Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové linky i jejich trasy. Jak se upraví provoz páteřní linky 118 a co to znamená pro cestující v Praze? Přinášíme přehled všech důležitých novinek.
Změny linkového vedení autobusů v oblasti Prahy 4.
Protože se po otevření Dvoreckého mostu spojení Dvorců a Lihovaru na trase linky 118 zkrátí o polovinu a autobusům navíc přestanou hrozit kolony na komunikacích okolo Barrandovského mostu, očekává se výrazný růst počtu cestujících na spojnici mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti

Dvorecký most

  • Nový most překlene Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích Vltavy v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty.
  • Zaujme i okolí mostu, kde vznikají umělecká díla. Ta se mají stát lákadlem pro turisty. Jejich autorem je Krištof Kintera.

Zkrácení spojů

Proto byla vytipována linka 124, která mezi Budějovickou a Smíchovem „sto osmnáctku“ doplní. Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut.

Denní i noční

Dvorecký most ke zrychlení cesty na druhý břeh řeky využijí také denní autobusy 196, 197 a noční 901
a 914.

Přehled změn autobusových linek od 18. dubna

Linka 109

NÁDRAŽÍ BRANÍK – Černý kůň – Jitřní – Jílovská – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – Kačerov – Pod Dálnicí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Krčský hřbitov – Sídliště Pankrác – Pankrác – Kotorská – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ (v úseku Nemocnice Krč – Pražského povstání plně nahrazuje linku 193; po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude v oblasti Budějovické vedena přes Polikliniku Budějovická)

Linka 114

ŠEBERÁK – Kunratice – Zelené domky – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov – Pod Dálnicí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Poliklinika Budějovická – Antala Staška – Ryšánka – Na Planině – ZELENÝ PRUH (v úseku Šeberák – Budějovická plně nahrazuje linku 193; po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude ve směru Brumlovka vedena Olbrachtovou ulicí)

Linka 118

SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Hlavní – Spořilov – Severozápadní – Depo Kačerov – V Zápolí – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorecké náměstí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 118 jede mezi Dvorci a Lihovarem nově kratší trasou přes Dvorecký most)

Linka 124

ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Bohemians – Kloboučnická – Michelská – Hadovitá – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorecké náměstí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 124 posiluje provoz linky 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží)

Linka 170

PRAŽSKÁ ČTVRŤ – Přístaviště – Na Staré cestě – Na Strži (T) – Ryšánka (Z) – Krčská (T) – Antala Staška (Z) – Poliklinika Budějovická (Z) – Budějovická – Spořilov – Chodovec – Háje – JIŽNÍ MĚSTO (po ukončení stavební činnosti v ulici Na Strži bude i ve směru Pražská čtvrť vedena přes zastávku Krčská)

Linka 193

Bude zrušena, nahrazena provozem linek 106 a 114 (kvůli nižší poptávce na pankrácké pláni zajistí provoz v bývalém úseku linky 193 Pražského povstání – Nemocnice Krč standardní autobusy linky 106; naopak v úseku Budějovická – Kačerov – IKEM – Kunratice – Šeberák budou nadále v provozu kloubové autobusy na lince 114)

Linka 190

Beze změny trasy ve stávajících intervalech (na základě rozhodnutí Zastupitelstva HMP bude provoz linek 20 a 190 na jaře 2026 vyhodnocen a až na základě zjištěných dat budou řešeny případné úpravy provozu na lince 190)

Linka 196

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – KAČEROV (v úseku Kačerov – Vyskočilova nahrazena prodlouženou linkou 106, nově jede přes Dvorecký most)

Linka 197

SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Libuš – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (nově jede přes Dvorecký most)

Linky 901 a 914

Trasa obou nočních linek zkrácena jízdou po Dvoreckém mostě

Zastávky Dvorce umístěné v Jeremenkově ulici pro autobusové linky 118, 134 a 914 dostanou nový název Dvorecké náměstí. Nové autobusové zastávky s názvem Dvorce vznikají pro linky 118, 124, 196, 197, 901 a 914 na Podolském nábřeží u chodníků v blízkosti tramvajových zastávek.

Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Velikonoční návrat. Kasárna Karlín znovu otevřou a slibují klidnější provoz

Nádvoří Kasáren Karlín

V areálu bývalých kasáren poblíž Florence je ještě klid. Na nádvoří stojí jen pár stolů, na plátně se suší ranní rosa a mezi stromy, které tu za poslední roky vyrostly, se pomalu probouzí další, méně...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  20:41

Díky navýšení rozpočtu vysokých škol letos příspěvek na studenta neklesne

ilustrační snímek

Díky navýšení rozpočtu vysokých škol zhruba o miliardu oproti loňsku letos neklesne příspěvek na jednoho studenta. Pro příští rok by se mělo podařit vyjednat...

9. dubna 2026  18:58,  aktualizováno  18:58

Jihomoravská ODS chce na postu radního pro životní prostředí Rostislava Koštiala

ilustrační snímek

Krajští zastupitelé Občanské demokratické strany (ODS) navrhnou, aby se radním pro životní prostředí stal dosavadní zastupitel Rostislav Koštial (ODS). Po...

9. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, oheň se rozšířil i na louku

ilustrační snímek

Na Semilsku hoří průmyslová hala s kovovýrobou, oheň se rozšířil i na přilehlou louku. Hasiči vyhlásili kvůli rozsahu požáru třetí ze čtyř stupňů požárního...

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  18:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění také autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

9. dubna 2026  19:19

Slovácké muzeum představuje kariéru olympijského vítěze Josefa Panáčka

ilustrační snímek

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti představuje ode dneška sportovní kariéru Josefa Panáčka. V roce 1976 se stal olympijským vítězem a o čtyři roky později...

9. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:21

Výzkum: Tři čtvrtiny studentů používají AI denně, pomáhá s učením i podváděním

ilustrační snímek

Nástroje umělé inteligence (AI) využívají denně tři čtvrtiny studentů středních škol. Pomáhají s úkoly, studiem jazyků a pochopením učiva, někdy však slouží i...

9. dubna 2026  17:18,  aktualizováno  17:18

Na obchvatu Jičína zemřel po střetu s nákladním autem motorkář

ilustrační snímek

Na obchvatu Jičína dnes po poledni po střetu s nákladním vozidlem zemřel řidič motocyklu. Okolnosti tragické nehody vyšetřuje policie. Silnice byla v místě...

9. dubna 2026  17:07,  aktualizováno  17:07

Lávka nad kolejištěm v České Třebové je kompletní, stanici už řídí počítač

Modernizace českotřebovského uzlu je v plném proudu. Stavbaři ve čtvrtek...

Přestavba železničního uzlu v České Třebové po více než roce trvajících prací získává první kontury. Stavbaři dnes s pomocí těžkotonážního jeřábu usadili poslední díl nové lávky pro pěší, jejíž...

9. dubna 2026  18:42

Západočeské muzeum v Plzni představuje keramiku z Plzeňska z let 1950 až 1970

ilustrační snímek

Uměleckou keramiku, která vznikala v druhé polovině minulého století na Plzeňsku, přibližuje ode dneška výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Zhruba na 150...

9. dubna 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Natáčení filmu omezí příští týden parkování i přístup na Ještěd

ilustrační snímek

Natáčení filmu s pracovním názvem Kosmonaut omezí příští týden od pondělí parkování i přístup na vrchol Ještědu v Liberci. Scény bude filmový štáb Netflixu...

9. dubna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Záchranáři z Vysočiny vymění kritizované vybavení, aktualizace nepomohly

ilustrační snímek

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina se rozhodla pro výměnu kritizovaného vybavení. Nezačne ho ale vybírat dřív než za několik měsíců, uvedl mluvčí ZZS...

9. dubna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

