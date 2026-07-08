Přinese kompromis na Radlické zmatek? Auta se vrátí, odpoledne ale dostanou přednost tramvaje

Autor: Marek Peška
  15:00
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Uzavřený směr na Radlické ulici od Ženských domovů.

Uzavřený směr na Radlické ulici od Ženských domovů. | foto: Marek Peška, Metro.cz

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.
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Po měsících sporů přichází kompromis. Jednosměrka v Radlické ulici na Smíchově nebude od září platit celý den, ale jen během odpoledne. Změna má pomoci tramvajím, zároveň ale vrátí řidičům průjezd mimo nejvytíženější hodiny.

Praha 5 dosáhla ve sporu o Radlickou částečného vítězství. Radnice se s magistrátem, dopravním podnikem a organizací ROPID dohodla na dopravní novince. Radlická v úseku od Ženských domovů k Plzeňské bude pro auta opět otevřena, průjezd bude zakázán pouze mezi 14. a 19. hodinou, tedy v odpolední špičce. Novinka začne platit od 1. září. „Budeme pečlivě sledovat, jak se nové opatření osvědčí v praxi, a jsme připraveni situaci dále řešit,“ řekl starosta Prahy 5 Lukáš Herold, který za ponechání aut na kolejích bojoval.

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Radlice trápí doprava

Radlická v úseku od Ženských domovů po Plzeňskou je uzavřena od loňského července. Původně se jednalo o dočasné řešení, městský dopravce chtěl zlepšit provoz tramvají, které tu nabíraly několikaminutové zpoždění. Právě na blokování tramvají automobily si stěžovali obyvatelé části Smíchova. Především obyvatelé Radlic, kterým výstavba Smíchov City výrazně zhoršila dostupnost MHD.

Ve špičce obsluha tří zastávek (Braunova, Křížová, Anděl) trvá i 20 minut. Situaci navíc zhoršuje skutečnost, že byl před lety ukončen provoz tramvají přes Na Knížecí. Cestující tak přišli o trasu, která se vyhýbala dnes uzavřenému úseku Radlické.

Jak to bude se značením?

  • V souvislosti s tím, že část Radlické bude pro auta uzavřena denně od 14 do 19 hodin, zaznívají obavy z toho, že takové opatření přinese jen zmatky. „Značeno to bude dodatkovými tabulkami a pro zvýraznění přibude lehčí nestavební úprava při vjezdu. Řidiči si na tuto situaci budou muset zvyknout,“ říká pro deník Metro zastupitel Jan Panenka.
  • Někteří zase tvrdí, že se auta do úseku vrátí i v době zákazu, protože část řidičů bude mít pocit, že jim žádný postih zřejmě hrozit nebude.
  • Řidiči, kteří tudy nejezdí pravidelně, si navíc nemusí všimnout, že se pravidla změnila. Některé navigační aplikace zase nemusí časově podmíněná omezení zohledňovat správně.

„Jednosměrka vznikla na žádost obyvatel Radlic, Dívčích Hradů a Malvazinek, protože tramvaje dříve zůstávaly stát v kolonách,“ říká bývalý radní pro dopravu Prahy 5 a nynější zastupitel pětky Milan Kryl. Podle něj mohou řidiči využít tunel Mrázovka a není důvod, aby auta blokovala tramvaje.

Radličtí mají ještě možnost dostat se směr centrum města autobusy. Ty mají ovšem desetiminutové intervaly. Lidé tak často z Radlic na Anděl chodí pěšky. Celou situaci ještě před pár lety zkomplikovalo stržení Radlické lávky, která byla výraznou zkratkou na smíchovské nádraží.

Co bude dál?

Pro zrušení jednosměrky jsou řidiči, kterým se cesta přes tuto část Smíchova prodlužuje. Kolony se podle radnice Prahy 5 přesunuly do okolních ulic. Zákaz průjezdu směrem ke Kartouzské výrazně zatížil takzvaný Malý smíchovský okruh a auta se hrnou do dříve klidnějších ulic Na Zatlance a Kováků.

Někteří diskutující na sociálních sítích upozorňují, že hlavní příčinou kolon je souběh stavebních akcí na Smíchově a jednosměrka je jen jedním z faktorů. Obyvatelé okolních ulic popisují větší provoz v rezidenčních částech, více hluku a horší možnost vyjet z vedlejších ulic.

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Dopravních komplikací je v Praze 5 víc. Místní například upozorňují na stále se zhoršující dopravní situaci na Radlické za Dobříšskou ulicí. Podle odhadů tu projede přes 45 tisíc aut denně. A čeká se, že doprava ještě zhoustne po otevření nové čtvrti. Další provoz na Smíchov přinese i proměna smíchovského nádraží. To se za pár let promění v obří dopravní terminál.

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