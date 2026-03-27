Pražský půlmaraton ovlivní přes 20 linek MHD, uzavře ulice i zastávky. Týká se to i vás?

Marek Hýř
  9:11
Sobota 28. března bude v Praze patřit běžcům. Generali půlmaraton 2026 patří k největším sportovním událostem v Česku. Závod odstartuje v centru metropole a poběží se jako 26. ročník prestižního podniku série RunCzech. Akce s sebou přináší dopravní omezení a zásah do městské hromadné dopravy. Přinášíme přehled.
Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Podél Vltavy a historickým centrem poběží v sobotu 28. března na 17 000 účastníků Generali 1/2Maratonu Praha 2026. Pořadatelé už v předstihu požádali o toleranci Pražanů, jelikož akce s sebou nese i komplikace pro hromadnou i individuální dopravu.

Běžci odstartují na Bubenském nábřeží v Holešovicích v 10:00, poslední by měli doběhnout tamtéž o tři hodiny později. Dopravní omezení však potrvají mnohem déle.

Uzavírky ulic v centru Prahy

Pražský půlmaraton omezí dopravu v centru Prahy. Některé ulice v Praze 1 budou v sobotu zcela uzavřené (viz tabulka) a na trase bude také platit zákaz parkování.

UliceČas uzavírky
17. listopadu9:45–11:00
Křižovnická9:45–11:00
Smetanovo nábřeží9:45–11:00
Most Legií9:45–11:00
Masarykovo nábřeží10:00–12:00
Národní10:10–12:10
Na Příkopě10:20–12:20
Celetná10:20–12:20
Pařížská10:20–12:30
Dvořákovo nábřeží (směr náměstí Jana Palacha)10:30–12:40

Uvedené časy jsou orientační. Uzavírky budou rušeny postupně poté, co daným místem proběhnou poslední závodníci.

Zákaz parkování na trase

Ulice / úsekPlatnost zákazu
17. listopadusobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Křižovnická (nám. Jana Palacha – Platnéřská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Smetanovo nábřeží (Karlův most – Betlémská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Národnísobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Na Příkopě (Panská – Hybernská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Celetná (Hybernská – Ovocný trh)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Pařížskásobota 28. 3. 00:01 – 16:00
Dvořákovo nábřeží (Nové mlýny – Klášterská)sobota 28. 3. 00:01 – 16:00

Zákaz parkování zde bude platit od soboty 28. března od 00:01 až do 16 hodin.

Trasa Pražského půlmaratonu 2026

Změny linek MHD

Pražský půlmaraton 2026 v sobotu 28. března etapovitě omezí i provoz tramvají a autobusů zejména v centrální části města. Dopravu v centru zajistí především linky metra.

Dotčené linky

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 41, 42 176, 194, 207, X1, X25

Omezení MHD před zahájením akce

Už od pátku 27. března 2026 (od 17.00 hodin) do soboty 28. března 2026 (do 9.45 hodin) je potřeba počítat s níže uvedenými změnami MHD.

Změny tras tramvajových linek

Denní provoz

  • Linka číslo 1: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ
  • Linka číslo 6: KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – Vltavská – dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov
  • Linka číslo 14: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí
  • Linka číslo 25: BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ

Náhradní autobusová doprava

Denní provoz

  • Linka číslo X1: zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo X25: prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Omezení MHD v průběhu akce

Změny v MHD začnou platit v sobotu 28. března zhruba od 9.45 a potrvají do 16. hodin.

Změny tras tramvajových linek

Linka číslo 1: SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ

Linka číslo 2:

  • od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:
    • SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
    • NÁDRAŽÍ BRANÍK … Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí … NÁDRAŽÍ BRANÍK
  • od 10:15 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:
    • SÍDLIŠTĚ PETŘINY … Hradčanská – ŠPEJCHAR
    • NÁDRAŽÍ BRANÍK … Výtoň (v ulici Svobodově) – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Otakarova (v uvedeném směru) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ

Linka číslo 3 od 10:15 hodin do 12:25 hodin: NÁDRAŽÍ BRANÍK … Výtoň (v ulici Svobodově) – Albertov – Botanická zahrada – Karlovo náměstí … Kobylisy/BŘEZINĚVESKÁ

Linka číslo 4 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: ČECHOVO NÁMĚSTÍ … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka číslo 18 směr Vozovna Pankrác

Linka číslo 5 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: SLIVENEC … Anděl – Křížová – RADLICKÁ

Linka číslo 6 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ … STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – Vltavská - dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov

Linka číslo 7 od 9:45 hodin do 12:25 hodin: LEHOVEC … Výtoň (v ulici Svobodově) – Podolská vodárna – DVORCE

Linka číslo 9 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:

  • SPOJOVACÍ … LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Nádraží Hostivař
  • SÍDLIŠTĚ ŘEPY … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 22 směr Bílá Hora

Linka číslo 10:

  • od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:
    • SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – PLZEŇKA
    • SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Palackého náměstí – Výtoň – PODOLSKÁ VODÁRNA
  • od 10:15 hodin do 12:25 hodin
    • SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – PLZEŇKA
    • SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) – PODOLSKÁ VODÁRNA

Linka číslo 12 od 9:45 hodin do 10:55 hodin: SÍDLIŠTĚ BARRANDOV … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí … LEHOVEC

Linka číslo 14 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: SPOŘILOV … Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí

Linka číslo 15 od 9:45 hodin do 10:55 hodin: KOTLÁŘKA … Malostranská – Chotkovy sady – Sparta – Strossmayerovo náměstí – Dlouhá třída … OLŠANSKÉ HŘBITOVY

Linka číslo číslo 16:

  • od 9:45 hodin do 10:15 hodin rozdělena na dvě části:
    • SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – PLZEŇKA
    • ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Palackého náměstí – Výtoň – PODOLSKÁ VODÁRNA
  • od 10:15 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:
    • SÍDLIŠTĚ ŘEPY … Anděl – PLZEŇKA
    • ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP … Moráň – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) – PODOLSKÁ VODÁRNA

Linka číslo číslo 17:

  • od 9:45 hodin do 10:15 hodin VOZOVNA KOBYLISY … Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská – Myslíkova – Jiráskovo náměstí … LIBUŠ
  • od 10:15 hodin do 12:25 hodin VOZOVNA KOBYLISY… Nábřeží Kapitána Jaroše – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Lazarská – Karlovo náměstí – Botanická zahrada – Albertov – Výtoň (v ulici Svobodově) … LIBUŠ

Linka číslo číslo 18 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:

  • VOZOVNA PANKRÁC … KARLOVO NÁMĚSTÍ – dále pokračuje jako linka číslo 4 směr Čechovo náměstí
  • Nádraží Podbaba … Hradčanská – ŠPEJCHAR

Linka číslo číslo 22 od 9:45 hodin do 12:25 hodin rozdělena na dvě části:

  • VOZOVNA PANKRÁC… Novoměstská radnice – LAZARSKÁ – dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Spojovací
  • BÍLÁ HORA … ÚJEZD – dále pokračuje jako linka číslo 9 směr Sídliště Řepy

Linka číslo číslo 23 v provozu až od 12:25 hodin

Linka číslo 25 od 9:45 hodin do 16:00 hodin: BÍLÁ HORA … Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – VÝSTAVIŠTĚ

Historické linky číslo 41 a 42 v provozu až od 12:00 hodin.

Náhradní autobusová doprava

  • Linka číslo X1 od 9:45 hodin do 16:00 hodin zavedena v trase NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Ortenovo náměstí – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ
  • Linka číslo X25 od 9:45 hodin do 16:00 hodin prodloužena do trasy PALMOVKA – Dělnická – Vltavská – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Změny v provozu linek autobusů

  • Linka číslo 176 je od 9:50 hodin do 12:00 hodin vedena v trase Stadion Strahov – Arbesovo náměstí – Anděl – Na Knížecí
    • ruší se zastávky Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí, Karlovo náměstí
  • Linka číslo 194 je od 9:45 hodin do 12:45 hodin provozována pouze v uvedeném směru, a to v trase Nemocnice pod Petřínem – Malostranské náměstí – Malostranská – Valdštejnské náměstí – Malostranské náměstí – Šporkova – Nemocnice pod Petřínem
  • Linka číslo 207 je od 9:50 hodin do 12:40 hodin zkrácena do trasy Ohrada – Nemocnice Na Františku
    • ruší se zastávky Nemocnice Na Františku (směr Staroměstská), Právnická fakulta (oba směry) a Staroměstská (výstupní i nástupní)
    • přemísťuje se zastávka Nemocnice Na Františku (směr Ohrada) do Klášterské ulice

V období přibližně od 9:50 hodin do 11:30 hodin je pro všechny autobusové linky zrušena zastávka Lihovar směr Smíchovské nádraží. Náhradou se zřizují zastávky Křížová a Na Knížecí.

