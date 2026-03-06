Přehled výluk začneme dobrou zprávou pro linku B. Už 20. března se cestující podívají do zmodernizované stanice metra Českomoravská. Ta prochází velkou rekonstrukcí už od začátku minulého roku. Nyní, chvíli před mistrovstvím světa v krasobruslení, se provoz do stanice poblíž O2 areny vrátí.
Zavřená je momentálně i stanice Flora na lince A. Z důvodu rekonstrukce tudy vlaky jen projíždějí. Pokud vše půjde podle plánu, cestující se sem vrátí na konci roku 2026.
Opravy nyní probíhají i na povrchu. Tramvaje nejezdí v úseku Ke Stírce – Kobylisy. Výměna opotřebených částí kolejových konstrukcí skončí 20. března. Jaké další opravy tramvajových tratí letos Prahu čekají, zjistíte v boxu níže.
Přehled tramvajových omezení v roce 2026
Vinohradská (18. dubna 2026 – 7. července 2026)
Národní (18. července 2026 – 10. srpna 2026)
Chodovská (11. srpna 2026 – 31. srpna 2026)
Podbabská + obratiště Nádraží Podbaba (září 2026)
Obratiště Spojovací (září 2026)
Letos také pokračuje výměna pražců na nejstarším úseku metra a modernizace zabezpečovacích zařízení ve stanicích. Práce si vyžádají dočasné přerušení provozu metra. Dopravní podnik výluky plánuje hlavně na víkendy.
Přehled výluk metra v roce 2026
Termíny a rozsah jednotlivých dopravních opatření se mohou z provozně-technických důvodů změnit. Přehled výluk budeme postupně aktualizovat.