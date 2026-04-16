Pražský hrad se v sobotu od 9 do 18 hodin mimořádně otevře široké veřejnosti. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost projít si reprezentační prostory, kde se odehrávají nejdůležitější státní ceremonie, a nahlédnout i do míst, která jinak zůstávají skrytá.
„Jsem rád, že můžeme Pražský hrad znovu otevřít lidem a umožnit jim zažít jeho atmosféru zblízka. Hrad není jen symbolem státu, ale i místem, které patří veřejnosti,“ uvedl prezident Petr Pavel.
Unikátní pohled do reprezentačních sálů
Hlavním lákadlem akce jsou slavnostní prostory, které slouží při jmenování vlád, udělování státních vyznamenání nebo setkáních s významnými hosty. Lidé se tak dostanou například do Vladislavského sálu, Rudolfovy galerie nebo Španělského sálu.
Každý z těchto prostor má vlastní historii i atmosféru – od gotické velkoleposti až po bohatě zdobené barokní a novorenesanční interiéry.
Kam se běžně nepodíváte
Den otevřených dveří nabídne i přístup do míst, která jsou jinak nepřístupná. Návštěvníci mohou nahlédnout do reprezentačních salonků nebo pracovních prostor, kde se odehrává každodenní chod prezidentské kanceláře.
Právě tato část bývá pro mnoho lidí největším lákadlem – vidět Hrad nejen jako památku, ale i jako živé centrum státní moci.
Připravte se na větší zájem
Akce každoročně přitahuje tisíce lidí. Organizátoři doporučují dorazit co nejdříve a počítat s možným čekáním ve frontách. Bezpečnostní kontroly mohou dobu vstupu prodloužit.
Vyplatí se také sledovat aktuální informace na oficiálních stránkách Hradu.
Atmosféra, která stojí za to
Den otevřených dveří není jen o interiérech. Projít se po nádvořích a vstoupit do prostor, kde se běžně pohybují státníci, má pro mnoho návštěvníků silný symbolický rozměr.
Den otevřených dveří na Pražském hradě