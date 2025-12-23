Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

Autor: Pavla Žáková
  20:35
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to 24. prosince s rozvozem jídla z restaurací a dovozem potravin? Odpovědi najdete níže.
svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den | foto: Profimedia.cz

Prodejní dobu v obchodech s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních reguluje zákon o otevírací době v maloobchodě. Na Štědrý den 24. prosince jim přikazuje zavřít v poledne, další dva dny musí mít velké obchody zavřeno úplně. Některé z nich si ale prodejní dobu zkracují víc, než podle zákona musí.

Na Štědrý den do 11:45

Štědrý den 24. prosince 2025 připadá na středu a otevřeno mohou mít velké obchody do 12 hodin. Mnohé obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních si zkrátí otevírací dobu o něco více. Do 11:45 bude mít otevřeno například řetězec Albert. „Jedinou výjimkou je prodejna Albert na pražském hlavním vlakovém nádraží, zde bude otevřeno do 14:00 hodin,“ uvedl mluvčí Albertu Jiří Mareček.

Vánoční trhy 2025 v Praze: Kam vyrazit za svařákem a jaká je otevírací doba

Také Tesco zůstane 24. prosince otevřené do 11:45 a jak sdělila manažerka komunikace Tesca Lucie Loučková, fungovat o svátcích nebude ani služba online nákupů.

Kaufland oznámil, že na Štědrý den zavře v 11:45.

Globus bude mít otevřeno od 7 do 11:45 téměř všude, výjimkou jsou pražské hypermarkety Černý Most a Štěrboholy.

A Billa? Také to bude do 11:45, jak uvedla vedoucí komunikace tohoto řetězce Dana Bratánková. Výjimkou je obchod Billa v Praze na hlavním nádraží, který může mít otevřeno déle. Bratánková ale neupřesnila, zda to tak bude.

Nová prodejna Kaufland v Praze-Slivenci (26. února 2025)

Na Štědrý den do 11:30

Ještě o něco dříve zavřou další známé řetězce. Lidl bude mít na Štědrý den otevřeno stejně jako v minulých letech – obvykle od 7 nebo 8 hodin ráno podle standardního režimu, přičemž zavře v 11:30. „Začátek otevírací doby se liší podle toho, jak je konkrétní obchod otevřený v běžné dny,“ připomněla mluvčí Kateřina Štichová.

A kratší otevírací doba platí také pro Globus na Černém Mostě a ve Štěrboholech, které zavřou též v 11:30. Mluvčí Globusu Aneta Turnovská redakci sdělila, že o svátcích včetně Štědrého dne nebudou k dispozici ani online nákupy z Globusu, ani doručování přes Wolt či Foodoru.

Penny bude mít zavřeno

Oblíbený řetězec Penny je jedinou výjimkou mezi velkými obchody, na Štědrý den neotevře vůbec, i když by podle zákona mohl. Podle mluvčí Martiny Dvořákové je to vstřícný krok k zaměstnancům, aby si také mohli o svátcích odpočinout a oslavit je podle svého. U Penny toto chování není výjimkou, letos měl zavřeno i třeba v neděli o Velikonocích.

PENNY se tématu českosti věnuje dlouhodobě, úspěšná je jeho kampaň se sloganem „Hezky česky“.

Kde nakoupit 25. a 26. prosince?

1. a 2. svátek vánoční jsou dny, kdy zákon nařizuje velkým obchodům neotvírat vůbec. Nakoupit ale můžete v menších prodejnách, zejména večerky bývají otevřené i o svátcích. Výjimky platí také pro obchody ve zdravotních centrech, pro lékárny, benzinky a prodejny umístěné tam, kde je velká koncentrace lidí – na nádražích a letištích.

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Albert na pražském hlavním nádraží svou výjimku o dvou vánočních svátcích nevyužije, zavře o Štědrém dni ve 14 hodin a jak 25., tak 26. prosince zůstane zavřený. Prodejny Billa, které Pražané najdou na hlavním nádraží a na Letišti Václava Havla, otevřené pravděpodobně budou, mluvčí ale nespecifikovala jak. Běžně mívá Billa ve Wilsonově ulici (na nádraží) do 23 hodin, ta na letišti v ulici Aviatická do 21 hodin.

Otevřené mohou být také provozovny, kde si lidé pouze vyzvednou zboží objednané online. V minulosti o tom rozhodl soud, podle něhož se zákon vztahuje jen na takový prodej, který probíhá od začátku do konce v kamenném obchodě, nikoli na ten, kde jsou výběr, objednávka a platba realizovány elektronicky.

Vánoční svátky 2025 a přelom roku
24. prosince 2025Štědrý denstředaZe zákona otevřeno do 12 hodin.
25. prosince 2025Boží hod, 1. svátek vánočníčtvrtekZe zákona zavřeno.
26. prosince 20252. svátek vánoční, sv. ŠtěpánpátekZe zákona zavřeno.
31. prosince 2025SilvestrstředaZákon neomezuje, většina obchodů zavírá v 17 nebo 18 hodin.
1. ledna 2026Nový rok, Den obnovy samostatného českého státučtvrtekZe zákona zavřeno.

Rohlík, Košík, Wolt, Foodora

Češi mají čím dál víc v oblibě nákup z pohodlí domova, kdy jim vybrané zboží přivezou až na práh kurýři rozvážkových služeb. I ty ale mohou fungovat o svátcích s omezením. Připravili jsme pro vás přehled vánočního provozu těch nejvyužívanějších.

Wolt bude o Štědrém dni jezdit jen v Praze a v Brně, a to do 15 hodin. „Zatímco 25. prosince budou mít kurýři Woltu volno stejně jako zaměstnanci velkých supermarketů, už na Štěpána, 26. prosince, se služba naplno vrátí a nabídne kompletní rozvoz jídla i nákupů,“ uvedl mluvčí Woltu Tomáš Kubík.

Rohlík bude rozvážet nákupy na Štědrý den od 5 do 14 hodin, podle mluvčí Hany Krevňákové přitom počítá se zvýšenou poptávkou a posílil na Vánoce směny kurýrů i pracovníků skladu. Následující den nejezdí. „26. prosince se doručování opět rozběhne, a to v čase 7:00–23:00,“ dodala Krevňáková.

Košík jezdí 24. prosince do 14 hodin, 25. prosince vůbec nejezdí a na Štěpána má různou provozní dobu v Praze a mimo Prahu. Zatímco v hlavním městě funguje od 6 do 23, jinde od 9 do 22 hodin.

Foodora má provozní dobu ještě více přizpůsobenou konkrétním lokalitám. „V Praze budou kurýři jezdit 24. prosince od půlnoci do 15 hodin. Na 1. svátek vánoční bude rozvoz k dispozici od 8 do půlnoci, 26. prosince pak pojede celý den (00:00 až 00:00),“ sdělil za Foodoru Albatool Jahaf. V dalších městech je provoz omezený podle otevřených restaurací a dostupnosti kurýrů. V Jihlavě či Havířově nemusí být k dispozici vůbec.

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

