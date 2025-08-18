PŘEHLEDNĚ: Praha zvedá ceny jednorázového jízdného, až o třetinu zdraží cesta do regionu

Autor: Metro.cz, iDNES.cz
  11:05
Od ledna 2026 se výrazně zvýší ceny jednorázových jízdenek v Praze i ve Středočeském kraji. Třicetiminutová jízdenka podraží z 30 na 39 korun, u SMS varianty až na 42 korun. Devadesátiminutová vyjde nově na 50 korun, v SMS podobě dokonce na 55 korun. Celkově jízdné stoupne až o 30 procent.

Protestuje se podobně jako při zprovoznění tramvají do Libuše. Změna zde vedla k ukončení souběžné autobusové linky 165. | foto: MAFRA

V obou případech bude zdražení nižší, pokud si cestující jízdenku koupí přes Lítačku. Cena elektronických jízdenek totiž vzroste jen o 20 procent.

Vedle toho podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla.

Zvyší se také pokuty

Výrazně se také zvyšuje výše pokut za jízdu na černo, řádově o stokoruny v závislosti na tom, zda člověk zaplatí na místě, do 15 dnů nebo později.

Ceny jízdenek od ledna 2026

  • 30minutová jízdenka: 39 Kč (SMS 42 Kč), nyní stojí 30 Kč / 31 Kč.
  • 90minutová jízdenka: 50 Kč (SMS 55 Kč), nyní stojí 40 Kč / 42 Kč.
  • 24hodinová a 72hodinová jízdenka: zdraží rovněž.
  • Podraží také přeprava psa či zavazadla.

Spolu se zdražením v Praze radní vzali na vědomí také obdobné zvýšení cen ve veřejné dopravě ve Středočeském kraji, kde od 1. ledna rovněž zdraží papírové jízdenky o 30 procent a elektronické o 20 procent.

„Cena ročních a měsíčních kuponů pro Pražany zůstává beze změny. Úprava se týká jednorázových jízdenek, které využívají spíše turisté. Jsem rád, že jsme dnes bez zbytečného populismu udělali odpovědný krok, který Praha potřebuje, aby si i do budoucna zachovala světovou kvalitu a dostupnost veřejné dopravy,“ říká šéf zastupitelského klubu SPOLU a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Návrh SPOLU podpořili i radní za STAN. „Piráti hlasovali proti zdražení jednorázových jízdenek MHD v Praze nad jejich náklady, které dnes prosadilo SPOLU a STAN. Ti porovnávají cenu jízdného se zahraničními příklady - třeba s Německem. O německé ceně jízdenek v MHD se můžeme bavit, až tady budeme mít německé platy,“ komentuje náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.

Jízdné v Praze

Typ jízdenkynynější cena (Kč)cena od 1. 1. 2026 (Kč)cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Jízdenka na 30 minut303936
Jízdenka na 90 minut405046
Jízdenka 24 hodin120150140
Jízdenka 72 hodin330350340
SMS jízdenka 30 minut3142
SMS jízdenka 90 minut4255
SMS jízdenka 24 hodin120150
SMS jízdenka 72 hodin330350

Jednotlivé jízdné mezi Prahou a Středočeským krajem

Typ jízdenkynynější cena (Kč)cena od 1. 1. 2026 (Kč)cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Jízdenka na 30 minut303936
Jízdenka na 60 minut405248
Jízdenka na 90 minut506560
Jízdenka na 120 minut607872

Časové jízdní doklady mezi Prahou a Středočeským krajem

Typ dokladuPásmonynější cena (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 (Kč)nová cena od 1. 1. 2026 v aplikaci Lítačka (Kč)
Měsíční1395494474
2605756726
392011501104
Čtvrtletní1100012501200
2157519691890
3236529562838
Roční1374046754488
2573571696822
387301091310476

