Pražskému metru vážně hrozí úplný zákaz elektrokol a elektrokoloběžek

Autor: Metro.cz
  10:37
Pražský dopravní podnik chce kvůli bezpečnosti zakázat v metru elektrokola i elektrokoloběžky. Obává se výbuchu baterií v tunelech a následné vážené hrozbě šíření požáru.

Přeprava kol v metru | foto: DPPMetro.cz

Pražský dopravní podnik (DPP) společně s organizátorem dopravy Ropid připravuje změnu přepravních podmínek, která by znemožnila přepravu elektrokol a elektrokoloběžek v metru.

O záměru informoval členy dopravního výboru pražského zastupitelstva dopravní ředitel DPP Jan Barchánek. Dnes mohou cestující v metru přepravovat jízdní kola na vyhrazených plošinách souprav, a to maximálně dvě kola na každé z nich.

Po vzoru Brna i Vídně

„V metru vnímáme vysoké bezpečnostní riziko, zejména v mezistaničním úseku. Hořící baterii nelze odstranit ani evakuovat cestující. Podobné případy se už staly v Madridu, Londýně či Torontu,“ uvedl vedoucí odboru organizace provozu DPP Jiří Vodrážka.

K úplnému zákazu přistoupilo už několik evropských měst, například Hamburk, Mnichov nebo Vídeň. V Česku přepravu elektrokol a koloběžek v MHD zakázaly Brno, Plzeň, Most a nově i Ostrava.

Technický ředitel metra Jaroslav Kristen upozornil, že riziko zůstává i u zařízení s vyjmutou baterií. „Ve vagonu je 250 lidí, kouř se šíří rychle. Nesmíme čekat, až se něco stane,“ řekl.

Návrh je k projednání

Podle končícího náměstka primátora Zdeňka Hřiba by se zákaz mohl týkat jen zařízení s vyšší kapacitou baterií. „Riziko tu bude vždy. Je to věc odborníků, ne politiků,“ dodal.

Odboráři zákaz podporují. „Tunel funguje jako komín, souprava při požáru nezastaví. Musíme chránit i zaměstnance,“ zdůraznil předseda odborové organizace DPP Tomáš Novotný.

Dopravní výbor nakonec k zákazu nepřijal usnesení. Návrh teď dál projednají zástupci DPP a Ropidu.

