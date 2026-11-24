S prosincovou změnou jízdních řádů se na Pražském Semmeringu uzavře jedna kapitola železniční historie. Charakteristický zvuk motoru, drncání i výhled z velkých oken patří k cestování motorovými vozy řady 810 už několik generací. A přestože svým komfortem dávno neodpovídají současným požadavkům, mezi železničními nadšenci mají dodnes řadu příznivců.
Motorák s duší autobusu
Příběh legendárního motoráku se začal psát na přelomu 60. a 70. let minulého století. Československo tehdy potřebovalo levné, spolehlivé a na údržbu nenáročné vozidlo, které by zajistilo provoz na méně vytížených železničních tratích.
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Zajímavostí je, že konstruktéři využili motor a automatickou převodovku z tehdy vyráběného městského autobusu Karosa ŠM 11. První dva prototypy vznikly ve Vagónce Studénka v roce 1973, o dva roky později se rozběhla sériová výroba.
Jen pro Československé státní dráhy vzniklo celkem 678 motorových vozů a dalších 910 přípojných vozů. Díky nízkým provozním nákladům a snadné údržbě pomohly motoráky udržet osobní dopravu na mnoha tratích, jejichž existence by jinak byla ohrožena.
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Málokterý český vlak si vysloužil tolik přezdívek. Kvůli rozměrným oknům a obtížně větratelnému interiéru se motorákům začalo říkat Skleník, hlučný pohon jim zase vynesl označení Orchestrion. Nevalný jízdní komfort vystihuje přezdívka Kostitřas. Tou zřejmě nejznámější je dnes Šukafon.
Loučení na železnici s alpským jménem
Jedním z míst, kde se s legendárním motorákem mohou cestující ještě svézt, je Pražský Semmering. Železniční trať, která vede ze Smíchova přes Hlubočepy a Jinonice směrem k Hostivici, patří k nejmalebnějším v hlavním městě.
Svou přezdívku získala podle rakouské horské železnice Semmering. K jejím největším lákadlům patří dva historické hlubočepské viadukty, skalnaté okolí i netradiční výhledy na Prahu.
Místo Skleníků klimatizované vlaky
V neděli 13. prosince 2026 začne platit nový železniční jízdní řád. Na Pražském Semmeringu vystřídají legendární motoráky modernější motorové vozy Stadler RS1. Cestujícím nabídnou klimatizovaný interiér, pohodlnější cestování i snazší nástup díky nízkopodlažní části.
Díky novému zaústění trati k nástupištím smíchovského nádraží se navíc cesta mezi Hostivicí a Prahou zkrátí o více než deset minut.
Užijte si poslední jízdu Šukafonem