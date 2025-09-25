Obnovení provozu se dotkne tramvajových linek číslo 1, 6, 14, 17, 25 a 93, které od konce ledna letošního roku jezdily po změněných trasách.
U Výstaviště
Rekonstrukce byla součástí rozsáhlé akce „Rekonstrukce ulice U Výstaviště“, na níž spolupracovalo několik městských společností. Zahrnovala nejen obnovu tramvajové tratě, ale také rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek, chodníků, výstavbu nových uličních vpustí, veřejného osvětlení a revitalizaci zeleně.
Stavební práce začaly 27. ledna demontáží vozovek, následovala demontáž tramvajové tratě a rozsáhlé práce na přeložkách a obnově vodovodu a kanalizace. Od července probíhala výstavba nové tramvajové tratě, která byla v souladu s novým uličním profilem napřímena – zanikl tak původní oblouk ve tvaru protáhlého písmene S v oblasti zastávky Výstaviště.
Zvelebené okolí
Po zprovoznění tramvají bude Technická správa komunikací hl. m. Prahy pokračovat v navazujících pracích na vozovkách, chodnících a parkových úpravách.
V kostce