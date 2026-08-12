V horkých dnech se z některých tramvají stává pořádně nepříjemné místo. Nový web Smrdíme.cz teď v reálném čase ukazuje, kolik tramvají bez klimatizace právě vyjelo do ulic. A čísla nejsou pro Prahu zrovna lichotivá. V době psaní tohoto článku se ulicemi metropole prohánělo 230 tramvají, přičemž 148 z nich bylo klimatizovaných.
Jinými slovy, sedmdesát procent tramvají v tuto chvíli postrádalo funkční klimatizační zařízení. Nutno ovšem podotknout, že se tato čísla během dne neustále obměňují.
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Vedro v pražských tramvajích nekončí. Dopravní podnik popisuje, co se děje s klimatizací
„Kryštof Korb spustil webovou stránku, která poukazuje na dlouholetou ostudu Dopravního podniku hlavního města Prahy a samotného vedení metropole v neschopnosti zajistit klimatizaci do vozidel městské hromadné dopravy.
Dopravce má asi 150 tramvají s klimatizací
Data jsou čerpána přes aplikační rozhraní služeb Golemio a Open-Meteo. První z nich je Prahou provozovaná platforma pro open data, druhá poskytuje přístup k údajům o počasí,“ komentuje web redaktor Jan Sedlák, a to na zpravodajském serveru lupa.cz.
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Pražský dopravní podnik (DPP) přitom problém nezpochybňuje a na postupném vybavování starších tramvají klimatizací intenzivně pracuje. Největší pražský dopravce má aktuálně k dispozici necelou stopadesátku tramvají s celovozovou klimatizací, klimatizaci mají například některé Škody 15T a všechny nové tramvaje Škoda 52T.
Dalších 123 „patnácttéček“ se klimatizace dočká postupně v budoucnu. DPP za jejich dovybavení zaplatí téměř 396 milionů korun bez DPH, práce mají probíhat tempem nejméně dvacet vozů ročně.
Uvnitř o šest méně než venku
„Standardy kvality Pražské integrované dopravy v bodě 4.2.9.2 stanovují: Vozidlo musí být vybaveno funkční klimatizací a při venkovní teplotě v rozmezí 22 až 25 °C musí být zajištěno, aby uvnitř vozidla byla teplota v rozmezí 20 až 25 °C. Při venkovních teplotách vyšších než 25 °C musí být teplota uvnitř vozidla vždy o jeden až šest stupňů nižší než venku.
Jaká má být tedy teplota uvnitř vozidla, když je venkovní teplota 38 až 40 °C ve stínu, což jsou pro Česko nepochybně extrémní hodnoty?“ vysvětloval před pár dny pro deník Metro manažer komunikace DPP Daniel Šabík a dodával: „Na přímém slunci na rozpálené městské dlažbě, betonu a asfaltu jsou teploty ještě vyšší. Pokud tedy má být uvnitř vozidla teplota maximálně o šest stupňů nižší než venkovní, pak to bude 32 až 34 °C.“