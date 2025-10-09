Anděl – Sídliště Řepy
Sobota 11. října, zhruba od 7:30 do 11:00
Kvůli ranní výluce budou tramvaje jezdit jinak:
- Linka 9 bude odkloněna přes zastávky Anděl (Nádražní) a Na Knížecí do zastávky Plzeňka.
- Linka 15 pojede přes Na Knížecí a Smíchovské nádraží do Hlubočep. Směrem na Sídliště Ďáblice se nastupuje až na Zlíchově.
- Linka 16 pojede přes Křížovou a Laurovou do Radlické.
- Náhradní doprava X9: Na Knížecí – Anděl – Sídliště Řepy.
Kotlářka – Sídliště Řepy
Sobota 11. října, od cca 11:00 do 17:00
Odpoledne se výluka přesune o kus dál:
- Linky 9 a 16 budou zkráceny do zastávky Kotlářka.
- Náhradní autobusy X9 pojedou po trase Kavalírka – Kotlářka – Vozovna Motol – Sídliště Řepy.
Vozovna Motol – Sídliště Řepy
Od soboty 11. října (11:00) do neděle 12. října (18:00)
Víkendová výluka se dotkne i nočních linek.
- Linky 9, 98 a 99 pojedou jen do Vozovny Motol.
- Linka 16 bude mít dvě varianty tras:
- Ústřední dílny DP – Anděl – Vozovna Motol
- Nové Strašnice – Anděl – Kotlářka
- Přestup na tramvaje do centra bude možný ve zastávce Hotel Golf.
- Náhradní doprava X9 (v noci X90) pojede Kavalírka – Sídliště Řepy.
Anděl – Újezd
Omezení platí celou neděli
Tramvajový provoz bude uzavřen i mezi Andělem a Újezdem.
- Linky 9, 98 a 99 pojedou přes Zborovskou a Jiráskovo náměstí.
- Linky 12 a 20 pojedou přes Národní třídu a Národní divadlo.
- Linka 15 bude vedena přes Karlovo náměstí a Novoměstskou radnici.
- Náhradní autobus X20 (v noci X99) zajistí dopravu po trase Anděl – Arbesovo náměstí – Švandovo divadlo – Újezd – Anděl – Na Knížecí.
Shrnutí: kde počítat se změnami
Víkend 11. a 12. října přinese nejvíce dopravních omezení kolem Anděla a Řep, dotkne se linek 9, 15, 16, 20, 98 a 99. Dopravní podnik doporučuje cestujícím sledovat aktuální informace na zastávkách a webu DPP a počítat s delší dobou jízdy.