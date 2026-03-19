Letošní rok ale přináší i jednu výraznou změnu. Ze seznamu přívozů zmizí linka P3 spojující Dvorce a Lihovar. Důvodem je dokončení nového Dvoreckého mostu, který tuto trasu nahradí a nabídne pohodlnější spojení přes Vltavu.
Sbohem Pepino. Legendární pražský přívoz na Vltavě nadobro končí. Co ještě pojede jinak?
Milovníci říční dopravy ale o symbolické rozloučení s lodí Josefína nepřijdou. Přívoz P3 vyjede naposledy mimořádně v pátek 17. dubna 2026, a to při příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu. Půjde o poslední možnost, jak se na této trase svézt.
Turistická atrakce i součást MHD
Pražské přívozy přitom dlouhodobě patří nejen k turistickým atrakcím, ale i k praktickým dopravním spojům v rámci městské hromadné dopravy. Výraznou roli hraje například přívoz P2, který nabízí rychlé a pohodlné spojení do zoologické zahrady, konkrétně ke vstupu Sklenářka v blízkosti expozice goril. Tento přívoz jezdí v pravidelném intervalu každých 15 minut.
Na všech linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdní doklady PID (jízdní kola se přepravují bezplatně).
