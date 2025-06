Některé plánované opravy začnou už v červnu, na další přijde řada v průběhu letních prázdnin. Kde neprojedete autem a kde bude omezená i MHD?

Kudy řidiči neprojedou

Nejzásadnější omezení dopravy přinese rekonstrukce plynovodu v Plzeňské ulici v Praze 5. Začne už 26. června a povleče se do konce prázdnin. Řidiči to nejvíc pocítí od 16. července, kdy bude zcela zavřený úsek mezi Kartouzskou a Erbenovou. „Jako objízdná trasa budou sloužit ulice Mozartova, Vrchlického a Erbenova,“ uvádí Technická správa komunikací.

Další silnicí, kterou čeká oprava, je Karlovarská, po které jezdí do hlavního města auta z dálnice D6. Zavřená bude od 1. července do 31. srpna. Průjezd nebude možný ani pro MHD, ale ani pro dopravní obsluhu.

Plzeňská ulice v Praze, rekonstrukce tramvajové trati (2015)

Řidiči mířící z Prahy k D8 nebo opačně musejí počítat také s částečným uzavřením Cínovecké, a to dokonce až do října. Bude se frézovat povrch a rekonstruovat most.

Opravy v Kbelské ulici začnou také v létě, potrvají až do konce roku. Naštěstí Kbelská zatím nebude zavřená celá, řidiči si ale musí dát pozor o víkendech, kdy mohou být podle stavu prací udělané částečné uzavírky.

Technická správa komunikací plánuje na léto také rekonstrukce ulic v centru. Bude to Jaromírova ulice v Praze 2, která bude uzavřená vždy na čas v jednom směru. Opravy čekají i Šáreckou v Praze 6 či Radlickou a Za ženskými domovy v Praze 5. V těchto místech budou uzavírky plánované po etapách.

Pokračovat budou i již započaté rekonstrukce Peroutkovy, Českobrodské, Veletržní či Ďáblické.

Velké omezení MHD

Velká rekonstrukce plynovodní sítě v Plzeňské ulici v Praze 5 nepostihne jen individuální dopravu, ale výrazně omezí i MHD. Pro tramvaje to začne o víkendu 28. a 29. června a skončí 12. července. Autobusy pojedou jinak až do 29. srpna. Co přesně o prázdninách čekat v Plzeňské ulici?

Změny MHD v Plzeňské Víkend 28.-29. června 2025 V úseku Anděl – Sídliště Řepy nepojedou tramvaje, nahradí je autobusy. 30. června – 11. července 2025 Bude přerušen provoz tramvají u Anděla. Tramvaje úsek objedou ulicemi Nádražní, Za Ženskými domova, Radlická. Tramvaje do Radlic nepojedou, nahradí je autobusy. Po celou dobu prázdnin (do 29. srpna) Omezen provoz autobusových linek 123 a 191. Tyto linky budou ve směru od Šmukýřky a Strahova ukončeny v oblasti Klamovky/Kavalírky. Linka 167 zůstane v provozu k Andělu. Tramvajová doprava v Plzeňské ulici bude posílena další linkou.

Další výluky povrchové MHD

Kromě toho bude omezená MHD i v Nádražní ulici, a to mezi 19. a 27. červencem. Bude se montovat nový most.

Výluky MHD pocítí i cestující kvůli opravám ulice Svatovítské. Bude zavřená 22. – 31. srpna od Prašného mostu k Vítěznému náměstí.

Navíc na podzim začne velká oprava ulice Jana Želivského v Praze 3, kde nyní vzniká nová zástavba. Tramvaje od října nebudou jezdit po úseku od křižovatky s Olšanskou až po vyústění na Vinohradskou u zastávky Želivského.

Kdy a proč nepojede metro?

Také metro se letos dočká několika oprav, což povede k výlukám. Dopravní podnik hl. m. Prahy je plánuje na víkendy, aby co nejméně omezily dopravu. Rekonstruovat se bude vestibul stanice Florenc na trase C, přesné termíny ale zatím dopravce nesdělil.

Co už naopak jisté je, jsou výluky na lince metra C kvůli výměně pražců a zabezpečovacího zařízení. Mezi 3. a 7. červencem nepojede metro od Pražského povstání na Nádraží Holešovice a zpět. Od 2. do 8. srpna nepojede metro mezi Chodovem a Muzeem, 9. a 10. srpna zase mezi Chodovem a Nádražím Holešovice.

Při výlukách bude metro v uzavřených úsecích nahrazené autobusy. Více informací naleznete na webu DPP.