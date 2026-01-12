S příchodem nízkopodlažních tramvají, jako jsou Škoda 15T nebo modernizované vozy T3, se ukázalo, že běžné sněhové pluhy mají své limity. V hlubším a zmrzlém sněhu nedokázaly vyčistit koleje dostatečně do šířky. Výsledkem byly poškozené boky tramvají.
Řešení? Podvozkový pluh, který sníh neodhrnuje jen „před sebou“, ale dokáže ho efektivně odstranit i z míst, kam se běžná technika nedostane.
Obr na kolejích
Pražský podvozkový pluh má hmotnost zhruba 10 tun a k tramvaji je pevně připojen spřáhlem i jistícími řetězy. Je osazen širokou radlicí, která je natočena do strany, takže sníh odhazuje mimo kolej. Bez problémů si poradí i s 30centimetrovou vrstvou sněhu a funguje při rychlosti až 30 km/h.
Zajímavostí je, že základ pluhu tvoří podvozek ze starší tramvaje typu T3. Díky tomu je konstrukce odolná, osvědčená a snadno udržovatelná.
Světla, majáky a hydraulika
Podvozkový pluh není žádné „hloupé železo“. Má vlastní hydrauliku, osvětlení, směrovky i oranžové výstražné majáky. Řidič může přímo z kabiny ovládat výšku radlice podle aktuální situace – jinak se pracuje v čerstvém sněhu, jinak na zmrzlém podkladu nebo třeba na zatravněných tratích.
Pluh navíc komunikuje s výhybkami, takže si sám „otevírá cestu“ i v komplikovaných úsecích sítě.
Do ostrého provozu se zmiňovaný podvozkový pluh dostal poprvé v zimě 2013. Právě tehdy se ukázalo, že zvládne místa, kde jiné pluhy selhávaly. Díky němu zůstaly průjezdné i tratě, kde by jinak hrozilo poškození moderních tramvají.
Video plné zajímavostí
Pražský dopravní podnik má ve své flotile celkem tři podvozkové pluhy. Nesou typové označení PSP 01. Stroje při práci zachycuje video níže od projektu Tramvaje v České republice. Pustťe si ho, je plné technických perliček.