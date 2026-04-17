Nový Dvorecký most má především zvýšit spolehlivost dopravy. Autobusy se díky němu vyhnou kolonám v okolí Barrandovského mostu, což má přinést výrazné zkrácení jízdních dob i stabilnější intervaly.
Pro tramvaje vznikají dvě nová hlavní spojení
Otevření mostu zásadně promění tramvajovou síť.
Linka 20
Nově propojí Dejvice – Malou Stranu – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce – Braník – Modřany.
Vzniká tak silné severojižní spojení přes nový most.
Na Barrandově ji nahradí linka 15, která zároveň pomůže zvládnout očekávaný nárůst cestujících mezi Lihovarem a Malostranskou.
Linka 21
Druhé nové klíčové spojení povede ze Slivence přes Barrandov, Hlubočepy, Lihovar, Podolí až na Vinohrady.
V oblasti Francouzské ulice navíc pomůže nahradit zkrácenou linku 13 během staveb u Muzea.
Další změny
- Linka 7 nově obslouží Kotlářku.
- Radlice budou dočasně obsluhovány pouze linkou 4 kvůli chystané rekonstrukci Radlické ulice.
- Linka 2 se nově vydá do Nuslí na Náměstí Bratří Synků.
Autobusy čekají kratší cesty
Zásadní zrychlení čeká hlavně linku 118, které se trasa mezi Dvorci a Lihovarem zkrátí zhruba na polovinu. Očekává se proto výrazný nárůst počtu cestujících mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.
Posílení směru Budějovická – Smíchov
Linku 118 doplní nově 124. Ve špičkách tak autobus pojede každé 3–4 minuty, o víkendech každých 7–8 minut.
Změny na Pankráci a v Krči
- Linku 193 nahradí v části trasy prodloužená linka 106 (menší autobusy).
- Kloubové spoje nově ponesou číslo 114.
- Linka 114 zároveň nahradí 124 mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.
Přes most pojedou také:
- denní linky 196 a 197
- noční linky 901 a 914
Co bude dál s linkou 190?
Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží zůstane minimálně do začátku letních prázdnin 2026 v plném rozsahu. Její další osud bude vyhodnocen podle vytíženosti – zejména v souběhu s novou tramvajovou linkou 20.
