Pro cestování s kolem po Praze můžete využít i MHD. Vyhnete se tak centru města a na kolo můžete nasednout až ve chvíli, kdy budete mít hustý silniční provoz za zády.

S kolem můžete jet přes Prahu metrem, některými tramvajemi, vlaky spadajícími pod PID (Pražskou integrovanou dopravu) a cyklobusem.

Kolik stojí přeprava kola v MHD?

Cestování s jízdním kolem v MHD v Praze je zdarma, pokud má cestující platnou jízdenku pro sebe, nebo se na něj vztahuje bezplatná doprava.

Váš bicykl se může zdarma povozit metrem, mnoha tramvajemi, cyklobusem 147 a také přívozem. Zdarma byla také cesta kola lanovkou na Petřín, ta je ale nyní mimo provoz.

Ani ve vlacích, kde platí tarif PID pro vnitřní zóny, za kolo neplatíte. U zón mimo území hlavního města už musíte počítat s několika desetikorunami navíc.

S kolem do tramvaje v Praze

Zásadní jsou dvě pravidla. Nastoupit s kolem do tramvaje můžete jen na některých zastávkách a vždy jen směrem z centra.

Zastávky, na kterých lze nastoupit s jízdním kolem, jsou označené hnědým piktogramem s obrázkem kola a tramvaje. V jakých úsecích je najdete?

Tramvajové úseky, kde smíte nastoupit s kolem Anděl – Sídliště Řepy

Brusnice – Bílá Hora

Hradčanská – Nádraží Podbaba / Dědina

Hradčanská – Sídliště Petřiny – Bílá Hora

Nádraží Braník – Libuš

Nádraží Holešovice – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice

Náměstí Bratří Synků – Vozovna Pankrác

Náměstí Bratří Synků – Pankrác / Spořilov

Palmovka – Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice

Palmovka – Lehovec

Palmovka – Spojovací (pouze přímým spojem)

Smíchovské nádraží – Slivenec

Želivského – Ústřední dílny DP / Nádraží Hostivař

Jak nastoupit do tramvaje s kolem

S kolem smíte do tramvaje nastoupit a stát jen tam, kde je vyhrazené místo pro dětské kočárky. Většinou je to na plošině na konci vozu, v některých typech tramvají je takové místo uprostřed. Ale pozor, na každé plošině smí být nanejvýš dvě jízdní kola.

Před nástupem musíte navíc dát řidiči tramvaje znamení zvednutou paží a počkat si na jeho souhlas. Řidiči ho obvykle vyjádří gestem rukou nebo pokývnutím. Také před výstupem s kolem o sobě musíte dát vědět - dvojitým stisknutím tlačítka „znamení k řidiči“ uvnitř vozu.

Cyklista až na posledním místě

Ani když tato pravidla dodržíte, nemáte jistotu, zda se jízdy v tramvaji dočkáte. Pokud je tramvaj lidově řečeno „narvaná“, řidič vás může odmítnout. Totéž platí v případě, že místo na plošině je obsazené kočárkem, invalidním vozíkem nebo jinými koly.

Dokonce ani v případě, že na zastávce čekáte spolu s kočárkem nebo vozíkem, nemusí na vás zbýt místo. Přitom nehraje roli, zda jste přišli první. „Při současném nástupu do tramvaje mají přednost osoby na vozíku pro invalidy a cestující přepravující dětský kočárek s dítětem,“ stojí doslova v přepravních podmínkách.

Plánek tramvajových linek a úseků, na kterých je možná přeprava jízdních kol v Praze.

S kolem do metra v Praze

Metrem je cestování s jízdním kolem snazší, má jasná pravidla: můžete využít první a poslední plošinu každého vozu s výjimkou prvního. V prvním voze můžete využít pouze zadní dveře, ne ty přední za strojvedoucím. Ty správné dveře pro cyklisty jsou většinou označené piktogramem, web pražského dopravního podniku ale upozorňuje, že to tak nemusí být u všech souprav a cestování s kolem je v nich možné i tak.

Bicykl ve voze metra: kam si stoupnout

Na každé plošině mohou stát maximálně dvě kola. Stát s kolem byste měli co nejvíc na pravé straně, to znamená u těch dveří, které se neotvírají. Pozor na stanice s bočními nástupišti, kde musíte umožnit nástup a výstup ostatním cestujícím.

Boční nástupiště v metru Hlavní nádraží, Prosek, Rajská zahrada, Střížkov, Vyšehrad Stanice s výtahem pro kola Anděl, Bořislavka, Černý Most, Háje, Chodov, Karlovo náměstí, Ládví, Letňany, Národní třída, Nemocnice Motol, Opatov, Palmovka, Pankrác, Petřiny, Prosek, Roztyly, Skalka a Střížkov

Jak se dostat do metra s kolem?

Jen některé stanice metra mají výtahy určené pro přepravu kol. Ve většině zastávek vám nezbude, než se s kolem dřít po schodech nebo eskalátorech. Výtahy v metru jsou určené hlavně pro vozíčkáře a dětské kočárky. S kolem můžete jen do těch, které na sobě mají modrý piktogram bicyklu.

V některých stanicích se při přesunu kola z nástupiště metra na povrch pořádně zapotíte. Platí to třeba o Muzeu A, Floře nebo Želivského. Pro plánování trasy vám může pomoci přehled Prahounakole.cz.

Jak s kolem do autobusu v Praze?

V pražské MHD je jen jedna autobusová linka, kam si cyklisté mohou vzít kolo. Je to linka 147, která spojuje stanici metra Dejvická se zastávkou Výhledy.

Co je a není kolo Podmínky pro přepravu jízdních kol platí i pro koloběžky, monokola, elektrická jízdní kola a koloběžky nebo podobná vozidla. Naopak složená skládací jízdní kola a koloběžky, dětská jízdní kola a odrážedla do 6 let věku lze přepravovat jako zavazadla, tedy ve všech prostředcích PID bez omezení.

V sezoně od konce března do konce října je obsluhovaná speciálními autobusy, které mají v zadní části cyklostojany. O víkendu jsou pro cyklisty určené všechny spoje, v pracovní dny je to každý druhý spoj. V jízdním řádu jsou označené piktogramem kola.

Jak naložit kolo

Jak to funguje? Před nástupem do autobusu musí dát cyklista znamení řidiči zdvihnutím ruky. Kolo si pak naloží sám, řidič ho uzamkne ve stojanu a jeho majiteli vydá visačku s číslem držáku. Cyklista přitom musí řidiči oznámit, na jaké zastávce hodlá vystupovat. Při výstupu se pak prokáže visačkou, řidič mu kolo odemkne a cyklista si ho sám vyloží.

Na jiných autobusových linkách v pražské MHD kolo přepravovat nemůžete, a to ani v případě, kdy jde o náhradní autobus za tramvaj při výluce.

Bicykl jako zabalené zavazadlo

Bicykly se po Praze dají převézt ještě autobusem Airport Express (AE), který spojuje hlavní nádraží s terminály 1 a 2. Zde ale platí, že kolo musí být zabaleno podle podmínek letecké přepravy. Přeprava kola je zdarma, cestující tu ale zaplatí za osobu vyšší částku než v jiných autobusech po Praze - 100 korun.

S kolem do vlaku v Praze a okolí

S jízdním kolem můžete v rámci PID (Pražské integrované dopravy) i do některých vlaků. Pro pásma P, 0 a B na území hlavního města platí, že pokud máte platnou jízdenku pro sebe, máte k tomu přepravu kola zdarma.

Pokud cestujete mimo Prahu, tj. v pásmech 1 až 13, za jízdní kolo si zaplatíte zvlášť. Většinou počítejte s 30 korunami na maximálně 120 minut jízdy, při delších vzdálenostech si musíte buď koupit lístek za 80 korun, nebo postupovat podle pokynů smluvního dopravce.

Jak zjistíte, do kterých vlaků vás pustí s kolem? Jsou označené piktogramem.

Kolo jako spoluzavazadlo

Nejvýhodnější pro výlety je přepravovat kolo jako spoluzavazadlo. To znamená, že si kolo naložíte i vyložíte sami a po celou dobu jízdy ho budete mít pod dohledem.

Takové vlaky poznáte podle piktogramu kola. Pokud je kolo na obrázku v kroužku, můžete si místo pro kolo rezervovat. U obrázku v obdélníku je rezervace povinná. Přeškrtnuté kolo pak znamená, že bicykl si daným vlakem jako spoluzavazadlo vzít nemůžete.

Úschova kola ve vlaku

Pro delší cesty je lepší využít k přepravě kola úschovu ve vlaku, kterou označuje piktogram kufru. I tady může být nutná předchozí rezervace.

Jízdní kolo na lanovce a na přívozu

Přeprava jízdních kol v Praze je možná, aspoň teoreticky, také uvnitř vozu lanové dráhy na Petřín a přívozem přes řeku Vltavu. A proč teoreticky? Lanovka je kvůli rekonstrukci dlouhodobě mimo provoz, a proto ji využít nemůžete.

Zastávka autobusu, tramvaje a přívozu Modřany na Praze 12.

Bezbariérové přívozy

Přes Vltavu vás v sezoně dopraví 6 přívozových linek provozovaných dopravním podnikem. Vyplouvají od dubna do října, zpravidla v intervalech 15 až 20 minut.

Přívozy mají bezbariérové vstupy z přístavního mola, někdy se ale může stát, že než se na něj dostanete, pár schodů vás přece jen čeká. Platí to třeba o zastávce Výtoň, odkud jezdí v sezoně přívoz na Císařskou louku.

I u přívozu platí, že když je plno, na cyklisty s koly se místo nedostane. Přednost mají všichni ostatní, včetně maminek s kočárky.