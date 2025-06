Tramvajové výluky v létě 2025 Plzeňská

Od 30. června do 11. července 2025 Výluka mezi Nádražní a Radlickou. Náhradní doprava bude zajištěna v úseku Anděl – Radlická. U Výstaviště

Od 1. února do 10. října 2025 Přerušení provozu tramvají v úseku Výstaviště – Nádraží Holešovice.

Změny tras se dotknou linek 1, 6, 14, 17, 25 a 93, náhradní doprava zavedena nebude. Karlovarská a Bělohorská

Od 30. června 2025 do 29. srpna 2025 Tramvajová výluka na úseku Vypich – Bílá Hora. Náhradní doprava bude zavedena. I. P. Pavlova – Muzeum

Od 16. června 2025 do března 2026 Kvůli výstavbě nové trati bude přerušen provoz tramvají mezi I. P. Pavlova a Muzeem, náhradní doprava není zavedena.

Změny tras se dotknou linek 11 a 13.

Pro noční linky se autobusová zastávka Muzeum přesune cca o 100 metrů vpřed (za křižovatku s Vinohradskou). Svatovítská

Od 22. srpna 2025 do 31. srpna 2025 Výluka v úseku Prašný most – Vítězné náměstí. Náhradní doprava bude zajištěna. Nádražní

Od 19. července 2025 do 27. července 2025 Tramvaje nepojedou mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím.

Náhradní spoje: X12 a X90 v úseku Anděl – Smíchovské nádraží.