V středu 17. září 2025 v jednu odpoledne to vypukne! Louka u přístaviště v Podbabě, odkud již 20 let pendluje mezi zmiňovanou čtvrtí a Podhořím přívoz P2, se promění v místo plné zábavy, historie i zážitků na vodě.
„Takhle pestré odpoledne s doprovodným programem, občerstvením a plavbami jen tak nezažijete. Stačí přijít. Vstup i plavby jsou zdarma,“ láká k účasti na akci konající se u příležitosti dvacátého výročí obnovení přívozů v hlavním městě mluvčí organizátora pražské dopravy (ROPID) Filip Drápal.
Okružní plavby každých patnáct minut
Na vltavský člun nebo loď Šemík z flotily Pražských Benátek můžete naskočit kdykoli a nechat se povozit po řece. Nic neplatíte. Jízdenka či Lítačka jsou třeba pouze na pravidelných linkách, respektive přívozech.
Jízda historickým autobusem
Ze zastávky Podhoří se svezete retro autobusem třeba k metru Nádraží Holešovice, do Bohnic nebo k prvnímu přívozu P1 do Zámků.
Hudba a pohoda
Kapela Matylda Banda de la marina zahraje námořnické písně. Podle organizátorů půjde o ideální kulisu k tanci nebo jen k posezení u vody.
Program pro děti i dospělé
V plánu jsou také dílničky, výroba papírových lodiček, omalovánky, luštění a další zábava pro malé i velké. Přijďte si užít vodní atmosféru, trochu historie a hlavně pohodové odpoledne na Vltavě.
Získejte knížku
K 20. výročí obnovení přívozů v Praze připravila organizace ROPID speciální publikaci popisující historii i současnost pražských přívozů včetně dobových fotografií a archivních materiálů. Tato publikace bude k dostání zdarma nejen na dnešní akci, ale též na dalších akcích, kterých se bude Pražská integrovaná doprava během letošního září účastnit. Jde o Den bez aut, jenž se bude konat příští pondělí 22. září a také akci Poznej Vltavu 28. září.
Posledně zmiňovanou akci doprovodí také výstava k historii i současnosti pražských přívozů.
„Pro ty, kteří žádnou z akcí nestihnou navštívit, bude k dostání také v infocentrech ROPID na pražském hlavním nádraží, Černém Mostě i Zličíně,“ uzavírá Drápal.