Společnost Prague City Tourism tímto projektem navazuje na loňskou úspěšnou dražbu designové repliky dlaždice metra v růžové barvě, kdy se podařilo pro Alianci žen s rakovinou prsu vybrat obnos 31 400 Kč. Finanční prostředky z prodeje i letos připadnou Alianci k poskytnutí metodické pomoci organizacím onkologicky nemocných a tvorbě projektů a kampaní ve prospěch prevence a léčby rakoviny prsu.
„Děkujeme Prague City Tourism, že se i letos rozhodl podpořit naší organizaci. Rády bychom za získané finanční prostředky zakoupily prsní fantom, který využijeme při edukacích o důležitosti prevence v boji s rakovinou prsu v rámci našeho projektu Nejde jen o prsa, jde o život na středních školách,“ říká ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Štěpánka Pokorná.
Symbol solidarity
„Růžový pin spojuje ikonický design pražského metra s podporou prevence rakoviny prsu. Je symbolem solidarity Prahy se všemi, kteří bojují s rakovinou prsu a výzvou k prevenci této nemoci,“ říká místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová.
Kromě milionů svezených cestujících pražská MHD nabízí i estetický zážitek. Přesvědčte se sami
Odznáček v podobě růžové dlaždice, navržený českým designérem Petrem Novaguem, si mohou zájemci zakoupit za 200 Kč od začátku října v obchodě s originálními suvenýry ve Staroměstské radnici i prostřednictvím e-shopu prague.eu. Rozměrově malý (2,5 cm x 2,5 cm), ale významný doplněk z lesklé lakované mědi lze hrdě připnout na sako, kabát či tašku, a zároveň tak vyslat jasný signál solidarity a významu prevence.
