Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě dělají…
Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s tatínkem, nebo si pedofil odvádí holčičku domů...? Vyberte si podle svého zaměření. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Slipař
Paní nehtová
Symetrální chodec
Kapesníčková
Naháč

Nebylo to poprvé, kdy jsem v Kunratickém lese natrefil na mladšího chodce. Že se tu zjevuje jenom v trenýrkách a je bosý, budiž. Zajímavé je, že takto odhaleného ho potkávám jenom v podzimních a zimních měsících…

Kunratický otužilec

Symetrála

Na tohoto pána jsem narazil v uličkách za Májem. Zaujal mě tím, že spodek i vršek těla měl jednotně barevně vyvážen. Byl, dalo by se říci, červeně zašpuntován nahoře a červeně obut dole.

Symetrální chodec

Polonaháč

Další úlovek z okolí Máje. Ve Spálené ulici se pohyboval muž takzvaně nahoře bez, záda měl ovšem krytá batohem. Možná bych ho minul bez povšimnutí, ale byl to jeden z těch, kteří na ulicích mluví sami pro sebe. Tento nemluvil, ale křičel, nebo spíše vyhrožoval. Naštěstí jen slovně.

Křičící polonaháč ze Spálené

Soumar

Občas potkáte někoho, kdo přenáší sem a tam své živobytí, svůj domov. Týká se to nejen lidí bez domova, ti jsou přenašeči všeho. Někdy natrefíte jen na člověka, který cosi koupil a někam s tím putuje. Jako tento pán na Andělu s matrací.

Nosič matrace

Nehtařka

Paní s nekonečně dlouhými nehty, navíc rudě zbarvenými. Když se drbala na nose, býál jsem se, že metro s sebou trhne a ona si vypíchne oko.

Paní nehtová

Sexy pozadí

U pána, co mu z kalhot čouhaly nejen slipy, ale i pozadí, jsem nepochopil, jestli jen vzdal neustálé popotahování padajících kalhot, nebo jestli je to součást jeho osobnosti…

Slipař

Kapesníková

Mladá maminka si ze sedadla udělala odkládací prostor na kapesníčky (nebo snad ubrousky). Jeden z okamžiků, kdy vždy váhám, jestli si mám v MHD sedat. Protože netuším, co na sedadle leželo či sedělo přede mnou.

Kapesníčková

Panák

Objevil jsem ho dole na Smíchově v jedné z ulic. Poprvé jsem se domníval, že je to živý člověk. Není. „Slepého“ houbaře doplňuje cedulka ODKUD PŘIŠEL, KDE VŠUDE BYL…

Smíchovský nevidomý houbař

