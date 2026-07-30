Letní údržby tramvajových tratí pokračují v plném proudu. V neděli 2. srpna 2026 od 9.00 hodin do 18.00 hodin bude přerušen provozu tramvají v úseku Jiráskovo náměstí – Staroměstská. Dojde tím k rozšíření již uzavřeného úseku Újezd – Lazarská.
- Výluka se dotkne linek 2, 4, 5, 9, 17, 18, 22 a 23.
- Tramvaje pojedou po odklonových trasách, některé spoje budou zkráceny a Dopravní podnik zavede také mimořádné linky 32 a 39.
- Omezení se dotkne i historických tramvajových linek 41 a 42, které pojedou po upravených trasách.
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Využijte metro
Náhradní autobusová doprava zavedena nebude. V centru města proto dopravce doporučuje využít především metro.
Změní se také některé zastávky. Dočasně vznikne zastávka Malostranská ve směru na Čechův most na nábřeží Edvarda Beneše a v obou směrech bude zřízena zastávka Staroměstská na Mánesově mostě.
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