Pražští revizoři dostanou malé kamery. Dopravní podnik se opičí po Středočeském kraji

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:33
Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji nově vyrážejí do terénu s tělesnými kamerami, které zaznamenávají obraz i zvuk po celou dobu kontroly. Cílem je vyšší bezpečnost, transparentnost a méně sporů s cestujícími. Zkušenosti z příměstských linek teď pozorně sleduje i Pražský dopravní podnik, který plánuje zavést podobný systém také v hlavním městě.
Fotogalerie4

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami. | foto: ROPID

Všichni to známe z amerických filmů. Malé tělesné kamery zdejších policistů na uniformách, které se zapínají před službou, nahrávají obraz a zvuk z pohledu policisty, ukládají data do zabezpečeného úložiště a slouží jako objektivní důkaz „kdyby něco“. Minikamery posledních více než deset let nosí i čeští strážci zákona. A úplně nejnověji i středočeští přepravní kontroloři, které Pražané potkávají nejčastěji na příměstských autobusových linkách.

Pozor, probíhá natáčení

„V rámci modernizace postupů přepravní kontroly Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) začali přepravní kontroloři v těchto dnech používat během své činnosti přenosné kamery. Hlavním cílem nově používaného monitorovacího systému je zvýšit bezpečnost kontrolorů a transparentnost kontrol,“ říká mluvčí pražského organizátora dopravy (ROPID) Filip Drápal a dodává, že na základě zkušeností provozovatelů veřejné hromadné dopravy IDSK loni vysoutěžila dodavatele systému nositelných kamer pro přepravní kontrolory. A následně uzavřela rámcovou smlouvu na dodávku stovky kamer v hodnotě přes 3,2 milionu korun bez DPH.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

„Naším cílem je zajistit bezpečné a férové prostředí jak pro cestující, tak pro naše zaměstnance, kteří denně vykonávají náročnou práci v terénu. Přenosné kamery zvyšují transparentnost kontrol a pomáhají předcházet nedorozuměním, ke kterým občas při kontrole dochází,“ dodává ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Neváhej a toč

V případě, že odteď nebude k dispozici záznam z kontroly středočeskými revizory, bude organizátor dopravy automaticky považovat případné podněty cestujících za oprávněné. Z toho podle Drápala logicky vyplývá, že kontroloři IDSK musí pořizovat záznam po celou dobu přepravní kontroly, a to vždycky a povinně.

Vadilo by vám, že vás při kontrole revizor natáčí?

„Všechny videozáznamy jsou pořizovány v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů. Záznamy z kamerových zařízení jsou šifrováním chráněny proti zneužití a uchovávány v bezpečném a šifrovaném prostředí. Záznamy jsou mazány v souladu s právními předpisy a interními směrnicemi IDSK tak, aby bylo možné řešit i případné podněty podané do třiceti dnů od pořízení záznamu,“ doplňuje Drápal.

O zaznamenávání průběhu kontroly jsou cestující informováni ve Smluvních přepravních podmínkách PID a vývěskami v autobusech. Tím se organizátoři kryjí proti případným stížnostem na fakt, že je někdo natáčí.

Přepravní kontroloři ve Středočeském kraji disponují přenosnými kamerami.

Už brzy i v hlavním městě

Pražský dopravní podnik (DPP) provozuje bezpečnostní kamery ve stanicích metra a obdobně i v novějších tramvajích, autobusech a také ve všech trolejbusech.

Bus až domů

  • Cestování veřejnou dopravou ve Středočeském kraji má být pohodlnější. Organizátor dopravy spustil takzvaná virtuální nástupní místa.
  • Smysl je jednoduchý: dostat dopravu blíž k lidem, hlavně do nových obytných lokalit nebo okrajových částí obcí, kde se nyní klasická zastávka nevyplatí nebo ani nedá postavit. Zatím jich vzniklo osm v obci Kounice.

Podle šéfa komunikace DPP Daniela Šabíka lze záznam z těchto kamer již nyní využít i pro případné šetření konfliktních situací při přepravní kontrole orgány činnými v přestupkovém nebo trestním řízení. Uvedené záznamy však nemusí být pro účely šetření případných konfliktních situací při přepravní kontrole dostatečně vypovídající, DPP proto již nějakou dobu chystá projekt, který se hodně podobá tomu středočeskému. „Připravujeme pilotní projekt pro ověření bezpečnostních kamer s obrazovým a zvukovým záznamem přímo pro zaměstnance přepravní kontroly. Jeho parametry vychází z konzultací v rámci Sdružení dopravních podniků, tedy zkušeností jiných českých dopravních podniků, které již kamery používají, právních stanovisek z hlediska ochrany osobních údajů a podobně. V tomto ohledu úzce spolupracujeme s přepravní kontrolou IDSK (Středočeský kraj), která kamerové systémy pro revizory aktuálně zavedla,“ popisuje pro deník Metro Šabík.

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Díky tomu může podle Šabíka DPP čerpat čerstvé zkušenosti z ostrého provozu. „V tuto chvíli ladíme interní metodiku tak, aby byla v souladu s platnou legislativou jak v oblasti ochrany osobních údajů, tak v oblasti pracovněprávní. Zahájení projektu se předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku,“ uzavírá Šabík.

Padesát revizorů

  • V souvislosti s rozšířením zkušebního provozu nástupu všemi dveřmi na vybraných autobusových linkách Pražské integrované dopravy, na něž došlo loni v létě, organizátor dopravy IDSK navýšil také počet přepravních kontrolorů.
  • Po ukončení náborů se v prvním kvartálu letošního roku bude na příměstských linkách pohybovat asi padesátka revizorů IDSK. Pro srovnání – v hlavním městě aktivně působí něco okolo sto padesáti kontrolorů DPP.
  • První informace o průběhu zmiňovaného zkušebního provozu se IDSK zavázal zveřejnit v následujících týdnech. Podrobné informace najdete na webu idsk.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Jevíčko investuje 20 milionů do nové zubní kliniky, aby zajistilo péči

ilustrační snímek

Jevíčko na Svitavsku zaplatí zhruba 20 milionů korun za to, aby letos ve městě vznikla zubní klinika. Koupilo starý dům, opravuje ho a částečně ho vybaví. Díky...

15. ledna 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

VIDEO: Přelezl zábradlí a tápal. Muž chtěl skočit ze skály v centru Děčína

Muž chtěl skočit z Pastýřské stěny v Děčíně

Hodně dramatická situace se tento týden odehrála na Pastýřské stěně v Děčíně. Muž zvažoval ukončit svůj život skokem ze skalního srázu. Jak dokazuje zveřejněné video ze zásahu policejních hlídek, při...

15. ledna 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Australian Open 2026 je v plném proudu. Do turnaje zasáhne 16 českých tenistů

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

15. ledna 2026  14:20

Stromy podle vědců fungují jako kronika extrémních klimatických událostí

ilustrační snímek

Stromy fungují jako přesná a dlouhodobá kronika extrémních klimatických událostí, ukázal mezinárodní výzkum, na němž se podíleli odborníci z Botanického ústavu...

15. ledna 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podmínky pro lyžování v areálech na jihu Moravy jsou podle provozovatelů ideální

ilustrační snímek

Ve skiareálech v Jihomoravském kraji čekají na lyžaře díky současným mrazům ideální podmínky. Na svazích leží kolem metru sněhu. ČTK to dnes řekli...

15. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Po stopách bombardování

ilustrační snímek

Silné emoce a návrat do nejtěžších chvil války slibuje komentovaná procházka Pardubicemi. V sobotu 17. ledna od 15:00 se zájemci vydají po stopách tří ničivých náletů, které v roce 1944 připravily o...

15. ledna 2026  14:13

Na statku u Vyškova dál zůstávají haldy odpadu, policie stíhá firmu a dva lidi

Areál v Křižanovicích u Bučovic na Vyškovsku už více než rok přetéká „horami“...

Zatímco část nelegálního odpadu z brněnských Horních Heršpic už kamiony odvezly a po domluvě úřadů zmizí i zbytek, jiné podobně zasažené místo na jihu Moravy zůstává bez jakékoliv viditelné změny....

15. ledna 2026  14:12

Řidič srazil na přechodu školačku, omluvil se jí a odjel. Hledá ho policie

Policie hledá řidiče, který na Olomoucku srazil na přechodu školačku. Z místa...

Policisté z Olomoucka už více než týden marně pátrají po řidiči osobního auta, který v obci Červenka srazil na přechodu nezletilou dívku a odjel. O pomoc s vyšetřováním proto nyní požádali i...

15. ledna 2026  14:02

Oteplení nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech

ilustrační snímek

Oteplení v posledních dnech nijak výrazně nezhoršilo podmínky pro sjezdové lyžování na jihu Čech. Na svazích stále leží dostatek sněhu. Mírná obleva však...

15. ledna 2026  12:17,  aktualizováno  12:17

Věznice Rapotice pronajme výrobní halu, nutné je zaměstnat až 15 odsouzených

ilustrační snímek

Věznice v Rapoticích na Třebíčsku nabízí k pronájmu výrobní halu ve svém areálu. Jednou z podmínkou je zaměstnat v provozu 12 až 15 odsouzených. ČTK to sdělil...

15. ledna 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ČTK Connect spustil nástroj pro GEO a představil další novinky pro rok 2026

15. ledna 2026  13:58

Dokážete řešit krizovou situaci na železničním přejezdu?

15. ledna 2026  13:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.