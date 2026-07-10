Výluka se týká především tramvajové linky číslo 12, která bude po dobu prací vedena odklonem. Místo přes Hlávkův most pojede z Malostranské přes Čechův most, Dlouhou třídu, Náměstí Republiky, Bílou labuť a Florenc, odkud se vrátí na svou běžnou trasu. Náhradní tramvajová doprava zavedena nebude, cestující proto musí využít jiné pravidelné linky nebo metro.
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Dopravní podnikdoporučuje před cestou zkontrolovat aktuální spojení ve vyhledávačích jízdních řádů.
Práce na Hlávkově mostě jsou součástí pokračujících oprav mostní konstrukce a kromě tramvajové dopravy se dotýkají také automobilového provozu. Ten bude ve směru do Holešovic zúžen a sveden do jednoho jízdního pruhu. Pro bezpečné oddělení staveniště zde vznikne mobilní svodidlo v délce 216 metrů. Směr do centra zůstává bez omezení.
Co se bude dít na Hlávkově mostě?