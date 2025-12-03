Podle zákona mohou velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních fungovat pouze do 12:00. Některé z nich si ale otevírací dobu zkracují ještě o něco více, jiné mají zavřeno celý den, i když by nemusely.
Globus
Hypermarkety Globus budou mít 24. prosince otevřeno od 7:00 do 11:45. „Hypermarket na Černém Mostě a ve Štěrboholech zavře již o čtvrt hodiny dříve, tedy v 11:30 hodin,“ sdělila pro Metro.cz mluvčí Aneta Turnovská. Online nákupy, stejně jako doručování přes Wolt či Foodoru, nebudou o svátcích včetně Štědrého dne dostupné.
Kaufland
Kaufland oznámil, že na Štědrý den zavře v 11:45.
Penny
Penny půjde proti proudu a zavře 24. prosince úplně. „Jde o jedinou výjimku v maloobchodě, kdy se obchod rozhodl dát volno svým zaměstnancům, aby si mohli užít svátky již od prvního dne,“ uvedla Martina Dvořáková.
25. a 26. prosince
Tyto sváteční dny musejí mít obchody nad 200 m2 zavřeno.
Lidl
Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno stejně jako v minulých letech – obvykle od 7 nebo 8 hodin ráno podle standardního režimu, přičemž zavře v 11:30. „Začátek otevírací doby se liší podle toho, jak je konkrétní obchod otevřený v běžné dny,“ připomněla mluvčí Kateřina Štichová.
Albert
Většina prodejen Albert zavře v 11:45. „Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří Mareček.
Tesco
Tesco zůstane 24. prosince otevřené do 11:45. „Otevírací doba během Vánoc a Nového roku je v Tesco nastavena tak, aby zákazníci měli možnost pohodlně nakoupit, ale zároveň aby kolegové měli prostor se připravit a užít si svátky,“ sdělila manažerka komunikace Tesca Lucie Loučková a dodala, že fungovat o svátcích nebude ani služba online nákupů.
|1. ledna – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
|zavřeno
|18. dubna – Velký pátek
|otevřeno
|21. dubna – Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. května – Svátek práce
|otevřeno
|8. května – Den vítězství
|zavřeno
|5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. července - Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. září – Den české státnosti
|zavřeno
|28. října – Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. prosince – Štědrý den (otevřeno jen do 12 hodin)
|otevřeno do 12 hodin
|25. prosince – 1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. prosince – 2. svátek vánoční
|zavřeno
Kdo může mít otevřeno odpoledne?
Zákonná omezení se nevztahují na obchody do 200 m², lékárny, provozovny na benzinkách, na nádražích či v letištních halách. V Praze budou moci lidé nakoupit například v prodejnách Pont, které jsou na hlavním nádraží, na Masarykově nádraží nebo na Smíchově. Nejen, že jsou v místě s velkou frekvencí lidí, ale navíc se „vejdou“ do limitu 200 metrů čtverečních. „Našich provozoven se zákon netýká, takže budou otevřeny,“ potvrdila Eliška Lexová, manažerka marketingu JPServis, který tyto prodejny provozuje. Albert na hlavním nádraží má otevřeno od rána do 14 hodin.
Výdejny e-shopů mohou fungovat
Díky rozhodnutí soudu se zákaz omezené prodejní doby vztahuje jen na klasické kamenné prodeje. Výdejny zboží proto mohou mít otevřeno i odpoledne – nákup totiž probíhá online.
To dlouhodobě využívá například Alza.cz. Velké potravinové řetězce, které nabízejí vyzvednutí online nákupů (Tesco či Globus), však tuto službu na Štědrý den neposkytnou.
Rozvoz jídla 24. prosince 2025
Některé služby rozvozu jídla budou fungovat i na Štědrý den, ale omezeně. Příkladem je Wolt. „Zákazníci budou moci objednat potraviny a jídlo z restaurací přes Wolt pouze v Praze a Brně, a to do 15 hodin,“ uvedla za tuto společnost Kristýna Havligerová. Rohlík bude rozvážet nákupy od 5 do 14 hodin, podle mluvčí Hany Krevňákové přitom počítá se zvýšenou poptávkou a posílil na Vánoce směny kurýrů i pracovníků skladu.
Košík do uzávěrky tohoto článku neměl rozhodnuto o fungování během Vánoc. Loni o Štědrém dni rozvážel jídlo do 14 hodin. Foodora na dotazy redakce nereagovala.