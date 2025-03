Další změny jednotlivých linek PID 343 Nový školní spoj v pracovní dny odpoledne Jirny, Kulturní dům – Jirny. Nové Jirny, Hájovna. 353 1 ranní školní spoj ve směru Černý Most nově obsluhuje zastávku Jirny, kulturní dům. 359 V zastávce Únětice linka zastavuje nově také ve směru Roztoky. 464 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Horních Beřkovic jede v úseku Spomyšl – Mělník nově po trase linky 466. Místo něj je v úseku Spomyšl – Mělník zaveden nový spoj, který je pokračováním linky 466 z Kralup. 466 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Kralup jede v úseku Spomyšl – Mělník nově po trase linky 464. Místo něj je v úseku Spomyšl – Mělník zaveden nový spoj, který je pokračováním linky 464 z Horních Beřkovic. 3 spoje v pracovní dny odpoledne z Kralup nad Vltavou, žel. st. jedou již ze zastávky Kralupy nad Vltavou, Kulturní dům. 471 Linka je nově všemi spoji vedena přes zastávku Neratovice, sídliště. 687 Linka je mezi Zbraslavicemi a Radvančicemi nově vedena přes Štipoklasy (ruší se zastávka Zbraslavice, Radvančice, rozc. a zřizují se zastávky Zbraslavice, žel. st.; Zbraslavice, letiště; Štipoklasy). 742 Většina spojů nově nezajíždí do Dědic. 780 1 spoj v pracovní dny odpoledne z Třemošnice zkrácen o úsek Žleby, nám. – Čáslav, aut. st. (nahrazen linkou 781). 781 Nový spoj v pracovní dny ráno Žleby, škola – Vinaře – Žleby, nám. Nový spoj v pracovní dny odpoledne Žleby, nám. – Čáslav, aut. st. (převeden z linky 780). Zastávky Vinaře a Vinaře, Vinice jsou nově zařazeny také do tarifního pásma 9. 782 1 spoj v pracovní dny ráno v trase Kutná Hora, aut. st. – Kutná Hora, Žižkov, Fučíkova jede nově již ze zastávky Na Špici. 785 Nový spoj v pracovní dny po poledni Kolín, nádraží – Kutná Hora, aut. st. 791 Zrušen 1 pár spojů v pracovní dny ráno Třebešice – Divišov, nám. 801 Linka je posílena o spoje zrušené linky 803. 803 Linka je zrušena a nahrazena posílenou linkou 801. Pro část spojů se zřizuje zastávka Starý Kolín, žel. zast. Drobná úprava trasy vybraných spojů v koncových úsecích. 805 Posílení provozu linky v pracovní dny o 2 nové páry spojů v úseku Kutná Hora – Zruč nad Sázavou a 1 nový pár spojů v úseku Kutná Hora – Kolín. 858 Vybrané spoje ráno do Libčic a odpoledne do Slaného již nejedou přes Otvovice, ale stejně jako všechny ostatní spoje přes Trněný Újezd. 1 spoj v pracovní dny odpoledne do Slaného nově zajíždí také do Brandýsku.