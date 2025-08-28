Zapomeňte na velkoprůmyslové pivo a vydejte se na cestu za pravým zážitkem. V posledních letech zažívají pražské minipivovary skutečnou renesanci. Vaří piva, která se vyznačují chutí, bohatou pěnou a jedinečným charakterem. Objevte místa, kde se pivo vaří s láskou a kde za každým lokem stojí poctivá práce.
Minipivovar U Medvídků
Dům U Medvídků v srdci Prahy má bohatou historii, která sahá až do počátku 15. století. Už v roce 1466 zde byl založen pivovar, který nepřetržitě fungoval až do konce 19. století. I když byl na nějaký čas uzavřen kvůli konkurenci velkých průmyslových pivovarů, jeho dědictví žije dál.
V roce 2005 byl v původních prostorách sladovny znovu otevřen minipivovar, který pokračuje v tradičních postupech, jako je štokové chlazení a zrání piva v dřevěných sudech. Cílem pivovaru není vyrobit co nejvíce piva, ale udržet řemeslo při životě. Důkazem toho je i jeden z jejich unikátních projektů – mikropivovar, kde si kdokoliv může uvařit vlastní pivo.
Pivovar U Medvídků
Pivní speciály a zajímavosti
Kde ho najdete?
Pivovar U Medvídků je proslulý svými speciály, které se vymykají běžné nabídce. Mezi nimi vyniká XBEER-33, jedno z nejsilnějších pravidelně vařených piv v Česku, které bylo dokonce zařazeno do celosvětového výběru piva „1001 Beer you have to drink before you die“. Jeho vysoká stupňovitost se dosahuje unikátními postupy a každá várka je originál. Dalším zajímavým kouskem je polotmavý ležák Oldgott, vařený s maximálním důrazem na tradici.
Kromě piv na čepu v restauraci a pivním baru je možné si piva pořídit také v pivním obchodě společně s dalšími suvenýry, jako jsou trička, sklenice nebo pivní kosmetika. Piva se prodávají výhradně ve skleněných lahvích s patentním uzávěrem.
|Druh piva
|Popis
|Cena
|Blondgott
|světlý ležák
|79 Kč
|Oldgott
|polotmavý ležák
|79 Kč
|Sexgott
|svrchně kvašené pivo s kotvičníkem zemním
|96 Kč
|XBEER-33
|nejsilnější pravidelně vařené pivo (33°)
|133 Kč
Pivovar nabízí také pivní lázně, kde si hosté mohou užít koupel v extraktu z piva a pivovarských kvasnic, která má blahodárné účinky na pokožku.