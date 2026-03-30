Nejen Dvorecký most. Krištof Kintera má v Praze pomník sebevrahům i modlící se samorost

Autor: Libor Hruška
  6:58
Dvorecký most i s první várkou soch Krištofa Kintery se slavnostně otevře už 17. dubna. Zkraťte si čekání výpravou po dalších místech, kde dvaapadesátiletý výtvarník „vystavuje“. O některých instalacích možná ani nevíte.
Zahájení výstavy k dokončovanému Dvoreckému mostu. Součástí expozice jsou lampy, návrhy, model mostu i „nepovedený" model sochy Heavy head boy z ateliéru výtvarníka Krištofa Kintery. (6. února 2026)

Tato socha nese název Chlapec s těžkou hlavou. (23. srpna 2025)
23 fotografií

Začínáme v Holešovicích na křižovatce ulice Dukelských hrdinů a nábřeží Kapitána Jaroše. Před dvaceti lety, 12. ledna 2006 večer, měl smrtelnou nehodu propagátor městské cyklistiky Jan Bouchal. Nepřežil srážku s autem.

Hned po pohřbu se tu objevil improvizovaný pomníček, bicykl připoutaný k lampě veřejného osvětlení. Z něho vychází i dnešní Kinterovo Bike to Heaven, Kolo do nebe. Je zároveň pomníkem všem cyklistům, kteří zemřeli v pražských ulicích. Kolo směřující vzhůru do nebe visí na „postříbřené“ pouliční lampě ve výšce jedenácti metrů. Když zafouká vítr, otáčí se jako korouhvička.

Do posledního červotoče

Kilometr vzdušnou čarou od lampy s jízdním kolem stojí – přesněji řečeno klečí – další Kinterova plastika. Jsme na východním cípu Štvanice, několikametrový modlící se samorost Praying Wood tu lidé potkávají od loňského října.

Při pohledu zdálky se zdá, jako by byla obří postava poskládaná ze starých kmenů a větví, je ale odlitá ze slitiny hliníku. Při výrobě formy autor použil skutečné bukové kmeny z Českého ráje, otisknout se je podařilo včetně všech nerovností, prasklin, suků, zbytků kůry a chorošů. Jak Kintera řekl při loňském slavnostním odhalení, je tam všechno, „do posledního červotoče“.

Pamatuj na smrt

Ten, kdo posledních pár let neměl cestu do parku na Folimance, bude překvapen, jak moc se proměnil prostor pod Nuselským mostem. Místo volného prostranství je tu velký betonový skatepark, jehož výstavba vyhnala z původního důstojnějšího místa o něco výš do svahu Kinterovu pokroucenou lampu z roku 2011.

Nesvítí směrem dolů, ale nahoru ke hvězdám. A taky k hraně mostu, odkud udělaly poslední krok do prázdna stovky žen a mužů, kteří se tu rozhodli dobrovolně ukončit svůj život. Udělali to z vlastního rozhodnutí a stejně tak se jmenuje Kinterův památník sebevrahů: Z vlastního rozhodnutí – Memento mori.

Jak vám mohu pomoci?

Poslední zastávka je daleko od centra, na konečné metra na Hájích v bývalém kině Galaxie, kam se vloni dočasně přestěhovalo Dejvické divadlo. Než se člověk propracuje do sálu, praští ho do očí kříženec mezi barem a alchymistickou laboratoří. Kintera se svým týmem v Galaxii naplnil zázračnými elixíry tisíce lahví a lahviček, zavařovaček i laboratorních baněk a vyskládal je na impozantní, šestnáct metrů dlouhý bar.

Dočasná umělecká instalace má název Jak vám mohu pomoci? Vedle skutečné nabídky z nápojového lístku vedou v Galaxii i stovky pocitů a nálad. Etikety nabízejí třeba Něhu, Euforii, Tupost, Škodolibost, Výčitky, Smůlu nebo Spravedlnost. Elixíry jsou bohužel – nebo možná spíš naštěstí – neprodejné.

Jedna lampa je nahnutá

A jak to aktuálně vypadá u Dvoreckého mostu? Světelná zahrada na zlíchovské straně bude hotová až koncem roku, ale socha Heavy Head Boy – chlapec s těžkou hlavou už čeká na staveništi na podolském břehu chráněná dřevěným bedněním.

Zatím tu mohou lidé při pohledu na téměř dokončený most pozorovat alespoň zvláštní nahnutou lampu vystupující z řady ostatních. Nemíří k nebi jako ta nuselská, ale opačným směrem. Na břeh, pod Dvorecký most.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.