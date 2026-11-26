Jen dvakrát do roka mají lidé možnost nahlédnout do míst, kde se odehrávají významná státní jednání. V sobotu Pražský hrad mimořádně zpřístupní své reprezentační sály a salony. Navíc ve vánočním hávu a zcela zdarma. „V sobotu 28. listopadu se otevře takřka celý Pražský hrad. Největším lákadlem budou reprezentační sály a salony, které otevíráme veřejnosti pouze dvakrát do roka. Bývají v nich důležitá jednání nebo protokolární akce,“ říká deníku Metro Natalie Máchová ze Správy Pražského hradu.
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Tam, kde se jmenují vlády
Návštěvníci se podívají například do Španělského a Rothmayerova sálu, Rudolfovy galerie, Brožíkova či Hudebního salonu. Každá z místností má svou specifickou historii, výzdobu i funkci.
Zvláštní pozornost si zaslouží Trůnní sál. Právě jeho interiér mohou lidé znát z televizních záběrů zachycujících významné okamžiky české politiky. „Trůnní sál je největším sálem jižního křídla a prezident republiky v něm vykonává své nejvýznamnější ústavní pravomoci, jako je jmenování vlád, generálů, soudců nebo rektorů vysokých škol nebo přijímání pověřovacích listin velvyslanců,“ vysvětluje Máchová.
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V zajetí zlata
Vedle samotné architektury a historického vybavení se mohou návštěvníci těšit také na vánoční výzdobu, která se každoročně obměňuje. Hradní dekoratéři se letos rozhodli pro kombinaci zlatých a kávově hnědých odstínů. Co by však návštěvníkům při prohlídce nemělo uniknout? „Za pozornost samozřejmě stojí i výzdoba samotných salonů, ve kterých jsou například křišťálové lustry z Kamenického Šenova nebo obrazy od Václava Brožíka,“ upozorňuje Máchová.
Do Zlaté uličky bez placení
Příležitost mají v sobotu také ti, kteří se na Hrad běžně nedostanou kvůli cenám vstupného. Bezplatně budou přístupné i objekty, za jejichž návštěvu se jinak platí.
Zájemci se tak mohou vydat do katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří či Zlaté uličky. Mimořádně se otevřou také Jižní zahrady.
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Milovníci umění mohou zdarma navštívit výstavu Design pro Václava Havla v Jízdárně Pražského hradu nebo instalaci Kruh ticha od výtvarnice Evy Eisler v kapli svatého Kříže. Při plánování návštěvy by měli lidé počítat s tím, že do reprezentačních prostor není možné vstoupit s dětskými kočárky ani většími zavazadly. Prostory budou otevřené od devíti hodin ráno do pěti odpoledne.