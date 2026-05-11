Kvalitní celoroční kalhoty pro pražské strážníky za 8 400 tisíc bez DPH. Jejich nákup schválila rada hlavního města. Smyslem tohoto kroku je pokračovat v zajišťování kvalitního výstrojního vybavení pro strážníky městské policie, které potřebují pro výkon své služby.
Lepší kvalita
„Strážníci městské policie vykonávají službu v ulicích za každého počasí a často ve velmi náročných podmínkách. Jsem rád, že město pokračuje v postupném zajišťování odpovídajícího vybavení pro městskou policii a že se u nové zakázky klade důraz nejen na cenu, ale také na kvalitu a komfort při celoročním používání,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
Oproti minulé zakázce na shodný předmět plnění se výrazně mění materiál, ze kterého budou kalhoty zhotoveny. Nový materiál musí především splňovat vysoké nároky na vlastnosti zajišťující komfort při výkonu služby po celý rok, a to především v zimních měsících. Každý strážník v přímém výkonu má nárok na dva kusy kalhot za 24 měsíců.
Záleží také na ceně
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávku černých celoročních služebních pracovních kalhot pro potřeby pražských strážníků byla stanovena na základě průzkumu trhu provedeného odborným útvarem.
Předložené nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, záležet tak bude na poměru nabídkové ceny a zároveň i kvality.