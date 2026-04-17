MAPA změn: Které tramvaje a autobusy pojedou přes nový Dvorecký most?

Marek Hýř
  7:39
Praha se dočká nové dopravní tepny. V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelné linky městské hromadné dopravy. Nová spojnice Smíchova a Podolí přinese nové tramvajové linky, přetrasované autobusy i výrazné zrychlení spojení mezi Prahou 4 a 5.
Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)

Změny linkového vedení autobusů v oblasti Prahy 4.
Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.
Nový Dvorecký most má především zvýšit spolehlivost dopravy. Autobusy se díky němu vyhnou kolonám v okolí Barrandovského mostu, což má přinést výrazné zkrácení jízdních dob i stabilnější intervaly.

Pro tramvaje vznikají dvě nová hlavní spojení

Otevření mostu zásadně promění tramvajovou síť.

Linka 20

Nově propojí Dejvice – Malou Stranu – Anděl – Smíchovské nádraží – Lihovar – Dvorce – Braník – Modřany.

Vzniká tak silné severojižní spojení přes nový most.

Na Barrandově ji nahradí linka 15, která zároveň pomůže zvládnout očekávaný nárůst cestujících mezi Lihovarem a Malostranskou.

Linka 21

Druhé nové klíčové spojení povede ze Slivence přes Barrandov, Hlubočepy, Lihovar, Podolí až na Vinohrady.

V oblasti Francouzské ulice navíc pomůže nahradit zkrácenou linku 13 během staveb u Muzea.

Další změny

  • Linka 7 nově obslouží Kotlářku.
  • Radlice budou dočasně obsluhovány pouze linkou 4 kvůli chystané rekonstrukci Radlické ulice.
  • Linka 2 se nově vydá do Nuslí na Náměstí Bratří Synků.

Autobusy čekají kratší cesty

Zásadní zrychlení čeká hlavně linku 118, které se trasa mezi Dvorci a Lihovarem zkrátí zhruba na polovinu. Očekává se proto výrazný nárůst počtu cestujících mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Posílení směru Budějovická – Smíchov

Linku 118 doplní nově 124. Ve špičkách tak autobus pojede každé 3–4 minuty, o víkendech každých 7–8 minut.

Změny na Pankráci a v Krči

  • Linku 193 nahradí v části trasy prodloužená linka 106 (menší autobusy).
  • Kloubové spoje nově ponesou číslo 114.
  • Linka 114 zároveň nahradí 124 mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.

Přes most pojedou také:

  • denní linky 196 a 197
  • noční linky 901 a 914

Co bude dál s linkou 190?

Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží zůstane minimálně do začátku letních prázdnin 2026 v plném rozsahu. Její další osud bude vyhodnocen podle vytíženosti – zejména v souběhu s novou tramvajovou linkou 20.

Dvorecký most

  • Architektonická soutěž na podobu mostu byla vyhlášena v roce 2017. Celkem bylo podáno 38 návrhů, v říjnu 2018 rada města ze 7 předvybraných vybrala návrh ateliérů Tubes a Atelier6.
  • Dne 6. května 2022 Praha získala pravomocné stavební povolení pro stavbu mostu. Zhotovitel stavby pak byl vybrán 9. května 2022.
  • Most překlenul Vltavu v úseku mezi zlíchovským a podolským nábřežím. Cílem jeho vybudování je zlepšit propojení města na obou březích v jižní části Prahy, a to hlavně pro MHD, pěší a cyklisty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

