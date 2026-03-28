Že je autobus pražské MHD na lince 177 kilometrově i časově nejdelším spojením, to není mezi většinou cestujících tajemstvím. Stosedmdesátsedmička je cosi jako MHD autokarový zájezd po krásách hlavního města ze severu na jih a opačně.
Vyhlídková jízda sever – jih a zpět
Nastoupit můžete na Chodově u stanice metra a také velkého obchodního centra a vydat se až do Troje na zastávku Poliklinika Mazurská. Autobus absolvuje vyhlídkovou jízdu přes starou i novější Hostivař, Zahradní Město, Skalku, proplétá se i ne vždy pohostinnými kouty Malešic a Žižkova.
Autobusová linka 177 patří mezi páteřní spojení pražské MHD a rozhodně se neřadí ke spojům, kde byste cestovali v prázdném voze. Pro řadu cestujících představuje příjemnější cestování než v podzemí metrem a jsou ochotni vyměnit více času v autobusu za zajímavé podívání. Musíte ale počítat, pokud není Praha ucpaná, se 76 minutami jízdy a asi 28 ujetými kilometry.
Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“
Tři minuty a dost!
Naopak nejkratší linkou pražské veřejné dopravy je autobus číslo 249. Jezdí jenom v pracovních dnech na Zličíně. Tady startuje a tady i končí, od konečné ke konečné ujede pouhých 700 metrů. Doba jízdy je tři minuty, autobus se po příjezdu do zastávky Nový Zličín vrací zpět do Zličína. Nová zastávka Nový Zličín je umístěna v Mišovické ulici poblíž křižovatky s ulicí Na Radosti.
Linka funguje od roku 2020. Důvodem bylo, že na Zličíně přibývali obyvatelé a někteří to měli pěšky na metro téměř kilometr. Tato linka jim cestu časově zkrátila.