Vánoční Praha boduje v zahraničí. Britská společnost Christmas Tree World, která se specializuje na prodej umělých vánočních stromků, nedávno sestavila žebříček nejlepších evropských vánočních trhů pro rok 2026. Trhy na Staroměstském náměstí v něm obsadily desáté místo se ziskem 5,6 bodu z deseti.
Analýza vychází z několika kritérií. Hodnotí zájem o jednotlivé trhy podle vyhledávání na Googlu, prosincové ceny hotelů, počet stánků, případné vstupné a dostupnost veřejnou dopravou.
Vítězem žebříčku se stal norimberský Christkindlesmarkt, který získal 8,2 bodu. Druhé místo obsadil Manchester a třetí skončil drážďanský Striezelmarkt, jehož historie sahá téměř šest století do minulosti.
|Pořadí
|Město
|Roční počet vyhledávání
|Průměrná cena hotelu za noc v prosinci
|Vzdálenost od MHD (min. pěšky)
|Hodnocení (z 10)
|1.
|Norimberk
|818 200
|144 £
|4
|8,20
|2.
|Manchester
|633 400
|107 £
|11
|7,64
|3.
|Drážďany
|261 700
|123 £
|4
|7,50
|4.
|Edinburgh
|920 700
|189 £
|5
|6,95
|5.
|Štrasburk
|635 100
|235 £
|9
|6,81
|6.
|Birmingham
|326 900
|93 £
|4
|6,71
|7.
|Vídeň
|530 500
|218 £
|5
|6,39
|8.
|Bath
|427 200
|206 £
|8
|6,21
|9.
|Kolín nad Rýnem
|430 100
|127 £
|5
|6,02
|10.
|Praha
|460 000
|228 £
|4
|5,6
Praha patří k tomu nejlepšímu
Praha uspěla také v dalších hodnoceních. Organizace European Best Destinations ji v loňském žebříčku zařadila na 14. místo mezi dvaceti nejlepšími evropskými vánočními trhy. Výsledky vycházely z hlasování více než 800 tisíc cestovatelů ze 179 zemí. Zvítězila rumunská Craiova.
V letošním hodnocení ChristmasWanders Index 2026, které porovnává 194 měst ve 30 zemích, zase získala Praha 7,8 bodu z deseti. Celosvětově se dělí o 21. příčku s německými Brémami a Frankfurtem.
Krásná, ale drahá
Zatímco vánoční atmosféra české metropole sbírá v zahraničí body, ceny ubytování už tak příznivě nevycházejí. Podle zmiňované analýzy Christmas Tree World má Praha mezi deseti nejlépe hodnocenými destinacemi druhé nejdražší prosincové hotely.
|
Dan Brown natáčel v Praze svůj nový seriál pro Netflix. Kdo se ujme role Langdona?
Průměrná cena za pokoj na jednu noc dosahuje 228 liber, tedy v orientačním přepočtu přibližně 6 400 korun. Dražší je pouze francouzský Štrasburk, kde noc vychází na 235 liber.
Podobně vysoké částky zaznamenala také cenová platforma Idealo. Podle jejího přehledu vycházelo ubytování v Praze během loňských Vánoc v průměru na 224 liber za noc, tedy přibližně 6 300 korun.
Alternativou mohou být soukromé byty nabízené prostřednictvím ubytovacích platforem. Deník Metro při kontrole nabídky Airbnb 28. října zjistil, že některé možnosti ubytování bylo možné právě dnes pořídit přibližně za tři tisíce korun za noc. V prosince může být cena ale jiná.
Vánoční Praha láká statisíce turistů
Obliba vánoční Prahy se každoročně promítá také do počtu návštěvníků. Ulice historického centra, zejména okolí Staroměstského náměstí, se během adventu zaplňují domácími i zahraničními turisty. Média si loni například všímala ucpaného Karlova mostu.
Zájem o českou metropoli potvrzuje i mluvčí společnosti Prague City Tourism Klára Janderová. „Loni v prosinci do metropole dorazilo zhruba 790 tisíc domácích i zahraničních návštěvníků,“ říká pro Metro.cz Janderová. Nejvíce turistů je z Německa, USA, Velké Británie a také Španělska a Itálie.
|
První karavanista v Praze? Australan v roce 1959 překvapil s Braníkem svět
Kdo se chce vyhnout největším davům, neměl by zůstávat pouze v historickém centru. Příjemnou alternativou může být procházka po Vyšehradě, okolí Strahovského či Břevnovského kláštera nebo malebnou střešovickou uličkou Na Kocourkách, které se někdy přezdívá „střešovická“ Zlatá ulička.
Prahu lze poznávat také prostřednictvím mobilní hry Playing Prague. Její zimní varianta nabízí tematické procházky a příběhy spojené s městem. Hra je zdarma dostupná v obchodech Google Play a App Store, další informace najdou zájemci na webu Prague City Tourism.
Praha už má vybraný vánoční strom