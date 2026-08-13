Pražská veřejná doprava začne využívat tunelový komplex Blanka. Už tuto sobotu vyjede v nové trase autobusová linka 145, která nabídne přímé spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 bez nutnosti cestovat přes centrum a přestupovat mezi linkami metra C a A.
Autobusy pojedou ze Sídliště Čimice přes zastávky Libeňská, Řepínská, Podhajská pole, Písečná, Kobylisy, Okrouhlická a Vychovatelna. Následně zamíří Blankou na Hradčanskou, Vítězné náměstí a konečnou Dejvická.
Z Kobylis na Hradčanskou za 13 minut
Jedním z hlavních lákadel má být výrazně kratší cesta mezi Kobylisy a Prahou 6.
- Podle zveřejněného jízdního řádu zvládne linka úsek z Kobylis na Hradčanskou během ranní a odpolední špičky za 15 minut. V době mezi přibližně 8. a 15. hodinou, brzy ráno, večer a o víkendech má jízda trvat 13 minut.
- V opačném směru bude spojení o něco pomalejší. Z Hradčanské na Kobylisy počítá jízdní řád v ranní špičce se 17 minutami a v odpolední s 18 minutami. Přes den cesta potrvá přibližně 16 minut, o víkendu 15 minut.
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„To už je zajímavý čas, zejména když nebude třeba přestupovat,“ uvedl PID na svém Facebooku a zároveň upozornil, že údaje v jízdních řádech jsou průměrné a mění se podle denního období. Při představení projektu odhadovala PID cestu mezi Kobylisy a Dejvickou na 15 až 20 minut, zatímco dosavadní spojení s přestupem zabírá přibližně půl hodiny. Trasa patří podle organizátora dopravy k nejvyužívanějším spojením mezi linkami metra C a A.
Ve špičce pojede každých šest minut
Přestože linka vyjede ještě během letních prázdnin, od začátku bude jezdit ve standardním provozním režimu. Ve špičce mají autobusy přijíždět v průměru každých 7,5 minuty, během nejsilnější ranní špičky se interval zkrátí na šest minut. V dopravním sedle a o víkendech bude linka jezdit po 15 minutách. Brzy ráno a pozdě večer se interval prodlouží na 20 minut.
Nová opatření pro tunelbus
Změní se také linky 152 a 218
110 a 206
Zavedení tunelbusu přinese změny i na dalších autobusových linkách. Dosavadní trasu linky 145 mezi Sídlištěm Čimice a Kobylisy převezme linka 152. Z Čimic pojede přes zastávky Za Čimickým hájem, Vozovna Kobylisy a Sídliště Kobylisy, dále bude pokračovat přes Ládví, Střížkov, Prosek a Vysočanskou na Českomoravskou.
Rozšíří se rovněž provoz linky 218. Ta bude nově jezdit celodenně a celotýdenně a z Nádraží Veleslavín se prodlouží Kladenskou ulicí přes Bořislavku až do obratiště Na Pískách. V novém úseku obslouží zastávky Škola Červený Vrch, Nad Tratí a Kladenská.