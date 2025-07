Po Vltavě v Praze plují parníky, historické lodě, přívozy i supermoderní plavidla na solární pohon. Vybírat můžete nejen podle ceny, ale i zážitku, který by vás nejvíc potěšil – od klasické okružní plavby s výkladem o památkách přes raut na vodě až po soukromé akce s hudbou, ochutnávkou čokolády či břišními tanci.

Lodí nebo parníkem do Zoo Praha

Výlet z centra do zoo (a zpět) Odkud kam Rašínovo nábřeží – Císařský ostrov Cena 290 Kč (jednosměrná) Délka plavby 75 minut (jedním směrem)

Pražskou klasikou, která potěší nejen malé turisty, je plavba z centra do zoo. Pravidelná linka Pražské paroplavební společnosti vyplouvá z Rašínova nábřeží, kam se pomocí MHD dostanete buď z tramvajové zastávky Palackého náměstí, nebo ze stanice metra Karlovo náměstí. Loď pluje na sever, podpluje Karlův most, mine ostrov Štvanice a doveze vás k přístavišti na Císařském ostrově, odkud se procházkou přes Trojskou lávku dostanete k zoo.

Celá plavba trvá zhruba 75 minut a vyjde vás na 290 korun. Děti do 15 let se svezou za 190 korun, děti do 3 let zdarma. Zvolit si můžete i zpáteční cestu nebo rodinné jízdné, slevu mají také senioři nad 65 let. Platit lze online nebo na nástupišti č. 2 na Rašínově nábřeží, mezi Jiráskovým a Palackého mostem. Na druhé straně řeky lze platit v pokladně na Císařském ostrově. Na loď můžete za poplatek 100 korun vzít i kolo. Dětské kočárky se přepravují zdarma.

Loď Odra byla vyrobena v polském Gdaňsku v roce 1968. Jde o dvoupalubovou loď sériové výroby s typovým označením SPJD (Statek Pasaźersky Jeziorowy Duźy – velká osobní jezerní loď).

Na co se můžete těšit?

Těšte se na panorama Pražského hradu, na vltavské mosty včetně nového Trojského mostu a také na proplutí dvěma zdymadly. Krásný výhled budete mít i na Letenské sady a pražský metronom. Plavba je bez komentáře.

Loď Odra, která je k těmto plavbám využívána nejčastěji, pojme až 250 cestujících. Je na ní možné zakoupit si občerstvení. Poznáte ji zdálky podle barevného potisku s obrázky zvířat.

A kdy se pluje?

V sezóně od května do konce srpna každý den ve třech časech: z Rašínova nábřeží vyplouvá loď v 9:00, 12:00 a 15:30. Během září pluje ve stejné časy, ale jen o sobotách a nedělích.

Okružní výletní plavby po Vltavě

Okružní výlety centrem Prahy Odkud nejčastěji z přístaviště Na Františku na Dvořákově nábřeží Cena od 390 Kč Délka plavby od 60 minut

Pokud toužíte po vyhlídce na pražské historické památky z perspektivy vodní hladiny, můžete si zvolit některou z okružních plaveb po Vltavě. Nabízí je více společností a trvají zpravidla jednu hodinu. Ceny za komentované plavby se pohybují od 390 korun výš a historické parníky či výletní lodě na ně vyplouvají jednou za hodinu. Děti mívají slevy, děti do 3 let obvykle cestují zdarma.

Doprovodný program a soukromé akce Výlet lodí nemusí doprovázet jen jídlo. Na parnících jsou schopni vám zajistit třeba čokoládové, rumové nebo doutníkové degustace, vystoupení folklorních skupin, břišních tanečnic či party na míru. Mnoho lodí si lze také pronajmout pro soukromou akci včetně různých oslav nebo i svateb.

Zážitek z plavby můžete spojit s jídlem – v nabídce jsou obědy či večeře formou rautů nebo servírovaných chodů, třeba na parníku. V případě, že máte zájem o některou z těchto variant, počítejte s vyšší cenou (začíná na 990 korunách) a také delší dobou plavby, obvykle 2 hodiny. Loď při nich dělá větší okruh, obvykle propluje Smíchovským nebo Štvanickým zdymadlem, vždy to ale závisí na provozu na řece.

Trasa nejčastěji začíná i končí na přístavišti Na Františku, některé lodě ale plují z přístaviště Čechův most – využívá ho například společnost Prague Boats.

Maria Croon je loď s příběhem. Po metropoli pluje každý den. Jeden ze salónků lodi Maria Croon. Voní tady historie. Kormidelna lodi Czech Boat. Najdete v ní kombinaci staré a moderní techniky.

Co vás čeká?

Podplujete Karlův most, uvidíte Kampu, Hradčany, Sovovy mlýny, Pražský hrad, Strakovu akademii či Anežský klášter. Zpravidla jde o komentované výlety, u gastronomických zážitkových plaveb bývá omezen a prim hrají jiné vjemy.

Protože podobné akce pořádá více společností, liší se také lodě, které vás zvou na palubu. Patří mezi ně třeba jedna z nejmodernějších motorových lodí v Praze Bohemian Rhapsody s posuvnou skleněnou střechou a kapacitou kolem 220 lidí, plně elektrická Anna Carolina s vyhlídkovou palubou s panoramatickým rozhledem pro 250 osob či historické kolesové parníky Vyšehrad a Vltava.

Kdy se pluje?

V sezóně od přístaviště Na Františku od 11 hodin každou hodinu až do 17, poté většinou ještě ve 20 hodin. Speciální plavby s večeří se konají i později podle zájmu, je třeba je zarezervovat předem. Výlet okružní lodí si můžete dopřát i mimo sezónu v časech 12:00, 15:00 a 16:00. Od Čechova mostu se vyplouvá poprvé už v 10 hodin a poté každou půlhodinu až do 22:00, a to celoročně. Mimo sezónu se ale vyplatí si zjistit možnosti předem, protože kvůli počasí či provozu na řece může být jízdní řád upravený.

Plavba romantickou Čertovkou

Tajemná Čertovka Odkud zejm. přístaviště Judita, ale i další Cena od 550 Kč Délka plavby 45 minut

Vodní kanál Čertovka je právem pokládaný za nejmalebnější část Vltavy v Praze. Jeho vznik sahá nejméně do 12. století a je spojený s několika mlýny, pro které sloužil jako náhon. Do dnešních dnů se nejlépe dochoval Velkopřevorský mlýn ze 16. století. Čertovka, někdy zvaná také Strouha či Malostranská strouha, odděluje Malou Stranu od ostrova Kampa.

Čertovkou se větší lodě nedostanou, musíte si tak vybírat společnosti, které mají v nabídce i menší plavidla. Patří mezi ně patentní čluny typu Vodouch, které napodobují původní vltavské čluny ze 16. století. Více se o nich dozvíte na stránkách Pražské Benátky nebo Muzea Karlova mostu. Do Čertovky ale plují i jiné společnosti, které vás do romantických zákoutí dopraví třeba na plavidlech, jako je historický Mistr Jan Hus , nebo moderní loď Elektronemo na solární pohon.

Spojit plavbu Čertovkou můžete s návštěvou Muzea Karlova mostu nebo Muzea Karla Zemana. V tom případě využijete přístaviště Čertovka, které leží v jejich těsné blízkosti. Obě zmíněná muzea nabízejí možnost si koupit vstupné s příplatkem za plavbu, kdy je celková částka nižší, než kdybyste si obojí kupovali zvlášť.

Čertovka vznikla jako vodní náhon pro mlýny a plavba po ní patří prý mezi nejromantičtější zážitky v Praze. Turisté při ní mohou obdivovat dřevěné kolo Velkopřevorského mlýna.

Co uvidíte?

Největším lákadlem této je samozřejmě Velkopřevorský mlýn jeho dřevěné kolo, kolem kterého poplujete. Trasa zpravidla zahrnuje i podplutí Karlova mostu. Co dalšího můžete vidět, závisí na tom, jakou společnost zvolíte a které přístaviště používá. Může to být Čertovka, přístaviště u Čechova mostu a v případě plavby s Pražskými Benátkami i Judita. Toto historické přístaviště nese název podle původního překlenutí řeky, které stálo na místě dnešního Karlova mostu od 12. století.

„Naše čluny Vám dovolí shlédnouti Prahu očima Vašich pradědů. Jakožto jediná pražská rejdařská společnost, umožňujeme visitaci reliktů mostu královny Judity (prvního kamenného mostu pražského) pod náměstím Křižovníků,“ uvádí společnost na svém webu. Okruh dále vede k Mánesovu mostu a za ním se stáčí zpět.

Kdy se pluje:

Každý den v roce, odjezdy jsou mezi 10. a 17. hodinou. Podle toho, s kým pojedete, jsou odjezdy různě časté – od půl hodiny po 10minutové intervaly. V červenci a srpnu se navíc pluje až do 20 hodin, poslední loď vyjíždí v 19 hodin.

Kouzlo pražských přívozů Z jednoho břehu Vltavy na druhý se můžete dostat také pomocí přívozu. V Praze je v současnosti 6 linek, které spadají pod Pražskou integrovanou dopravu (PID), a platí na nich stejný ceník jako v metru nebo tramvajové síti. Jen dvě z těchto linek jsou v provozu celoročně, ostatní jezdí jen v sezóně – od konce března do konce října. Jejich trasy i intervaly najdete na stránkách PID. Kromě těchto linek funguje na Vltavě v Praze i přívoz Vyšehrad, který provozuje společnost Pražské Benátky a který nespadá do PID. Spojuje Smíchovskou náplavku s Podskalím a jedna cesta vyjde na 40 korun. Jezdí každý den mezi 11. a 21. hodinou každých 15 minut.

Po Vltavě z Prahy na Slapy a do Mělníka

Pokud by vám naše nápady na výlety lodí po Vltavě v Praze nestačily, můžete se podívat i za hranice hlavního města. Parník Vltava vás vezme k soutoku Vltavy a Labe do Mělníka anebo na druhou stranu – na Slapy.

Parníkem na Mělník Odkud Rašínovo nábřeží Cena 790 Kč Délka plavby cca 6 hodin včetně zastávek

Co uvidíte cestou do Mělníka?

Při výletu na sever k soutoku dvou největších českých řek proplujete několika plavebními komorami, pokocháte se pohledem na bájný vrch Říp či zámek v Nelahozevsi. Jedna cesta stojí 790 korun, pokud si pořídíte zpáteční lístek, vyjde vás na 990. Vyplouvá se z Prahy od nástupiště 2 na Rašínově nábřeží v 7 hodin ráno, v Mělníce budete kolem 13. hodiny.

Kdy se pluje?

O vybraných nedělích – 17. srpna a 21. září. Pro přesné informace sledujte plavební řád.

Výlet lodí na Slapy Odkud Rašínovo nábřeží Cena 650 Kč Délka plavby cca 4 hodiny včetně zastávek

Na co se těšit cestou na Slapy?

Pustit se po Vltavě proti směru jejího toku? Tuto zábavu si lidé rádi užívali už od 19. století. Tradiční cestu z Prahy na Slapy můžete podniknout na lodi Cecília nebo na historickém parníku Vltava. Poznáte malebná zákoutí nejdelší české řeky, prohlédnete si starobylou obec Davli, minete soutok se Sázavou, Štěchovice a slavnou vyhlídku Máj. Cesta končí v Třebenicích, odkud se loď vrací zpět do Prahy.

Kromě zpáteční jízdenky za 870 korun si můžete vybrat také jízdenku jen na určitou část trasy. Loď má cestou několik zastávek, například zmíněnou Davli.

Kdy se pluje?

V sezóně až do konce září téměř každou sobotu a neděli. Výjimkou jsou dny 17. 8., 21. 9. a 28. 9. Odjezd z Rašínova nábřeží je v 8:30.