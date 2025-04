Dopravní omezení před zahájením akce – od pátku 4. dubna (od 22 hodin) do soboty 5. dubna (do 9.45 hodin) Změny tras tramvajových linek Denní provoz Linka číslo 1 provozována pouze v uvedeném směru: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) … SÍDLIŠTĚ PETŘINY.

: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – . Linka číslo 25 provozována pouze v uvedeném směru: BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) … BÍLÁ HORA. Noční provoz Linka číslo 93: VOZOVNA PANKRÁC … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ Náhradní autobusová doprava Denní provoz Linka číslo X1 : zavedena v trase KOBYLISY – Trojská – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

: zavedena v trase SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE – Kobylisy – Trojská – Nádraží Holešovice – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ Pro linku číslo X94 se pro zajištění přestupu na linku číslo X93 zřizuje zastávka U Průhonu. Změny v zastávkách autobusů Pro noční linky číslo 905 a 911 se ve směru Vychovatelna zřizuje zastávka Strossmayerovo náměstí (v zastávce tramvají ve směru od nábřeží Kapitána Jaroše) a přemísťuje se zastávka Vltavská (do zastávky tramvají). Dopravní omezení v průběhu akce v sobotu 5. dubna (od 9.45 hodin do 15.30 hodin) Změny tras tramvajových linek Linka číslo 1 od 9:45 hodin do 15:30 hodin provozována pouze v uvedeném směru: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) … SÍDLIŠTĚ PETŘINY Linka číslo 2: od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:

NÁDRAŽÍ BRANÍK … Výtoň (v ulici Svobodově) – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (v uvedeném směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ Linka číslo 3: od 9:45 hodin do 10:15 hodin: NÁDRAŽÍ BRANÍK … Kobylisy – VOZOVNA KOBYLISY

od 10:15 hodin do 12:25 hodin: NÁDRAŽÍ BRANÍK … Výtoň (v ulici Svobodově) – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … Kobylisy – VOZOVNA KOBYLISY

– Karlovo náměstí … Kobylisy – od 12:25 hodin do 15:30 hodin: NÁDRAŽÍ BRANÍK … Kobylisy – VOZOVNA KOBYLISY Linka číslo 5 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: SLIVENEC … Anděl – Křížová – RADLICKÁ Linka číslo 7 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: LEHOVEC … Výtoň (v ulici Svobodově) – Podolská vodárna – DVORCE Linka číslo 9 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části: SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Nádraží Hostivař

– dále pokračuje jako linka číslo směr Nádraží Hostivař SÍDLIŠTĚ ŘEPY … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora Linka číslo 10: od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:

SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) – PODOLSKÁ VODÁRNA Linka číslo 14: od 9:45 hodin do 12:25 hodin: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – Hradčanská – Vítězné náměstí – NÁDRAŽÍ PODBABA

od 12:25 hodin do 15:30 hodin: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – Sparta – ŠPEJCHAR Linka číslo 15 od 9:45 hodin do 10:55 hodin: KOTLÁŘKA … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … OLŠANSKÉ HŘBITOVY Linka číslo číslo 16: od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:

ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) – PODOLSKÁ VODÁRNA Linka číslo číslo 17: od 9:45 hodin do 10:15 hodin VÝSTAVIŠTĚ … Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská – Myslíkova – Jiráskovo náměstí … LIBUŠ

– Jiráskovo náměstí … LIBUŠ od 10:15 hodin do 12:25 hodin VÝSTAVIŠTĚ … Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská – Karlovo náměstí – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) … LIBUŠ Linka číslo číslo 18: od 9:45 hodin do 12:25 hodin VOZOVNA PANKRÁC … Novoměstská radnice – Lazarská – Václavské náměstí – Hlavní nádraží – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov – Ohrada – VOZOVNA ŽIŽKOV Linka číslo číslo 22 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části: NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ … Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací

– dále pokračuje jako linka 9 směr Spojovací BÍLÁ HORA … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka 9 směr Sídliště Řepy Linka číslo číslo 23 v provozu až od 12:25 hodin Linka číslo 25 od 9:45 hodin do 15:30 hodin provozována pouze v uvedeném směru: BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) … BÍLÁ HORA Historická linka číslo 42 v provozu až od 12:00 hodin. Náhradní autobusová doprava Linka číslo X1 od 9:45 hodin do 15:30 hodin zavedena v trase KOBYLISY – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

je od 9:45 hodin do 12:45 hodin provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Linka číslo 207 je od 9:50 hodin do 12:40 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku

přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice V období přibližně od 9:50 hodin do 11:30 hodin je pro všechny autobusové linky zrušena zastávka Lihovar směr Smíchovské nádraží. Náhradou se zřizují zastávky Křížová a Na Knížecí. Zdroj DPP