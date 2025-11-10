Již ve stavbě nebo v přípravě je v Praze aktuálně šest nových tramvajových tratí. Po tramvajových kolejích cestující pojedou už brzy přes Dvorecký most, na Jarov, Václavským náměstím, na Strahov, do Malešice a na Nové Dvory. Jako první je v plánu zprovoznění trati na Dvoreckém mostě. Po něm tramvaje mají jezdit už v březnu 2026. Tématu se věnuje samostatný článek. Text níže popisuje tratě na Jarov, trať Václavským náměstím a trať na Strahov. Článek o změnách v Malešicích a kolem Nových dvorů připravujeme.
Trať Jarov
Nová tramvajová trať Jarov, která propojí Olšanskou s Habrovou, má lidem na Žižkově zásadně zrychlit cestu do centra. Cestující se podle Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) dostanou na Hlavní nádraží pod 15 minut a k Václavskému náměstí do 20 minut, navíc bez nutnosti využít metro nebo stát v kolonách v Hartigově ulici. Trať bude plně nízkopodlažní a obslouží rozvíjející se čtvrť Nový Žižkov, kde má v budoucnu bydlet až 15 tisíc lidí.
Stavba o délce necelé dva kilometry má trvat jen 12 měsíců a první tramvaje by tudy měly projíždět v první polovině roku 2027. Vzniknou čtyři nové zastávky, mimo jiné Nový Žižkov, Nákladová nebo Malešická, kde bude možné přestoupit na autobus směrem do Malešic či do centra. Na severní straně Jarova vyroste úvraťová konečná (místo, kde vozidlo musí změnit směr jízdy couváním, protože nemá dostatek prostoru na otočení – pozn. red.), jež se bude skládat ze dvou kolejí a umožní tak provoz obousměrných tramvají.
Po otevření by měla novou trať obsluhovat linka číslo 5, která cestující z Jarova sveze nejrychlejší trasou přes Olšanskou a Seifertovu ulici. Očekává se, že část lidí přesedlá z autobusu 146, jehož interval se tak může lehce prodloužit. Měnit se budou i názvy zastávek u křižovatky Olšanská a Jana Želivského, které ponesou jednotný název Nový Žižkov. Do budoucna se uvažuje o pokračování tratě směrem k Malešicím či až do Tiskařské ulice.
Trať Jarov a jak to pojede?
TTJarov
Linka 5 (městská denní linka TRAM)
SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Smíchovské nádraží (B) (S) – Plzeňka – Na Knížecí (B) – Anděl (B) – Zborovská – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Lazarská (B) – Vodičkova – Václavské náměstí (A) (B) – Jindřišská – Hlavní nádraží (C) (S) – Viktoria Žižkov – Lipanská – Olšanské náměstí – Olšanská – Nový Žižkov – Nový Žižkov – Nákladová – Malešická – Nad Kapličkou – Habrová – JAROV
Linka 13 (městská denní linka TRAM)
OLŠANSKÉ HŘBITOVY – Flora (A) – Radhošťská – Jiřího z Poděbrad (A) – Vinohradská tržnice – Italská – Muzeum (A) (C) – I. P. Pavlova (C) – Bruselská – ZVONAŘKA
Linka 146 (městská denní linka BUS)
ŽELIVSKÉHO (A) – Pod Třebešínem – Třebešín – Malešická – Vackov – HABROVÁ – Květinková (Z) – Kněžská luka – Spojovací – Hrdlořezská – Na Lukách – VINICE HRDLOŘEZY
Trať na Václavském náměstí
Pražané se v roce 2027 dočkají zásadního zrychlení cest přes centrum. Nová tramvajová trať na Václavském náměstí a u Muzea zkrátí cestu například z Vršovic do Revoluční o 5 až 10 minut, stejně jako z Újezda do Vinohradské. Díky nové obsluze středu města se zlepší dostupnost míst, dnes často rychleji dosažitelných pěšky než metrem. Trať zároveň podle organizace ROPID doplní chybějící spojení pro hůře pohyblivé cestující, již se od 80. let museli spoléhat hlavně na schody a dlouhé přesuny mezi stanicemi metra.
Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí
Součástí projektu není jen samotná kolejová trať, ale kompletní proměna celého Václavského náměstí. Rozšíří se chodníky, přibude stín od nových stromů, bezpečnější přechody i nové lavičky. Pod povrchem se už více než rok vyměňují sítě a staví retenční nádrž pro závlahu stromů. U Muzea vzniká nový eskalátor a sjednocený výstup z metra. Koleje o délce 750 metrů se budou pokládat postupně podle toho, jak stavba postupuje. Hotovo má být v červnu 2027.
Po dokončení tratě dojde k velké změně v trasách tramvají. Linka 6 projede přes Muzeum a Václavské náměstí rychleji do Jindřišské a na Masarykovo nádraží. Nová linka 29 přímo propojí Vršovice, Francouzskou, náměstí Míru a náměstí Republiky. „Čtrnáctka“ zrychlí spojení Vinohradské s Národní třídou a po dokončení trati do Malešic bude posílena i linka 13. Díky novému spojení bude možné zahájit také plánované rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice, protože centrum bude lépe průjezdné i při mimořádnostech.
Trať Václavským náměstím a jak to pojede?
Schéma budoucí podoby MHD v okolí Václavského náměstí
Linka 2 (městská denní linka TRAM)
SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Petřiny (A) – Větrník – Vojenská nemocnice – Baterie – Ořechovka – Sibeliova – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská (A) (S) – Chotkovy sady – Malostranská (A) – Staroměstská (A) – Karlovy lázně – Národní divadlo – Národní třída (B) – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí (B) – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Svatoplukova – Divadlo Na Fidlovačce – Náměstí Bratří Synků – Horky – Pod Jezerkou – Michelská – Plynárna Michle – Chodovská – Teplárna Michle – SPOŘILO
Linka 4 (městská denní linka TRAM)
RADLICKÁ (B) – Škola Radlice – Laurová – Braunova – Křížová – Bieblova (ode dne vyhlášení) – Na Knížecí (B) (Z) – Anděl (B) – Zborovská – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
Linka 6 (městská denní linka TRAM)
SPOŘILOV – Teplárna Michle – Chodovská – Plynárna Michle – Michelská – Pod Jezerkou – Horky – Náměstí Bratří Synků – Nuselské schody – Pod Karlovem – Bruselská – I. P. Pavlova (C) – Škrétova (A) (C) – Muzeum (A) (C) (Z) – Muzeum (A) (C) – Václavské náměstí (A) (B) – Jindřišská – Masarykovo nádraží (B) (S) – Náměstí Republiky (B) – Dlouhá třída – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE (C) (S) a dále jako linka 34
Linka 11 (městská denní linka TRAM)
SPOJOVACÍ – Kněžská luka – Chmelnice – Strážní – Vozovna Žižkov – Ohrada – Biskupcova – Nový Žižkov – Mezi Hřbitovy (T) – Želivského (Z) – Želivského (A) – Olšanské hřbitovy – Flora (A) – Radhošťská – Jiřího z Poděbrad (A) – Vinohradská tržnice – Italská – Škrétova (A) (C) – I. P. Pavlova (C) – Bruselská – Pod Karlovem – Nuselské schody – Otakarova (T) – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
Linka 13 linka dočasně zrušena – do otevření nové TT Malešice
Linka 14 (nová městská denní linka TRAM)
OLŠANSKÉ HŘBITOVY (T) – FLORA (A) – Radhošťská – Jiřího z Poděbrad (A) – Vinohradská tržnice – Italská – Muzeum (A) (C) (Z) – Muzeum (A) (C) – Václavské náměstí (A) (B) – Václavské náměstí (A) (B) – Vodičkova – Lazarská (B) – Národní třída (B) – Národní divadlo – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo náměstí – Anděl (B) – Na Knížecí (B) (T) – Bieblova (ode dne vyhlášení) – Křížová – Braunova – Laurová – Škola Radlice – RADLICKÁ (B)
Linka 21 (městská denní linka TRAM)
SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí (B) – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Bruselská – Pod Karlovem – Nuselské schody – Otakarova – Nádraží Vršovice (S) – Bohemians – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
Linka 24 (městská denní linka TRAM)
VOZOVNA KOBYLISY – Vozovna Kobylisy (T) – Líbeznická – Kobylisy (C) – Ke Stírce – Okrouhlická – Vychovatelna – Bulovka – Vosmíkových – U Kříže – Libeňský zámek – Divadlo pod Palmovkou (T) – Palmovka (B) – Invalidovna (B) – Urxova – Křižíkova (B) – Karlínské náměstí – Florenc (B) (C) – Bílá labuť – Masarykovo nádraží (B) (S) – Jindřišská – Václavské náměstí (A) (B) – Vodičkova – Lazarská (B) – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí (B) – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Svatoplukova – Divadlo Na Fidlovačce – Otakarova – Nádraží Vršovice (S) – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Linka 29 (nová městská denní linka TRAM)
MALOVANKA – Pohořelec – Brusnice – Prašný most – Hradčanská (A) (S) – Sparta – Korunovační (Z) – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky (B) – Masarykovo nádraží (B) (S) – Jindřišská – Václavské náměstí (A) (B) – Muzeum (A) (C) – Muzeum (A) (C) (T) – Škrétova (A) (C) – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Linka 90 (nová městská noční linka TRAM)
VOZOVNA KOBYLISY – Vozovna Kobylisy (T) – Líbeznická – Březiněveská – Kobylisy – Ke Stírce – Okrouhlická – Vychovatelna – Bulovka – Vosmíkových – U Kříže – Libeňský zámek – Divadlo pod Palmovkou (T) – Palmovka – Krejcárek – Biskupcova – Nový Žižkov – Mezi Hřbitovy (T) – Želivského (Z) – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – Radhošťská – Jiřího z Poděbrad – Vinohradská tržnice – Italská – Muzeum – Václavské náměstí – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Myslíkova – Jiráskovo náměstí – Zborovská – Anděl – Na Knížecí (T) – Bieblova (ode dne vyhlášení) – Křížová – Braunova – Laurová – Škola Radlice – RADLICKÁ
Linka 95 (městská noční linka TRAM)
VÝSTAVIŠTĚ – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – U Průhonu (Z) – Dělnická – Tusarova (T) – Holešovická tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí – Moráň (T) – Botanická zahrada – Albertov – Ostrčilovo náměstí – Svatoplukova – Divadlo Na Fidlovačce – Otakarova – Nádraží Vršovice – Bohemians – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden – Kubánské náměstí – Průběžná – Strašnická – Vozovna Strašnice – Vinice (T) – Solidarita – Zborov-Strašnické divadlo – Limuzská – Nové Strašnice – Depo Hostivař – Malešická továrna – Na Homoli – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY
Linka 97 (městská noční linka TRAM)
BÍLÁ HORA – Malý Břevnov – Obora Hvězda – Vypich – Říčanova – Břevnovský klášter – U Kaštanu – Drinopol – Marjánka – Malovanka – Park Maxe van der Stoela – Vozovna Střešovice – Prašný most – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská – Malostranské náměstí – Pražské Jezulátko (T) – Tyršův dům (Z) – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden – Kubánské náměstí – Průběžná – Na Hroudě – Staré Strašnice – Radošovická – Dubečská – Nádraží Zahradní Město – ZAHRADNÍ MĚSTO
Linka 98 (městská noční linka TRAM)
NÁDRAŽÍ PODBABA – Zelená – Lotyšská – Vítězné náměstí – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská – Staroměstská – Karlovy lázně – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Novoměstská radnice (Z) – Karlovo náměstí – Štěpánská – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden – Kubánské náměstí – Průběžná – Na Hroudě – Staré Strašnice – Radošovická – Dubečská – Nádraží Zahradní Město – Zahradní Město – Sídliště Zahradní Město – Obchodní centrum Hostivař – Na Groši – Hostivařská – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
Linka 99 (městská noční linka TRAM)
SÍDLIŠTĚ ŘEPY – Blatiny – Slánská – Hlušičkova – Krematorium Motol – Motol – Vozovna Motol – Hotel Golf – Poštovka – Kotlářka – Kavalírka – Klamovka – U Zvonu – Bertramka – Anděl – Arbesovo náměstí – Švandovo divadlo – Újezd – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská – Lazarská – Vodičkova – Václavské náměstí – Jindřišská – Hlavní nádraží – Viktoria Žižkov – Lipanská – Olšanské náměstí – Olšanská – Nový Žižkov – Nový Žižkov – Biskupcova – Ohrada – Vozovna Žižkov – Strážní – Chmelnice – Kněžská luka – SPOJOVACÍ
Tramvají až ke kolejím na Strahově
Nová tramvajová trať na Strahov slibuje rychlejší a pohodlnější spojení s centrem Prahy. Tramvaje pojedou z Malovanky až na Strahov a zároveň zajistí přímé linky na Letnou, Hradčanskou či Podbabu. Cestující tak přestanou tolik přestupovat a projedou kolonami, kde dosud stály autobusy. První tramvaje by se po trase dlouhé 1,3 kilometru mohly projet už koncem roku 2027.
Tramvajové zastávky budou v místech autobusových.
Trasa povede od Bělohorské ulice směrem k velkému Strahovskému stadionu a bude mít dvě nové zastávky – Koleje Strahov a konečnou Strahov. Autobusové obratiště u stadionu nahradí dvoukolejná tramvajová smyčka se středovým trojúhelníkem pro snadné přestupy mezi tramvajemi, autobusy a trolejbusy. Tramvaje budou stoupat až do výšky 330 metrů nad mořem a zvládnou i poměrně strmý sklon 55 promile, podobně jako jiné pražské tramvajové tratě.
Po dokončení trati zajistí nová linka 28 rychlé spojení studentům mezi Malovankou, Kulaťákem a Vítězným náměstím, linka 29 zase propojí Strahov s centrem Prahy, včetně Hradčanské, Václavského náměstí a I. P. Pavlova. Tramvaje tak podle organizace ROPID významně zkrátí cestu do centra nejen pro obyvatele Strahova, ale i pro studenty a sportovní fanoušky, kteří se vydají na akce ve zdejším areálu.
Jak to pojede na Strahov
Tramvajová trať na Strahov
Linka 28 (nová městská denní linka TRAM)
STRAHOV – Koleje Strahov – Malovanka – Park Maxe van der Stoela – Vozovna Střešovice – Prašný most – Vítězné náměstí (A) – Lotyšská – Zelená – NÁDRAŽÍ PODBABA (S)
Linka bude v provozu pouze ve dnech školního vyučování, v probíhajícím semestru v kratších, ve zkouškovém v delších intervalech.
Linka 29 (městská denní linka TRAM)
STRAHOV – Koleje Strahov – Malovanka – Pohořelec – Brusnice – Prašný most – Hradčanská (A) (S) – Sparta – Korunovační (Z) – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky (B) – Masarykovo nádraží (B) (S) – Jindřišská – Václavské náměstí (A) (B) – Muzeum (A) (C) – Muzeum (A) (C) (T) – Škrétova (A) (C) – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
143 linka zrušena – nahrazena provozem linek 28 a 29
Linka 149 (městská denní linka BUS)
STRAHOV – Diskařská – Spiritka – Podbělohorská – Pod Lipkami (Z) – Nad Klamovkou – Klamovka – Klamovka (Z) – Jinonická (T) – U Měchurky – Pod Šmukýřkou – U Waltrovky – Nádraží Jinonice (S) – Vidoule – Jinonice (B) (S) – Sídliště Jinonice – Butovická (Z) – Karlštejnská – Nové Butovice (B) – Nové Butovice (B) (T) – Nušlova – Bucharova – K Fialce – K Hájům – Mototechna – STODŮLKY-BAVORSKÁ