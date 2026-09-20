Břeh Vltavy pod Karlínským přístavem v pátek odpoledne uklízelo více než 25 dobrovolníků. Do akce se v rámci World Cleanup Day, u nás známého jako Ukliďme Česko, zapojili zaměstnanci Estonského velvyslanectví v Praze, pražský tým společnosti Bolt a lidé z okolí. Připojil se i předseda estonského parlamentu Lauri Hussar, který byl toho dne v Praze na návštěvě. Za dvě hodiny se podařilo v okolí lávky Holka v pražském Karlíně posbírat 30 pytlů odpadu.
Oficiální mezinárodní den
Estonská účast přitom nebyla náhodná. World Cleanup Day vznikl právě v Estonsku a dnes ho OSN slaví jako oficiální mezinárodní den. Z Estonska pochází i evropská technologická platforma Bolt, kterou v celé České republice používají statisíce lidí, a společný úklid s velvyslanectvím proto obě strany pořádají už několikátý rok v řadě.
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„Estonsko je malá země, a právě proto každý dobrý nápad hned míří za hranice. Doma je na něj zkrátka málo místa. V roce 2008 jsme během jediného dne uklidili celou zemi a dnes se do World Cleanup Day zapojují lidé ve více než 200 zemích. O pár let později založil mladý Estonec Bolt a je to podobný příběh: dnes mají lidé sdílenou mobilitu na dosah ruky ve více než 50 zemích světa. Pro Estonsko jsou dobré nápady vývozním artiklem a dnešní odpoledne v Karlíně je toho hezkým důkazem,“ vysvětlil na místě předseda estonského parlamentu Lauri Hussar.
Každý den stovky Pražanů
„Sdílená mobilita i veřejný prostor mají něco společného: používá je spousta lidí a je v našem společném zájmu udržovat je v co nejlepším stavu. Karlín u řeky je toho dobrý příklad, míří sem každý den stovky Pražanů,“ dodal Jan Huk, tiskový mluvčí Boltu pro Českou republiku a Slovensko.