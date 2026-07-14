Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:14
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Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970 | foto: REPRO ČESKÁ TELEVIZE

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970
18 fotografií
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu, ale také zakořenil v povědomí lidí představu, že autobusové nádraží v Praze se rovná Florenci. Přitom už o deset let dříve začal fungovat ústřední autobusák na tehdejším jižním okraji města.

Těch, kteří jako první cestující odjeli v červenci 1947 z pankráckého autobusového nádraží, už bude pomálu. I žijící pamětníci, kteří nádraží využívali, mají dnes pár křížků na krku. I těm nejmladším cestujícím, kteří odtud ještě jezdili, je dnes téměř čtyřicet. Provoz tady totiž skončil už pár let před rokem 1989.

Prostor, kde bývalo na Pankráci autobusové nádraží.

Ale vraťme se k počátkům. Autobusové nádraží bylo slavnostně otevřeno 7. července 1947. O rok tak předběhlo hlavní nádraží na Florenci. Jezdily z něj linky (bylo jich tehdy dvanáct) směřující především do jižních Čech, na Benešovsko a do Posázaví. Nádraží bylo dimenzováno na zhruba 200 spojů denně a počet cestujících postupně narostl až na 11 tisíc denně.

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S centrem spojovaly nádraží tramvaje a trolejbusová linka 55, která vedla po nábřeží přes Podolí k přírodovědecké botanické zahradě a dál až na konečnou na Václavském náměstí. Od roku 1974 sem jezdilo metro.

Přesun na „vidrholec“ do Roztyl

V 80. letech již kapacita nádraží nezvládala odbavovat cestující, proto bylo v roce 1986 uzavřeno, aby se mohlo rekonstruovat a rozšířit. Počítalo se s tím, že by zde mohlo být odbavováno až 700 autobusů denně.

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970

Po sametové revoluci ale vzniklo občanské sdružení, které vystupovalo proti obřímu autobusovému nádraží v bezprostředním okolí bytových domů a paneláků. Praha 4 proto od rekonstrukce upustila a autobusy mířící na jih se přesunuly do Roztyl.

Tehdy byla stanice metra linky C sice stála těsně u magistrály, v kopci nad ní se tyčilo Jižní Město II, ale jinak to tady byl zapomenutý kraj. Až nyní okolí prožívá bytový i kancelářský stavební boom.

Autobusák zmizel pod obřími stavbami kanceláří

Pozůstatky po autobusovém nádraží, jak psal v podrobném článku v roce 2014 tehdejší redaktor Metra Lukáš Hrábek, „odhalí jen velmi všímavý chodec“. V roce 2000 vyrostla na místě někdejšího nádraží tržnice, která ovšem vydržela v provozu jen několik let. V roce 2006 byla zbořena a na jejím místě byl v prosinci 2008 otevřen administrativní komplex Gemini.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Od té doby se komplex Gemini dál rozrostl a v jeho okolí vyrostly další kancelářské budovy. Po autobusech, které se kdysi proplétaly pankráckou plání, už dnes nezůstala ani stopa.

Nostalgické vzpomínky pamětníků

Pankrácké nádraží dodnes vyvolává emoce u těch, kteří v jeho okolí žili, nebo odtud odjížděli. Dokazují to vzpomínky na Facebooku:

  • Vlasta Semgády: Tady odkud táta vyjížděl směr Jesenice, Psáry, Jílové, Netvořice, Neveklov. A ráno s dělňákem (první ranní bus) přibrzdil i mezi zastávkami, aby nabral ty co to měli na zastávku dál. To jsou vzpomínky na dětství a tátu.
  • Jiří Dohnal: U nádraží pumpa. Kupoval jsem do Pionýra za 10 korun 5 litrů a olej.
  • Dušan Jizba: Na jednom rohu Hvězdovi ulice květiny, za druhým rohem kino Libuše a cukrárna. Ano, presně tak, byla tam benzinka, nevím zda patřila do Pikrtovi ulice. Dlouhou dobu tam stalo nepojízdné auto, veterán.
  • Marcela Hirschová: Bydleli jsme za rohem. Jezdili jsme odtud na chatu a za babičkou s dědou. Po letech jsem odtud jezdila i se svými dětmi.
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