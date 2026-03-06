Přehled výluk 2026: DPP zatím ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C, provoz linky omezí i modernizace zabezpečovacích zařízení. Opravovat se budou i tramvajové tratě.
Přehled výluk začneme dobrou zprávou pro linku B. Už 20. března se cestující podívají do zmodernizované stanice metra Českomoravská. Ta prochází velkou rekonstrukcí už od začátku minulého roku. Nyní, chvíli před mistrovstvím světa v krasobruslení, se provoz do stanice poblíž O2 areny vrátí.

Zavřená je momentálně i stanice Flora na lince A. Z důvodu rekonstrukce tudy vlaky jen projíždějí. Pokud vše půjde podle plánu, cestující se sem vrátí na konci roku 2026.

Opravy nyní probíhají i na povrchu. Tramvaje nejezdí v úseku Ke Stírce – Kobylisy. Výměna opotřebených částí kolejových konstrukcí skončí 20. března. Jaké další opravy tramvajových tratí letos Prahu čekají, zjistíte v boxu níže.

Přehled tramvajových omezení v roce 2026

Vinohradská (18. dubna 2026 – 7. července 2026)

  • Výstavba napojení nové TT Počernická do stávající tramvajové sítě v křižovatce Počernické a Vinohradské ulice
  • Úsek bez provozu tramvají: Vinohradská mezi křižovatkami Jana Želivského a Starostrašnická
  • Náhradní doprava: bude zavedena v úseku Olšanské hřbitovy – Vozovna Strašnice

Národní (18. července 2026 – 10. srpna 2026)

  • Výměna opotřebených kolejových oblouků
  • Úsek bez provozu tramvají: mezi křižovatkami Národní x Smetanovo nábřeží a Lazarská x Spálená
  • Náhradní doprava: nebude zavedena

Chodovská (11. srpna 2026 – 31. srpna 2026)

  • Výměna opotřebených kolejových oblouků
  • Úsek bez provozu tramvají: od křižovatky Nuselská x Vladimírova po obratiště Spořilov
  • Náhradní doprava: bude zavedena v úseku Náměstí Bratří Synků - Spořilov

Podbabská + obratiště Nádraží Podbaba (září 2026)

  • Výměna opotřebených kolejových oblouků
  • Úsek bez provozu tramvají: Lotyšská – obratiště Nádraží Podbaba
  • Náhradní doprava: bude zavedena v úseku Dejvická – Nádraží Podbaba

Obratiště Spojovací (září 2026)

  • Výměna opotřebených výhybek a doplnění dálkového ovládání, odvodnění
  • Úsek bez provozu tramvají: Kněžská luka – Spojovací
  • Náhradní doprava: bude zavedena v úseku Kněžská luka - Spojovací

Letos také pokračuje výměna pražců na nejstarším úseku metra a modernizace zabezpečovacích zařízení ve stanicích. Práce si vyžádají dočasné přerušení provozu metra. Dopravní podnik výluky plánuje hlavně na víkendy.

Přehled výluk metra v roce 2026

  • Jarní a podzimní výměna dřevěných pražců na trase C: 3. 4. – 6. 4. 2026 a 26. 9. – 28. 9. 2026 v úseku Budějovická – Kačerov a Pražského povstání - Pankrác. U obou akcí úsek bez provozu metra Chodov – Pražského povstání.
  • Modernizace zabezpečovacích zařízení ve stanicích metra Florenc C a Vltavská (8. 5. – 10. 5. 2026). Úsek bez provozu metra Kobylisy – I. P. Pavlova.
  • Dokončení modernizace zabezpečovacích zařízení ve stanicích v úseku I. P. Pavlova – Vltavská (4. 7. – 10. 7. 2026). Úsek bez provozu metra Nádraží Holešovice – Pražského povstání.

Termíny a rozsah jednotlivých dopravních opatření se mohou z provozně-technických důvodů změnit. Přehled výluk budeme postupně aktualizovat.

