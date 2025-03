Příliš mnoho věcí? Řešením může být pronájem vlastního skladu

Self storage jsou sklady k pronájmu ve formě boxů o velikosti od 0,5 m² až do 30 m². | foto: Less Mess Storage

Najít místo pro nové věci je pak obtížné. Kolo, které vám blokuje celý balkon a nezbývá místo na zahrádku. Lyžařská výbava, co zabírá příliš mnoho místa ve skříni a mísí se s oblečením. A co teprve ta krabice plná vzácných vzpomínek z dětství, se kterými se prostě nemůžete rozloučit. Potřebné místo ve skříni byste místo krabic raději zaplnili kufrem, který se vám válí na chodbě.

Pro mnoho lidí není zbavování se věcí vůbec jednoduché. Ať už je hromadí ze sentimentu či pro budoucí sezónní využití, je zkrátka potřeba změnit systém. Co tedy můžete dělat, když máte pocit, že váš domov praská ve švech? Ne každý má přístup ke sklepu či garáži, kde by mohl věci skladovat. V mnoha bytech tak panuje pocit stísněnosti a chaosu. Praktickým řešením může být pronájem vlastního skladu. Jde o snadný způsob, jak uvolnit prostor doma, a přitom mít přístup ke svým věcem, kdykoli je to potřeba.

Vlastní a samoobslužné úložné prostory vám nabízíme v Less Mess Storage. Poskytují širokou škálu skladových prostorů pro vyhovění veškerým vašim potřebám a to již od 0,5 m2. V Praze najdete 4 pobočky: v Dejvicích, na Pankráci a v Holešovicích. Pro zajištění optimálních podmínek vašim věcem, nabízí rozšířená pobočka v Holešovicích i klimatizované jednotky. Kóji si můžete pronajmout na jak dlouho potřebujete, a to již od 30 dnů. Každá provozovna je vybavena nejmodernějším bezpečnostním systémem. Nejste si jisti, zda je pro vás vlastní sklad vhodný? Less Mess Storage nabízí zkušební dobu s poloviční slevou na první dva měsíce! Zjistěte, zda je toto řešení tím pravým pro vás. Pro cenovou nabídku navštivte webové stránky lessmess.cz.