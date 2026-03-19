Pražské přívozy o víkendu zahajují sezonu. Jeden z nich se však vrátí už jenom na skok

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  14:15aktualizováno  21. března 12:41
Natočte si budíky a obujte jachtařské polobotky. Od soboty 21. března se v Praze naplno rozjíždí sezona přívozů. K celoročně provozovaným linkám P1 a P2 se přidávají i ostatní sezonní spoje, které budou cestujícím k dispozici až do konce října.
Pražský přívoz Pepina na Vltavě končí. Nahradí ho Dvorecký most.

foto: PID

Sezona přívozů 2026 může začít!
Letošní rok ale přináší i jednu výraznou změnu. Ze seznamu přívozů zmizí linka P3 spojující Dvorce a Lihovar. Důvodem je dokončení nového Dvoreckého mostu, který tuto trasu nahradí a nabídne pohodlnější spojení přes Vltavu.

Sbohem Pepino. Legendární pražský přívoz na Vltavě nadobro končí. Co ještě pojede jinak?

Milovníci říční dopravy ale o symbolické rozloučení s lodí Josefína nepřijdou. Přívoz P3 vyjede naposledy mimořádně v pátek 17. dubna 2026, a to při příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu. Půjde o poslední možnost, jak se na této trase svézt.

Sezona přívozů 2026 může začít!

Turistická atrakce i součást MHD

Pražské přívozy přitom dlouhodobě patří nejen k turistickým atrakcím, ale i k praktickým dopravním spojům v rámci městské hromadné dopravy. Výraznou roli hraje například přívoz P2, který nabízí rychlé a pohodlné spojení do zoologické zahrady, konkrétně ke vstupu Sklenářka v blízkosti expozice goril. Tento přívoz jezdí v pravidelném intervalu každých 15 minut.

Na všech linkách přívozů PID plují palubová plavidla s bezbariérovým přístupem z přístavního mola a platí zde veškeré jízdní doklady PID (jízdní kola se přepravují bezplatně).

Více informací včetně kompletních jízdních řádů přívozů najdete na webu pid.cz.

Sbohem Pepino

  • Přívoz Josefína, který od roku 2007 vozil Pražany mezi Lihovarem a Dvorci, vyplulul na konci října loňského roku oficiálně naposledy. Na jaře už se Pepina, jak se legendární lodi přezdívá, na řeku neměla vrátit. Nakonec to ale bude jinak.
  • Převozní motorová loď Josefína má kapacitu 12 cestujících.

Pražské přívozy o víkendu zahajují sezonu. Jeden z nich se však vrátí už jenom na skok

Pražský přívoz Pepina na Vltavě končí. Nahradí ho Dvorecký most.

Natočte si budíky a obujte jachtařské polobotky. Od soboty 21. března se v Praze naplno rozjíždí sezona přívozů. K celoročně provozovaným linkám P1 a P2 se přidávají i ostatní sezonní spoje, které...

19. března 2026  14:15,  aktualizováno  21. 3. 12:41

