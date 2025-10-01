Pražské prso, které má smysl! Ikonická dlaždice z metra pomáhá v boji s rakovinou

Autor: Metro.cz
  11:19
Říjen se na celém světě nese ve znamení prevence rakoviny prsu a Praha se k této osvětě symbolicky připojuje. Prague City Tourism dnes spouští prodej designových růžových odznáčků pro dobrou věc. Zájemci si mohou pořídit miniatury ikonických dlaždic pražského metra, které mají charakteristický motiv „prsa“ a „antiprsa“ od architekta Jaroslava Otruby. Výtěžek z říjnového prodeje poputuje Alianci žen s rakovinou prsu, která dlouhodobě podporuje pacienty, jejich rodiny a šíří osvětu o prevenci.
Růžový pin spojuje ikonický design pražského metra s podporou prevence rakoviny prsu. | foto: Prague City Tourism

Společnost Prague City Tourism tímto projektem navazuje na loňskou úspěšnou dražbu designové repliky dlaždice metra v růžové barvě, kdy se podařilo pro Alianci žen s rakovinou prsu vybrat obnos 31 400 Kč. Finanční prostředky z prodeje i letos připadnou Alianci k poskytnutí metodické pomoci organizacím onkologicky nemocných a tvorbě projektů a kampaní ve prospěch prevence a léčby rakoviny prsu.

„Děkujeme Prague City Tourism, že se i letos rozhodl podpořit naší organizaci. Rády bychom za získané finanční prostředky zakoupily prsní fantom, který využijeme při edukacích o důležitosti prevence v boji s rakovinou prsu v rámci našeho projektu Nejde jen o prsa, jde o život na středních školách,“ říká ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Štěpánka Pokorná.

Stanice metra Malostranská

Symbol solidarity

„Růžový pin spojuje ikonický design pražského metra s podporou prevence rakoviny prsu. Je symbolem solidarity Prahy se všemi, kteří bojují s rakovinou prsu a výzvou k prevenci této nemoci,“ říká místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism Jana Adamcová.

Kromě milionů svezených cestujících pražská MHD nabízí i estetický zážitek. Přesvědčte se sami

Odznáček v podobě růžové dlaždice, navržený českým designérem Petrem Novaguem, si mohou zájemci zakoupit za 200 Kč od začátku října v obchodě s originálními suvenýry ve Staroměstské radnici i prostřednictvím e-shopu prague.eu. Rozměrově malý (2,5 cm x 2,5 cm), ale významný doplněk z lesklé lakované mědi lze hrdě připnout na sako, kabát či tašku, a zároveň tak vyslat jasný signál solidarity a významu prevence.

