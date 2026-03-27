Podél Vltavy a historickým centrem poběží v sobotu 28. března na 17 000 účastníků Generali 1/2Maratonu Praha 2026. Pořadatelé už v předstihu požádali o toleranci Pražanů, jelikož akce s sebou nese i komplikace pro hromadnou i individuální dopravu.
Běžci odstartují na Bubenském nábřeží v Holešovicích v 10:00, poslední by měli doběhnout tamtéž o tři hodiny později. Dopravní omezení však potrvají mnohem déle.
Uzavírky ulic v centru Prahy
Pražský půlmaraton omezí dopravu v centru Prahy. Některé ulice v Praze 1 budou v sobotu zcela uzavřené (viz tabulka) a na trase bude také platit zákaz parkování.
|Ulice
|Čas uzavírky
|17. listopadu
|9:45–11:00
|Křižovnická
|9:45–11:00
|Smetanovo nábřeží
|9:45–11:00
|Most Legií
|9:45–11:00
|Masarykovo nábřeží
|10:00–12:00
|Národní
|10:10–12:10
|Na Příkopě
|10:20–12:20
|Celetná
|10:20–12:20
|Pařížská
|10:20–12:30
|Dvořákovo nábřeží (směr náměstí Jana Palacha)
|10:30–12:40
Uvedené časy jsou orientační. Uzavírky budou rušeny postupně poté, co daným místem proběhnou poslední závodníci.
Zákaz parkování na trase
|Ulice / úsek
|Platnost zákazu
|17. listopadu
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Křižovnická (nám. Jana Palacha – Platnéřská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Smetanovo nábřeží (Karlův most – Betlémská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Národní
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Na Příkopě (Panská – Hybernská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Celetná (Hybernská – Ovocný trh)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Pařížská
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
|Dvořákovo nábřeží (Nové mlýny – Klášterská)
|sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Zákaz parkování zde bude platit od soboty 28. března od 00:01 až do 16 hodin.
Změny linek MHD
Pražský půlmaraton 2026 v sobotu 28. března etapovitě omezí i provoz tramvají a autobusů zejména v centrální části města. Dopravu v centru zajistí především linky metra.
Dotčené linky
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 41, 42 176, 194, 207, X1, X25
Omezení MHD před zahájením akce
Už od pátku 27. března 2026 (od 17.00 hodin) do soboty 28. března 2026 (do 9.45 hodin) je potřeba počítat s níže uvedenými změnami MHD.
Změny tras tramvajových linek
Denní provoz
Náhradní autobusová doprava
Denní provoz
Omezení MHD v průběhu akce
Změny v MHD začnou platit v sobotu 28. března zhruba od 9.45 a potrvají do 16. hodin.
Změny tras tramvajových linek
Linka číslo 1: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
Linka číslo 2:
Linka číslo 3 od 10:15 hodin do 12:25 hodin: NÁDRAŽÍ BRANÍK … Výtoň (v ulici Svobodově) – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … Kobylisy/BŘEZINĚVESKÁ
Linka číslo 4 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác
Linka číslo 5 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: SLIVENEC … Anděl – Křížová – RADLICKÁ
Linka číslo 6 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – Vltavská - dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov
Linka číslo 7 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: LEHOVEC … Výtoň (v ulici Svobodově) – Podolská vodárna – DVORCE
Linka číslo 9 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:
Linka číslo 10:
Linka číslo 12 od 9:45 hodin do 10:55 hodin: SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC
Linka číslo 14 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí
Linka číslo 15 od 9:45 hodin do 10:55 hodin: KOTLÁŘKA … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … OLŠANSKÉ HŘBITOVY
Linka číslo číslo 16:
Linka číslo číslo 17:
Linka číslo číslo 18 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:
Linka číslo číslo 22 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:
Linka číslo číslo 23 v provozu až od 12:25 hodin
Linka číslo 25 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
Historické linky číslo 41 a 42 v provozu až od 12:00 hodin.
Náhradní autobusová doprava
Změny v provozu linek autobusů
V období přibližně od 9:50 hodin do 11:30 hodin je pro všechny autobusové linky zrušena zastávka Lihovar směr Smíchovské nádraží. Náhradou se zřizují zastávky Křížová a Na Knížecí.