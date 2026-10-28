Pražské vánoční trhy patří mezi nejlepší v Evropě. Hotely jsou ale druhé nejdražší

Autor: Marek Peška
  18:07
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Vánoční Praha.

Vánoční Praha. | foto: Prague City Tourism

Vánoční Praha. I letos bude na lince 42 jezdit vánočně ozdobená tramvaj.
Vánoční Praha
Vánoce na Staromáku
Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce...
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Pražské vánoční trhy patří podle několika zahraničních žebříčků k nejatraktivnějším v Evropě. Návštěvníci ale musí počítat s vysokými cenami ubytování. Praha se totiž řadí také mezi nejdražší adventní destinace. Kolik stojí noc v hotelu, jak si česká metropole vede v mezinárodním srovnání a kam vyrazit, pokud se chcete vyhnout davům?

Vánoční Praha boduje v zahraničí. Britská společnost Christmas Tree World, která se specializuje na prodej umělých vánočních stromků, nedávno sestavila žebříček nejlepších evropských vánočních trhů pro rok 2026. Trhy na Staroměstském náměstí v něm obsadily desáté místo se ziskem 5,6 bodu z deseti.

Analýza vychází z několika kritérií. Hodnotí zájem o jednotlivé trhy podle vyhledávání na Googlu, prosincové ceny hotelů, počet stánků, případné vstupné a dostupnost veřejnou dopravou.

Vítězem žebříčku se stal norimberský Christkindlesmarkt, který získal 8,2 bodu. Druhé místo obsadil Manchester a třetí skončil drážďanský Striezelmarkt, jehož historie sahá téměř šest století do minulosti.

TOP 10 nejlepších vánočních trhů v Evropě pro rok 2026 podle Christmas Tree World
PořadíMěstoRoční počet vyhledáváníPrůměrná cena hotelu za noc v prosinciVzdálenost od MHD (min. pěšky)Hodnocení (z 10)
1.Norimberk818 200144 £48,20
2.Manchester633 400107 £117,64
3.Drážďany261 700123 £47,50
4.Edinburgh920 700189 £56,95
5.Štrasburk635 100235 £96,81
6.Birmingham326 90093 £46,71
7.Vídeň530 500218 £56,39
8.Bath427 200206 £86,21
9.Kolín nad Rýnem430 100127 £56,02
10.Praha460 000228 £45,6

Praha patří k tomu nejlepšímu

Praha uspěla také v dalších hodnoceních. Organizace European Best Destinations ji v loňském žebříčku zařadila na 14. místo mezi dvaceti nejlepšími evropskými vánočními trhy. Výsledky vycházely z hlasování více než 800 tisíc cestovatelů ze 179 zemí. Zvítězila rumunská Craiova.

Vánoční Praha. I letos bude na lince 42 jezdit vánočně ozdobená tramvaj.

V letošním hodnocení ChristmasWanders Index 2026, které porovnává 194 měst ve 30 zemích, zase získala Praha 7,8 bodu z deseti. Celosvětově se dělí o 21. příčku s německými Brémami a Frankfurtem.

Krásná, ale drahá

Zatímco vánoční atmosféra české metropole sbírá v zahraničí body, ceny ubytování už tak příznivě nevycházejí. Podle zmiňované analýzy Christmas Tree World má Praha mezi deseti nejlépe hodnocenými destinacemi druhé nejdražší prosincové hotely.

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Průměrná cena za pokoj na jednu noc dosahuje 228 liber, tedy v orientačním přepočtu přibližně 6 400 korun. Dražší je pouze francouzský Štrasburk, kde noc vychází na 235 liber.

Podobně vysoké částky zaznamenala také cenová platforma Idealo. Podle jejího přehledu vycházelo ubytování v Praze během loňských Vánoc v průměru na 224 liber za noc, tedy přibližně 6 300 korun.

Alternativou mohou být soukromé byty nabízené prostřednictvím ubytovacích platforem. Deník Metro při kontrole nabídky Airbnb 28. října zjistil, že některé možnosti ubytování bylo možné právě dnes pořídit přibližně za tři tisíce korun za noc. V prosince může být cena ale jiná.

Vánoční Praha

Vánoční Praha láká statisíce turistů

Obliba vánoční Prahy se každoročně promítá také do počtu návštěvníků. Ulice historického centra, zejména okolí Staroměstského náměstí, se během adventu zaplňují domácími i zahraničními turisty. Média si loni například všímala ucpaného Karlova mostu.

Zájem o českou metropoli potvrzuje i mluvčí společnosti Prague City Tourism Klára Janderová. „Loni v prosinci do metropole dorazilo zhruba 790 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků,“ říká pro Metro.cz Janderová. Nejvíce turistů je z Německa, USA, Velké Británie a také Španělska a Itálie.

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Kdo se chce vyhnout největším davům, neměl by zůstávat pouze v historickém centru. Příjemnou alternativou může být procházka po Vyšehradě, okolí Strahovského či Břevnovského kláštera nebo malebnou střešovickou uličkou Na Kocourkách, které se někdy přezdívá „střešovická“ Zlatá ulička.

Prahu lze poznávat také prostřednictvím mobilní hry Playing Prague. Její zimní varianta nabízí tematické procházky a příběhy spojené s městem. Hra je zdarma dostupná v obchodech Google Play a App Store, další informace najdou zájemci na webu Prague City Tourism.

Praha už má vybraný vánoční strom

  • Vánoční atmosféru na Staroměstském náměstí letos dotvoří 32 metrů vysoký a přibližně 60 let starý smrk ztepilý ze Šimonovic v Podještědí.
  • Pokácen má být 21. listopadu, do centra Prahy dorazí v noci na 24. listopadu. Slavnostní rozsvícení je naplánováno na sobotu 28. listopadu. První světelná show začne v 16.30 hodin.
  • Organizátoři vybírali z přibližně 80 návrhů zaslaných veřejností. Do užšího výběru postoupilo dvacet stromů, u nichž odborníci posuzovali vzhled, výšku, pravidelnost koruny i zdravotní stav. Důležitá byla také možnost bezpečného pokácení a přepravy do centra metropole.

Vánoční stromy pro rok 2026. Vlevo pro Staroměstské náměstí, pochází z obce Šimonovice v Podještědí. Vpravo strom pro Václavské náměstí pocházející z Rousínova u České Lípy.

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