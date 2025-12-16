Přehled změn v MHD: Jak pojede metro, tramvaje a autobusy o Vánocích a na Silvestra

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:37
Cestování po Praze a Středočeském kraji se během vánočních svátků a přelomu roku opět změní. Pražská integrovaná doprava (PID) přechází od pondělí 22. prosince 2025 do neděle 4. ledna 2026 na prázdninový, sváteční a novoroční režim. Změny se dotknou metra, tramvají, autobusů, vlaků i přívozů. Přinášíme přehled, kdy počítat s omezením provozu a kdy si naopak cestující polepší.
Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující potkávat v ulicích Prahy vánočně nazdobené autobusy, trolejbus a tramvaje. | foto: Tramfantik

Všechna vozidla vánoční flotily DPP dohromady letos zdobí více než 34 tisíc
Koledy letos zní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech
Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP je opět společnost
Novinkou letošní vánoční flotily DPP je dekorace v podobě modelu Pražského
9 fotografií

Deník Metro přichystal velký přehled změn hromadné dopravy pro závěr roku. Svůj spoj si zkontrolujte hlavně na Štědrý den a na Silvestra.

Chyťte ozdobený spoj!

Vánoční linky DPP, které jsou v provozu, najdete na webu Pid.cz. Stačí zadat do filtru symbol hvězdičky *.

Předvánoční dny

V pondělí a úterý 22. a 23. prosince budou autobusy PID jezdit podle jízdních řádů „prázdniny“. To znamená mírně omezený provoz zejména v ranní špičce, jak je běžné během školních prázdnin. U příměstských linek je nutné sledovat poznámky v jízdních řádech, některé spoje totiž nepojedou.

Štědrý den: MHD skončí už kolem šesté večer

Středa 24. prosince přinese největší omezení. Provoz PID (mimo vlaků) se řídí sobotními jízdními řády, ale jen do večerních hodin. Metro přibližně od 18.00 hodin přechází na interval 20 minut a v podobném čase končí provoz denních tramvajových, trolejbusových i autobusových linek. Výjimkou je autobusová linka 59 na letiště.

Partnery a autory letošní vánoční výzdoby vozidel DPP je opět společnost DECOLED a Střední průmyslová škola dopravní (SPŠD).

Noční doprava bude postupně nasazována přibližně od 18. hodiny a bude v provozu do zhruba 7.00 hodin ráno na Boží hod vánoční. Noční autobusy i tramvaje obslouží klíčové přestupní terminály Letňany, Roztyly, Skalka a Zličín. Přívozy vyplují naposledy v 18.00 hodin. Vlaky pojedou podle nedělních jízdních řádů, ale jejich provoz se bude postupně utlumovat mezi 18. a 20. hodinou, poté zůstává zachován omezený provoz do cca 22. hodiny.

Svátky: klidnější provoz a pozdější start spojů

Ve čtvrtek 25. prosince pojede PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů. Denní tramvaje, autobusy i trolejbusy vyjedou přibližně od 7.00 hodin, linka 59 na letiště už kolem 4.30. Příměstské linky budou jezdit v nedělním režimu s dílčími omezeními.

Také v pátek 26. prosince je v plánu provoz linek PID podle nedělních prázdninových jízdních řádů.

Vánoční zastávka na Andělu! Napište zde Ježíškovi a odneste si dárečky Ropidu

Od soboty 27. do úterý 30. prosince se doprava přepne zpět na prázdninový provoz. Cestující by měli počítat s tím, že tramvajová linka 21 po celé toto období nejede a některé příměstské autobusové linky budou mimo provoz.

Silvestr: metro pojede déle, noční doprava posílí

Středa 31. prosince přinese dobrou zprávu hlavně pro noční cestování. Přes den se sice pojede podle prázdninových jízdních řádů a většina autobusů i tramvají skončí kolem 22.00 hodin, ale metro pojede výrazně déle. Provoz na linkách A, B a C bude prodloužen až přibližně do 2.30 hodin ráno 1. ledna 2026, a to v intervalu 10 minut.

Noční tramvajové i autobusové linky budou posílené a zajistí spojení napříč městem i po skončení provozu metra. Vlaky skončí zhruba kolem 20. hodiny, poté zůstane zachován jen omezený hodinový provoz.

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Nový rok a první lednový víkend

Ve čtvrtek 1. ledna 2026 pojede PID stejně jako na Boží hod vánoční, tedy v nedělním prázdninovém režimu se zahájením provozu kolem 7.00 hodin. Od pátku 2. do neděle 4. ledna zůstávají v platnosti prázdninové jízdní řády, přičemž tramvajová linka 21 opět nebude v provozu.

Kde si změny ověřit

  • Aktuální jízdní řády, přesné časy odjezdů i případné operativní změny jsou po celé sváteční období k dispozici ve vyhledávačích spojení a v oficiálních aplikacích PID. Cestujícím se proto vyplatí ověřit si spojení ještě před cestou, zejména večer a v noci.
  • Pražská integrovaná doprava přeje všem cestujícím klidné vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 2026.

