Pražský tunelbus vyráží. Přes Blanku spojí Čimice a Kobylisy s Dejvicemi. Jak dlouho pojede?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:16
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Sláva pro Prahu. Tunel bus vyjede poprvé v sobotu.

Sláva pro Prahu. Tunel bus vyjede poprvé v sobotu. | foto: PID

Mapa tras linek spojených se zavedením autobusu
Platný jízdní řád pro tunelbus od 15.8.
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...
6 fotografií
Pražskou Blankou poprvé projede pravidelná autobusová linka MHD. Od soboty 15. srpna zamíří linka 145 ze Sídliště Čimice přes Kobylisy a tunelový komplex na Hradčanskou a Dejvickou. Cesta mezi Kobylisy a Hradčanskou má trvat pouhých 13 až 15 minut.

Pražská veřejná doprava začne využívat tunelový komplex Blanka. Už tuto sobotu vyjede v nové trase autobusová linka 145, která nabídne přímé spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 bez nutnosti cestovat přes centrum a přestupovat mezi linkami metra C a A.

Autobusy pojedou ze Sídliště Čimice přes zastávky Libeňská, Řepínská, Podhajská pole, Písečná, Kobylisy, Okrouhlická a Vychovatelna. Následně zamíří Blankou na Hradčanskou, Vítězné náměstí a konečnou Dejvická.

Mapa tras linek spojených se zavedením autobusu

Z Kobylis na Hradčanskou za 13 minut

Jedním z hlavních lákadel má být výrazně kratší cesta mezi Kobylisy a Prahou 6.

  • Podle zveřejněného jízdního řádu zvládne linka úsek z Kobylis na Hradčanskou během ranní a odpolední špičky za 15 minut. V době mezi přibližně 8. a 15. hodinou, brzy ráno, večer a o víkendech má jízda trvat 13 minut.
  • V opačném směru bude spojení o něco pomalejší. Z Hradčanské na Kobylisy počítá jízdní řád v ranní špičce se 17 minutami a v odpolední s 18 minutami. Přes den cesta potrvá přibližně 16 minut, o víkendu 15 minut.

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„To už je zajímavý čas, zejména když nebude třeba přestupovat,“ uvedl PID na svém Facebooku a zároveň upozornil, že údaje v jízdních řádech jsou průměrné a mění se podle denního období. Při představení projektu odhadovala PID cestu mezi Kobylisy a Dejvickou na 15 až 20 minut, zatímco dosavadní spojení s přestupem zabírá přibližně půl hodiny. Trasa patří podle organizátora dopravy k nejvyužívanějším spojením mezi linkami metra C a A.

Platný jízdní řád pro tunelbus od 15.8.

Ve špičce pojede každých šest minut

Přestože linka vyjede ještě během letních prázdnin, od začátku bude jezdit ve standardním provozním režimu. Ve špičce mají autobusy přijíždět v průměru každých 7,5 minuty, během nejsilnější ranní špičky se interval zkrátí na šest minut. V dopravním sedle a o víkendech bude linka jezdit po 15 minutách. Brzy ráno a pozdě večer se interval prodlouží na 20 minut.

Nová opatření pro tunelbus

  • Spolehlivost tunelbusu bude záviset především na tom, zda se autobusům podaří vyhnout kolonám před vjezdem do Blanky a na dalších zatížených místech. V trase proto vznikají nová preferenční opatření. V ulicích Nad Šutkou a Zenklova budou moci autobusy přímo najíždět na tramvajové koleje.
  • Vyhrazený pruh přibude také v Nové Povltavské. Před vjezdem do tunelu pojede autobus odbočovacím pruhem směrem na Troju a při regulaci provozu se díky posunuté stopčáře zařadí před ostatní vozidla.
  • V opačném směru má linka využívat například vjezd do tunelu u Špejcharu z tramvajových kolejí a obnovený autobusový pruh v ulici Milady Horákové.
  • ROPID chce provoz po spuštění sledovat a případně navrhnout další úpravy, které pomohou autobusům dodržovat jízdní řád, aniž by narušovaly plynulost ostatní dopravy.

Změní se také linky 152 a 218

110 a 206

  • Oficiální přehled změn od 15. srpna zahrnuje také úpravy linek 110 a 206.
  • Druhá jmenovaná nově nahradí část dosavadní linky 110 mezi Hloubětínem, Jahodnicí a Dolními Počernicemi.

Zavedení tunelbusu přinese změny i na dalších autobusových linkách. Dosavadní trasu linky 145 mezi Sídlištěm Čimice a Kobylisy převezme linka 152. Z Čimic pojede přes zastávky Za Čimickým hájem, Vozovna Kobylisy a Sídliště Kobylisy, dále bude pokračovat přes Ládví, Střížkov, Prosek a Vysočanskou na Českomoravskou.

Rozšíří se rovněž provoz linky 218. Ta bude nově jezdit celodenně a celotýdenně a z Nádraží Veleslavín se prodlouží Kladenskou ulicí přes Bořislavku až do obratiště Na Pískách. V novém úseku obslouží zastávky Škola Červený Vrch, Nad Tratí a Kladenská.

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Pražský tunelbus vyráží. Přes Blanku spojí Čimice a Kobylisy s Dejvicemi. Jak dlouho pojede?

Sláva pro Prahu. Tunel bus vyjede poprvé v sobotu.

Pražskou Blankou poprvé projede pravidelná autobusová linka MHD. Od soboty 15. srpna zamíří linka 145 ze Sídliště Čimice přes Kobylisy a tunelový komplex na Hradčanskou a Dejvickou. Cesta mezi...

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