soundtrack dnes v zámecké zahradě v Poděbradech obstará zpěvačka Jitka Zelenková. Vystoupí za doprovodu své kapely a slovenského...

28. srpna 2025  1:15,  aktualizováno  1:15

Základem pohodlného běhu je správně zvolená obuv

Komerční sdělení

Běh patří k nejoblíbenějším sportům na světě z jednoho prostého důvodu - téměř nic k němu nepotřebujete. Pokud se však běhu věnujete pravidelně a chcete podávat co lepší výkon, neměli byste...

28. srpna 2025

Jak pergola z hliníku promění terasu v oblíbené místo celé rodiny

Komerční sdělení

Léto svádí k tomu trávit co nejvíce času venku. Jenže horké slunce, prudký déšť nebo podzimní vítr dokážou plány rychle změnit. Proto se stále častěji objevuje trend zastřešování teras, který...

28. srpna 2025

Na D11 u H. Králové hořela cisterna, provoz se zastavil

Na dálnici D11 na 103. kilometru nedaleko Hradce Králové se dnes večer zcela zastavil provoz kvůli požáru cisterny převážející saze. Hasiči vyhlásili druhý...

27. srpna 2025  21:28,  aktualizováno  23:05

Na dálnici u Jaroměře vzplála cisterna převážející saze. Žár ji roztavil na kaši

Požár cisterny zablokoval 112. km dálnice D11 směrem na Jaroměř. Vozidlo převážející saze vzplálo pravděpodobně od závady na pneumatice. Hasiči vyslali na místo odtahový vůz a snaží se o zprůjezdnění...

27. srpna 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ČRo: Kroky šéfky zlínské hygieny Sedláčkové prověří vládní komise

Kroky ředitelky Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evy Sedláčkové prověří vládní služební komise. Uvedl to dnes Český rozhlas Zlín na základě vyjádření...

27. srpna 2025  18:54,  aktualizováno  18:54

Na Vyškovsku se srazily dva kamiony, zablokovaly silnici první třídy

U Hodějic na Vyškovsku se dnes odpoledne srazily dva zahraniční kamiony. Silnici první třídy mezi Slavkovem u Brna a Bučovicemi zablokovaly, protože jeden z...

27. srpna 2025  18:50,  aktualizováno  18:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.