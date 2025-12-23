- Který obchod bude mít 24. prosince úplně zavřeno?
- Kde nakoupit 25. a 26. prosince?
- Rozvážkové služby během Vánoc 2025
Prodejní dobu v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních reguluje zákon o otevírací době v maloobchodě. Na Štědrý den 24. prosince jim přikazuje zavřít v poledne, další dva dny musí mít velké obchody zavřeno úplně. Některé z nich si ale prodejní dobu zkracují víc, než podle zákona musí.
Na Štědrý den do 11:45
Štědrý den 24. prosince 2025 připadá na středu a otevřeno mohou mít velké obchody do 12 hodin. Mnohé obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních si zkrátí otevírací dobu o něco více. Do 11:45 bude mít otevřeno například řetězec Albert. „Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří Mareček.
Také Tesco zůstane 24. prosince otevřené do 11:45 a jak sdělila manažerka komunikace Tesca Lucie Loučková, fungovat o svátcích nebude ani služba online nákupů.
Kaufland oznámil, že na Štědrý den zavře v 11:45.
Globus bude mít otevřeno od 7 do 11:45 téměř všude, výjimkou jsou pražské hypermarkety Černý Most a Štěrboholy.
A Billa? Také to bude do 11:45, jak uvedla vedoucí komunikace tohoto řetězce Dana Bratánková. Výjimkou je obchod Billa v Praze na hlavním nádraží, který může mít otevřeno déle. Bratánková ale neupřesnila, zda to tak bude.
Na Štědrý den do 11:30
Ještě o něco dříve zavřou další známé řetězce. Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno stejně jako v minulých letech – obvykle od 7 nebo 8 hodin ráno podle standardního režimu, přičemž zavře v 11:30. „Začátek otevírací doby se liší podle toho, jak je konkrétní obchod otevřený v běžné dny,“ připomněla mluvčí Kateřina Štichová.
A kratší otevírací doba platí také pro Globus na Černém Mostě a ve Štěrboholech, které zavřou též v 11:30. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská redakci sdělila, že o svátcích včetně Štědrého dne nebudou k dispozici ani online nákupy z Globusu, ani doručování přes Wolt či Foodoru.
Penny bude mít zavřeno
Oblíbený řetězec Penny je jedinou výjimkou mezi velkými obchody, na Štědrý den neotevře vůbec, i když by podle zákona mohl. Podle mluvčí Martiny Dvořákové je to vstřícný krok k zaměstnancům, aby si také mohli o svátcích odpočinout a oslavit je podle svého. U Penny toto chování není výjimkou, letos měl zavřeno i třeba v neděli o Velikonocích.
Kde nakoupit 25. a 26. prosince?
1. a 2. svátek vánoční jsou dny, kdy zákon nařizuje velkým obchodům neotvírat vůbec. Nakoupit ale můžete v menších prodejnách, zejména večerky bývají otevřené i o svátcích. Výjimky platí také pro obchody ve zdravotních centrech, pro lékárny, benzinky a prodejny umístěné tam, kde je velká koncentrace lidí – na nádražích a letištích.
Albert na pražském hlavním nádraží svou výjimku o dvou vánočních svátcích nevyužije, zavře o Štědrém dni ve 14 hodin a jak 25., tak 26. prosince zůstane zavřený. Prodejny Billa, které Pražané najdou na hlavním nádraží a na Letišti Václava Havla, otevřené pravděpodobně budou, mluvčí ale nespecifikovala jak. Běžně mívá Billa ve Wilsonově ulici (na nádraží) do 23 hodin, ta na letišti v ulici Aviatická do 21 hodin.
Otevřené mohou být také provozovny, kde si lidé pouze vyzvednou zboží objednané online. V minulosti o tom rozhodl soud, podle něhož se zákon vztahuje jen na takový prodej, který probíhá od začátku do konce v kamenném obchodě, nikoli na ten, kde jsou výběr, objednávka a platba realizovány elektronicky.
|24. prosince 2025
|Štědrý den
|středa
|Ze zákona otevřeno do 12 hodin.
|25. prosince 2025
|Boží hod, 1. svátek vánoční
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
|26. prosince 2025
|2. svátek vánoční, sv. Štěpán
|pátek
|Ze zákona zavřeno.
|31. prosince 2025
|Silvestr
|středa
|Zákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
|1. ledna 2026
|Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu
|čtvrtek
|Ze zákona zavřeno.
Rohlík, Košík, Wolt, Foodora
Češi mají čím dál víc v oblibě nákup z pohodlí domova, kdy jim vybrané zboží přivezou až na práh kurýři rozvážkových služeb. I ty ale mohou fungovat o svátcích s omezením. Připravili jsme pro vás přehled vánočního provozu těch nejvyužívanějších.
Wolt bude o Štědrém dni jezdit jen v Praze a v Brně, a to do 15 hodin. „Zatímco 25. prosince budou mít kurýři Woltu volno stejně jako zaměstnanci velkých supermarketů, už na Štěpána, 26. prosince, se služba naplno vrátí a nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ uvedl mluvčí Woltu Tomáš Kubík.
Rohlík bude rozvážet nákupy na Štědrý den od 5 do 14 hodin, podle mluvčí Hany Krevňákové přitom počítá se zvýšenou poptávkou a posílil na Vánoce směny kurýrů i pracovníků skladu. Následující den nejezdí. „26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ dodala Krevňáková.
Košík jezdí 24. prosince do 14 hodin, 25. prosince vůbec nejezdí a na Štěpána má různou provozní dobu v Praze a mimo Prahu. Zatímco v hlavním městě funguje od 6 do 23, jinde od 9 do 22 hodin.
Foodora má provozní dobu ještě více přizpůsobenou konkrétním lokalitám. „V Praze budou kurýři jezdit 24. prosince od půlnoci do 15 hodin. Na 1. svátek vánoční bude rozvoz k dispozici od 8 do půlnoci, 26. prosince pak pojede celý den (00:00 až 00:00),“ sdělil za Foodoru Albatool Jahaf. V dalších městech je provoz omezený podle otevřených restaurací a dostupnosti kurýrů. V Jihlavě či Havířově nemusí být k dispozici vůbec.
