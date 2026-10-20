Přes dvě tuny a 40 tisíc světel! Tohle je Praha, jakou jste ještě neviděli

Karla IV. zná každý. Karlštejn, Karlův most, korunovační klenoty – to je klasika. Jenže co když se dějepis na chvíli odloží a místo učebnice nastoupí čtvrt milionu světel?
Právě takovou podívanou už od pátku 16. října nabízejí pražské Žluté lázně. Výstava Story of Lights se sem vrátila popáté a tentokrát její světelnou procházku ovládl český král a římský císař Karel IV.
Návštěvníky čeká více než 110 světelných objektů, které dohromady rozzáří téměř 250 tisíc LED diod, které zajišťuje a instaluje společnost Decoled. Výstava potrvá až do 31. ledna 2027.
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Karlštejn, který nepřehlédnete
Největším tahákem je světelný Karlštejn. Měří přibližně 13 metrů na délku, šest na šířku a 13 na výšku. Váží přes 2,2 tuny a září více než 40 tisíci světelnými body. Na jeho výrobě se pracovalo zhruba půl roku a jednotlivé části se kompletně sestavily až na místě.
Pozadu nezůstává ani Karlův most. Světelná verze měří přes 15 metrů a tvoří ji přibližně 22 tisíc světel. K výrazným instalacím patří také katedrála svatého Víta s téměř devíti tisíci světelnými body.
Vedle známých pražských a českých dominant výstava připomíná i další stránky Karlova života. Císař tu není jen stavitelem a diplomatem, ale také manželem a člověkem, jehož myšlení ovlivňovala víra a mystika středověku.
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Dějepis trochu jinak
Výstava nechce návštěvníky zahltit letopočty a dlouhými historickými výklady. Místo toho nabízí příběhy, zajímavosti a pohled do každodennosti 14. století – od dobového oblečení a jídla až po panovnické insignie.
Historickou správnost textů pomáhal ověřovat historik Martin Nodl z Akademie věd ČR. Smyslem je propojit světelnou podívanou s poznáním a přimět návštěvníky, aby se na známou osobnost podívali z trochu jiné perspektivy.
„Karel IV. není jen panovníkem spojeným s několika známými stavbami. Jeho příběh vypovídá také o hodnotách a způsobu myšlení 14. století,“ připomíná Nodl.
Světelné objekty navíc nejsou jen na okukování. Některými lze projít, do jiných vstoupit a další poslouží jako fotopointy. Večerní výlet tak může spojit historii, procházku i pár fotografií, které nebudou vypadat jako další povinný snímek z výletu.
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Kdy vyrazit do Žlutých lázní?
Story of Lights – Karel IV. bude otevřená od 16. října 2026 do 31. ledna 2027. Do 24. října se areál otevírá denně od 17 do 21 hodin. Po změně času, tedy od 25. října, začne provoz už v 16 hodin a skončí ve 21 hodin.
Ceny vstupného a další informace najdou zájemci na webech storyoflights.cz a zlutelazne.cz.