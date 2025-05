Do pražské MHD může kočárek zdarma. Tedy jen v případě, že v něm máte dítě. Pro samotný kočárek tato výhoda neplatí. A když už jsme u cestování zdarma, dodejme, že s dítětem do 3 let může v Praze cestovat bezplatně i jeho doprovod.

S kočárkem do tramvaje

S kočárkem můžete prakticky do všech tramvají. Jen v některých se vám ale bude cestovat pohodlně. Pokud máte na výběr, počkejte si na nízkopodlažní spoj. V jízdním řádu je označený piktogramem invalidního vozíku.

Pražský dopravní podnik vypraví denně přes 150 nízkopodlažních spojů. Po kolejích v hlavním městě jezdí nízkopodlažní tramvaje čtyř typů. Většina jich má místo pro kočárky v přední části vozu, některé uprostřed.

U běžných tramvají, do kterých se vstupuje po schodech, bývá plošina pro kočárky umístěná v zadní části každého vozu. Aby se cestující s kočárky neprodírali na správné místo uličkou mezi ostatními pasažéry, musí k nástupu použít dveře nejblíž u plošiny - bývají označené modrým piktogramem kočárku.

Konečné slovo má řidič

Na každou plošinu se vejdou dva až tři kočárky, případně invalidní vozíky. Aby to ale bylo bezpečné, je v přepravních podmínkách uvedeno, že na jedné plošině může být jeden kočárek, další jen se souhlasem řidiče. Ze zkušenosti víme, že mnohdy cestuje na jedné plošině kočárků více, a pokud nevznikají třenice mezi jejich doprovodem, řidiči to tolerují.

Tip pro rodiče Jezdíte-li nějakou linkou pravidelně, brzy „vychytáte“, jaké typy tramvají na ní můžete potkat a v jaké části nástupiště můžete očekávat ty správné dveře. Zkuste odhadnout místo, kam se postavit, ještě před příjezdem tramvaje. Vyhnete se tak přejíždění s kočárkem po nástupišti na poslední chvíli.

Lidé, kteří stojí na plošině určené pro kočárky či vozíky, by měli sami od sebe uhnout a stoupnout si jinam, třeba do uličky. Rodiče s kočárkem by se neměli bát je o to požádat, pokud to sami neudělají. Řidiči také mohou pustit hlasovou nahrávku, která o to cestující požádá.

Kočárek v tramvaji zabrzděte. Sportovní kočárky se doporučuje umístit tak, aby dítě sedělo proti směru jízdy. Ne vždy je to ale možné, záleží na velikosti kočárku a na tom, kolik se jich v tramvaji právě veze. Od kočárku se nevzdalujte, měl by být během jízdy pod vaší kontrolou.

Jak nastoupit do tramvaje s kočárkem?

Nejsnazší nástup do tramvaje představuje kombinace nízkopodlažní tramvaje a bezbariérové zastávky. Dostat se do nízkopodlažního spoje z běžné zastávky už chce trochu cviku. Dejte pozor, abyste dítě při nastupování nevyklopili. Do těch ostatních si musíte vyšlápnout pár schodů. Dobrá rada zní: nestyďte se a řekněte si o pomoc.

Instrukce Najděte si na kočárku předem místo, kde se dá dobře uchopit, aniž by se daná součástka ulomila nebo se o ni někdo ušpinil. Cestujícím, které budete žádat o pomoc, pak přímo ukažte, kde kočárek chytit.

Pro nástup a výstup s kočárkem do běžné tramvaje platí základní pravidlo, podle kterého by rukojeť měla směřovat nahoru směrem do tramvaje. Druhý člověk, který stojí níže, pak kočárek drží za nějakou vhodnou část konstrukce nad kolečky.

Většina sportovních kočárků umožňuje připnutí dítěte do kšír. Pokud to platí i o tom vašem, určitě toho na cesty v MHD využijte.

Jak cestovat s kočárkem metrem?

Cestování metrem s kočárkem je snadné, o dost těžší je se na nástupiště dostat. V metru může stát kočárek na každé plošině, ideálně tak, aby co nejméně překážel při nástupu a výstupu cestujících.

Na to myslete hlavně ve stanicích s bočním nástupištěm, kde se dveře otevírají na druhé straně. Jsou to Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov a Vyšehrad.

Na rozdíl od cyklistů si maminky s kočárky nemusí hlídat, zda vstupují do vozu prvními nebo posledními dveřmi, a mohou nastoupit po celé délce soupravy.

Kočárek zakloňte Na pohyblivých schodech kočárek stojí jen na zadních kolech, přední jsou ve vzduchu. Námahu si ulehčíte, když kočárek (a tím i dítě) mírně zakloníte, aby jeho těžiště bylo nad položenými koly. Pozor si dejte u sportovních kočárků s opačně umístěnou sedačkou, kdy dítě sedí obličejem proti tomu, kdo ho veze. Tam je lépe náklon nepřehánět a myslet na to, že o to větší silou musíte kočárek držet.

Jak se dostat do metra

Do některých stanic se dostanete výtahem, do dalších vedou eskalátory a z jiných si budete muset vyšlápnout pevné schodiště. Při zdolávání schodů se hodí poučka, že rukojeť kočárku má směřovat nahoru.

Přehled stanic metra, které jsou bezbariérově přístupné, najdete na stránkách dopravního podniku. Stačí si vybrat trasu metra (A, B nebo C) a poté rozkliknout stanici, která vás zajímá. Ukáže se vám plánek dané stanice včetně výstupů a výtahů a dále jejich popis.

Tyto informace jsou určené v první řadě pro invalidy, kteří přece jen mají vyšší nároky na bezbariérovost než cestující s dětským kočárkem. S pomocí druhého člověka se s kočárkem dají zvládnout i cesty, které jsou pro vozíčkáře nezdolatelné, a tak se můžete při plánování cest s kočárkem řídit i tímto přehledem pro cyklisty.

Na stanici Palmovka je několik schodišť, vozíčkáři nebo maminky s kočárky mohou využít výtah.

Autobusem po Praze s kočárkem

Stejně jako tramvaje, i nízkopodlažní autobusové spoje jsou v jízdním řádu označené symbolem vozíku. Pokud si na to troufnete, můžete cestovat i běžným autobusem. O nastupování a vystupování platí totéž co v tramvajích. Stejně je tomu i se znamením řidiči.

Pražská integrovaná doprava ℹ️ Milé maminky, milí řidiči,

bez vás bychom se v životě daleko nedostali. Zkuste prosím spolu vycházet a vzájemně se respektovat.



Tento týden se doslova rozhořela diskuse, kolik kočárků vlastně smí být v autobuse a zda má řidič právo maminku či tatínka s kočárkem odmítnout svézt. Níže pro vás máme malé shrnutí, jak na cesty s kočárky Pražskou integrovanou dopravou. Ještě před tím máme něco na srdci: 690 125

Správné dveře, kudy může nastupovat kočárek, jsou označené piktogramem. V autobuse je kvůli méně plynulé jízdě ještě důležitější správné zaparkování kočárku. Měl by být zabržděný a umístěný podélně - tak, aby se nepřevrhl, kdyby řidič musel prudce sešlápnout brzdu. Navíc by ho měl rodič po celou dobu přidržovat rukou.

Co se může stát, když kočárek není ve správné poloze, ukazuje instruktážní video pražského dopravního podniku, které najdete níže. V jeho druhé části uvidíte také příklad správného vystupování včetně kritického momentu, kdy kola kočárku opouštějí plošinu vozu. V tu chvíli je potřeba dbát na to, aby nezapadla do mezery mezi autobusem a okrajem nástupiště. Ze zkušenosti dodáváme, že k tomuto nešvaru mají větší tendenci kočárky se třemi koly.

Video Dopravního podniku hl. m. Prahy:

Můžete vzít dítě v kočárku i na přívoz?

Kočárek může i na přívoz. V Praze funguje 6 přívozových linek, z toho 2 celoročně, ostatní od dubna do října. Platí na nich stejný ceník jako v ostatních prostředcích MHD, což znamená, že kočárek s dítětem může jet zdarma.

Abyste věděli, na co se připravit, doporučujeme prohlédnout si v galerii v tomto článku lodě, které zajišťují přívozové linky. Při přejezdu mezi lodí a molem buďte zvlášť opatrní. Kapitán přívozu může kočárek odmítnout, a to třeba v případě, že loď je už dost zaplněná a nebylo by možné zajistit bezpečnost všech cestujících.