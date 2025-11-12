V současnosti pracuje jako koordinátorka přístupnosti v pražském CAMPu (Centru architektury a městského plánování) a učí ostatní, že bariéry často vznikají jen v našich hlavách.
Titulkování videí, bezbariérový vstup, hmatové prvky, vodicí linie
Co vlastně znamená pojem přístupnost?
Jde o způsob myšlení, v rámci kterého lidé, firmy nebo třeba stát nevytváří zbytečné bariéry. Nejde jen o technické úpravy, ale o celkový přístup. Nevycházíme pouze z vlastní zkušenosti, ale přemýšlíme, jak zajistit, aby daná věc byla skutečně dostupná pro všechny, ať už člověk nevidí, neslyší, má dočasné zranění, hůř se soustředí, nebo před sebou tlačí kočárek. Je to proces hledání cest, jak lidem zpřístupnit informace, služby nebo veřejný prostor. Může to být titulkování videí, bezbariérový vstup, hmatové prvky, vodicí linie, vyhrazené místo pro vozíčkáře nebo jen ochota komunikovat jednoduše a srozumitelně.
Jak vypadá přístupnost v CAMPu v praxi, zejména pro neslyšící návštěvníky?
Za poslední roky se přístupnost pro neslyšící v CAMPu výrazně posunula. Už od začátku svého působení CAMP nabízí večerní akce s tlumočením do českého znakového jazyka. Je to důležité opatření, protože ho může využít opravdu hodně lidí. Akci lze sledovat na místě, on-line i ze záznamu. Když jsem v roce 2023 nastoupila já, zavedli jsme vedle tlumočení i simultánní přepis. Najednou si lidé uvědomili, že ne všichni neslyšící umějí znakovat. Za poslední rok se nám podařilo oslovit nové lidi z komunity neslyšících a připravit pro ně akce na míru. Pravidelně pořádáme komentované procházky po městě, plavby lodí nebo jízdy historickou tramvají.
A osvědčilo se to?
Ukázalo se, že tyto formáty fungují lépe než klasické večerní akce, protože jsou interaktivnější a dávají prostor na doplňující otázky. Díky pravidelnému kontaktu s návštěvníky s různými typy postižení dnes mnohem lépe rozumíme jejich potřebám a víme, kam směřovat naše další aktivity.
Lidé s postižením se v našem okolí často vůbec nevyskytovali
Na jaké narážíte překážky v onom odstraňování bariér?
Přístupnost není jednorázové opatření, ale dlouhodobý proces. Neustále se vyvíjí nové technologie, mění se potřeby lidí i samotné cílové skupiny. To, co fungovalo před několika lety, dnes nemusí stačit. Vyrůstali jsme bez inkluzivního vzdělávání a lidé s postižením se v našem okolí často vůbec nevyskytovali. Proto jejich potřeby dodnes vnímáme jako něco mimořádného nebo speciálního, místo abychom je brali jako přirozenou součást společnosti. Přitom jejich zájmy jsou stejné jako u kohokoliv jiného.
|
V Praze se někdy žije lépe bez sluchu, říká v rozhovoru pro deník Metro neslyšící žena
Co to znamená v kontextu aktivit CAMPu?
Znamená to například to, že i neslyšící nebo nevidomí návštěvníci chtějí mít přehled o tom, co se v Praze staví a plánuje, a chtějí být součástí diskuse o městě stejně jako ostatní.
Setkáváte se s tím, že přístupnost lidé berou jako něco nadstandardního?
Ano, velmi často. Je to důsledek našeho dosavadního nastavení. Dlouho jsme nebyli zvyklí přemýšlet o prostoru nebo službách tak, aby byly pro všechny. Převládá představa, že neslyšící lidé mají toho tlumočníka v rohu televize – a to jim přece stačí. Zkuste se zamyslet, co kdyby to bylo naopak?
Jak to přesně myslíte?
Co kdybychom žili ve světě neslyšících a všude se jen znakovalo a v rohu televize by někdo mluvil (třeba šeptal). Moje kamarádka Ema Rónová, zakladatelka facebookové skupiny Nejen toalety pro všechny, říká, že jediná toaleta pro všechny je ta bezbariérová. Přesto na mnoha místech nejen v Praze chybí nebo slouží jako skladiště, protože se to přece týká jen malého procenta lidí. A oni jsou zvyklí, poradí si… Bohužel přístupnost stojí peníze a ty peníze za ni nejsme zvyklí dávat, takže nám to přijde jako výdaj navíc. Čímž soustavně pro spoustu lidí vytváříme bariéry a nedůstojné prostředí. Moje kamarádka musí v podstatě denně počítat, kolik venku vypije tekutin, aby dojela v klidu domů.
Musím se ptát lidí kolem a vysvětlovat, že neslyším
Jaké jsou největší bariéry v Praze pro neslyšící nebo lidi s jiným typem postižení?
Pro mě to bývá změna trasy linky MHD nebo třeba nehoda. Tramvaj náhle stojí nebo mění trasu a já nevím, co se děje. Musím se ptát lidí kolem a vysvětlovat, že neslyším. Podobně třeba oznámení v kině, reklamy (tam mi teda nevadí, že je neslyším), jakékoliv doprovodné video v galerii bez titulků, ale třeba i tmavý sál a chybějící zábradlí. Od operací mám totiž zhoršenou rovnováhu a zábradlí v Praze mám dobře zmapovaná. Obecně pořád bohužel platí, že mnohé nově vznikající stavby nejsou bezbariérové. Často je někde třeba jen jeden schod a pro člověka na vozíku se stává místo nepřístupným.
Liší se nějak potřeby znakujících a neznakujících neslyšících?
Je důležité pochopit, že neslyšící nejsou jedna konkrétní skupina se stejnými potřebami. Každý člověk, který neslyší, nebo slyší jen částečně, komunikuje jinak. Někdo potřebuje tlumočníka do znakového jazyka, jiný titulky, další dobře osvětlený prostor, aby mohl odezírat. Spousta lidí navíc neví, že znakující neslyšící berou češtinu jako cizí jazyk, takže psaný text pro ně může být stejně složitý, jako by byl pro slyšícího člověka text třeba v němčině. Proto když se řekne, že je nějaká akce „přístupná pro neslyšící“, neznamená to automaticky, že je přístupná pro všechny z nich.
Dělám něco, co by měl být standard
Kdo už v Česku dělá přístupnost dobře?
Jednou z průkopnic přístupnosti v Česku je Mariana Chytilová. Pracuje pro festival Jeden svět, který jde v přístupnosti příkladem. Mariana spolu s Adamem Švejdou stojí i za koncepcí přístupnosti CAMPu. Mnoho institucí se zaměřuje na jednu skupinu. Švandovo divadlo v Praze má například představení s titulky pro neslyšící, Národní muzeum dělá prohlídky pro neslyšící i pro nevidomé. Stejně tak botanická zahrada v Praze má skvělou expozici, Muzeum literatury zase nabízí videa v ČZJ (Českém znakovém jazyce) i s titulky. Těch možností je opravdu spoustu, ani je nestačím sledovat. V Česku jsou ale i další důležité osobnosti a organizace, které se tématu přístupnosti věnují. Ráda bych vypíchla třeba Deaf friendly nebo Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně.
Jak reagují lidé, když slyší o přístupnosti poprvé?
Většinou jsou nadšení. Opět se ale objevuje zažitý stereotyp, kdy i moji přátelé zpravidla reagují takto: No to je skvělé, že pomáháš lidem s postižením. Já jim ale nepomáhám. Dělám něco, co by měl být standard a základ moderní společnosti.
Přetrvává předsudek, že přístupnost se týká jen malé skupiny lidí s postižením
Kde vnímáte největší bariéry? V nastavení systému, nedostatku vůle, nebo v lidech?
Největší překážkou je způsob, jakým společnost stále vnímá lidi s postižením. Máme je za někoho, kdo do běžné společnosti úplně nepatří: kdo to má v životě těžké, a proto je pro nás v lepším případě vzorem v tom, jak svůj úděl snáší. S lidmi s postižením se stále setkáváme velmi málo a mnoho o nich nevíme. V médiích je bezpečným způsobem zobrazujeme jako vzor inspirace. Nad obrázkem smějícího se sprintujícího dítěte, které má obě nohy umělé, je napsáno: „A jakou máš výmluvu ty?“ Rádi se dojmeme nad laskavostí maturanta, který pozval na svůj ples dívku na vozíku. Je to hrdina. Byl by to hrdina, i kdyby pozval dívku bez postižení? Bylo by to téma pro článek?
Je pro tento druh obsahu nějaké označení?
Tomuto fenoménu se říká inspirační porno a poprvé ho v roce 2012 pojmenovala Stella Young, bohužel již zesnulá australská komička, novinářka a bojovnice za práva lidí s postižením. Navíc přetrvává předsudek, že přístupnost se týká jen malé skupiny lidí s postižením. Ve skutečnosti ale přístupnost pomáhá všem lidem různého věku, se zdravotním omezením, dočasným zraněním, ale i těm, kteří jsou unavení, spěchají nebo se zrovna necítí dobře. Všichni navíc stárneme, takže se to postupně týká opravdu nás všech. Skutečně přístupný design či služby tedy nejsou jen pro lidi se zdravotním postižením, ale představují kvalitní řešení pro všechny.
A děje se naopak nějaká pozitivní změna?
Pozitivní změny rozhodně přicházejí. Evropská směrnice o přístupnosti (EAA) nově ukládá firmám i veřejným institucím povinnost zajistit digitální přístupnost svých služeb. Dobrou zprávou je, že řada těchto institucí i firem už přístupnost skutečně aktivně řeší. Pochopily totiž, že jde o řešení, které sice něco stojí, ale dlouhodobě se vyplatí. Přístupné prostředí totiž využije mnohem víc lidí, než si často uvědomujeme, a město, které je přístupné, je nakonec lepším místem pro život nás všech.