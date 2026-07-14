Těch, kteří jako první cestující odjeli v červenci 1947 z pankráckého autobusového nádraží, už bude pomálu. I žijící pamětníci, kteří nádraží využívali, mají dnes pár křížků na krku. I těm nejmladším cestujícím, kteří odtud ještě jezdili, je dnes téměř čtyřicet. Provoz tady totiž skončil už pár let před rokem 1989.
Ale vraťme se k počátkům. Autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno 7. července 1947. O rok tak předběhlo hlavní nádraží na Florenci. Jezdily z něj linky (bylo jich tehdy dvanáct) směřující především do jižních Čech, na Benešovsko a do Posázaví. Nádraží bylo dimenzováno na zhruba 200 spojů denně a počet cestujících postupně narostl až na 11 tisíc denně.
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S centrem spojovaly nádraží tramvaje a trolejbusová linka 55, která vedla po nábřeží přes Podolí k přírodovědecké botanické zahradě a dál až na konečnou na Václavském náměstí. Od roku 1974 sem jezdilo metro.
Přesun na „vidrholec“ do Roztyl
V 80. letech již kapacita nádraží nezvládala odbavovat cestující, proto bylo v roce 1986 uzavřeno, aby se mohlo rekonstruovat a rozšířit. Počítalo se s tím, že by zde mohlo být odbavováno až 700 autobusů denně.
Po sametové revoluci ale vzniklo občanské sdružení, které vystupovalo proti obřímu autobusovému nádraží v bezprostředním okolí bytových domů a paneláků. Praha 4 proto od rekonstrukce upustila a autobusy mířící na jih se přesunuly do Roztyl.
Tehdy byla stanice metra linky C sice stála těsně u magistrály, v kopci nad ní se tyčilo Jižní Město II, ale jinak to tady byl zapomenutý kraj. Až nyní okolí prožívá bytový i kancelářský stavební boom.
Autobusák zmizel pod obřími stavbami kanceláří
Pozůstatky po autobusovém nádraží, jak psal v podrobném článku v roce 2014 tehdejší redaktor Metra Lukáš Hrábek, „odhalí jen velmi všímavý chodec“. V roce 2000 vyrostla na místě někdejšího nádraží tržnice, která ovšem vydržela v provozu jen několik let. V roce 2006 byla zbořena a na jejím místě byl v prosinci 2008 otevřen administrativní komplex Gemini.
Od té doby se komplex Gemini dál rozrostl a v jeho okolí vyrostly další kancelářské budovy. Po autobusech, které se kdysi proplétaly pankráckou plání, už dnes nezůstala ani stopa.
Nostalgické vzpomínky pamětníků
Pankrácké nádraží dodnes vyvolává emoce u těch, kteří v jeho okolí žili, nebo odtud odjížděli. Dokazují to vzpomínky na Facebooku: