Pražský dopravní podnik (DPP) společně s organizátorem dopravy Ropid připravuje změnu přepravních podmínek, která by znemožnila přepravu elektrokol a elektrokoloběžek v metru.
O záměru informoval členy dopravního výboru pražského zastupitelstva dopravní ředitel DPP Jan Barchánek. Dnes mohou cestující v metru přepravovat jízdní kola na vyhrazených plošinách souprav, a to maximálně dvě kola na každé z nich.
Po vzoru Brna i Vídně
„V metru vnímáme vysoké bezpečnostní riziko, zejména v mezistaničním úseku. Hořící baterii nelze odstranit ani evakuovat cestující. Podobné případy se už staly v Madridu, Londýně či Torontu,“ uvedl vedoucí odboru organizace provozu DPP Jiří Vodrážka.
K úplnému zákazu přistoupilo už několik evropských měst, například Hamburk, Mnichov nebo Vídeň. V Česku přepravu elektrokol a koloběžek v MHD zakázaly Brno, Plzeň, Most a nově i Ostrava.
Technický ředitel metra Jaroslav Kristen upozornil, že riziko zůstává i u zařízení s vyjmutou baterií. „Ve vagonu je 250 lidí, kouř se šíří rychle. Nesmíme čekat, až se něco stane,“ řekl.
Návrh je k projednání
Podle končícího náměstka primátora Zdeňka Hřiba by se zákaz mohl týkat jen zařízení s vyšší kapacitou baterií. „Riziko tu bude vždy. Je to věc odborníků, ne politiků,“ dodal.
Odboráři zákaz podporují. „Tunel funguje jako komín, souprava při požáru nezastaví. Musíme chránit i zaměstnance,“ zdůraznil předseda odborové organizace DPP Tomáš Novotný.
Dopravní výbor nakonec k zákazu nepřijal usnesení. Návrh teď dál projednají zástupci DPP a Ropidu.