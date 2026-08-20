Vjezd segwayům do centra Prahy zakázal magistrát v červenci 2016. Plošný zákaz umožnila novela zákona o silničním provozu, podle níž se na segwaye původně pohlíželo jako na chodce.
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Spor o segwaye se táhl roky
Město tehdy zákaz v památkové rezervaci zdůvodňovalo především bezpečností chodců. Plošný zákaz následně rozšířilo také na Prahu 2 a část území Prahy 10, kam se vozítka po zákazu v centru přesunula.
Proti zákazu podala žalobu na hlavní město Asociace provozovatelů segway. Podle ní stačilo, aby město segwaye lépe regulovalo.
Městský soud pak v roce 2017 konstatoval, že zákaz vjezdu segwayů zavedlo město svým nařízením, které nepodléhá soudnímu přezkumu a nelze proti němu podat správní žalobu.
Spor mezi provozovateli segwayů a radnicemi se u soudů táhl několik let. Asociace Segway ČR tehdy spatřovala porušení svých základních práv v omezení elektrických vozítek v pražské památkové rezervaci a dalších místech s vysokou koncentrací pěších. Ústavní soud v tom ale v roce 2021 žádný protiústavní zásah neshledal a stížnost asociace zamítl. Zákaz vozítek ve vybraných lokalitách tak zůstal v platnosti.
Segwaye zmizely, nahradily je koloběžky
Omezení se v Praze nakonec rozšířila natolik, že se provozování „vesmírných“ vozítek přestalo vyplácet. Na jejich místo ale nastoupily sdílené elektrické koloběžky a nejrůznější elektrické trojkolky.
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S koloběžkami nakonec došla pražské radnici také trpělivost. Lidem vadila nebezpečná jízda uživatelů po chodnících. Kromě toho je lidé k přepravě využívali jen minimálně. Stala se z nich spíš zábava pro zahraniční turisty, často podnapilé.
Koloběžky se povalovaly na chodnících i ve vozovkách. Od roku 2026 mají sdílené koloběžky v Praze také utrum.
Co je Segway