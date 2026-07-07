Podobně jako v jiných případech je memorandum především o vyjádření politické vůle jednotlivých radnic. O tom, zda se metro skutečně prodlouží, však rozhodují hlavní město Praha a organizace zajišťující plánování dopravy, nikoliv městské části nebo okolní obce.
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Memorandum není rozhodnutí
Snaha prodloužit metro připomíná situaci z roku 2023, kdy radnice Prahy 6 požadovala, aby na jejím území jezdily jiné tramvaje, a aby byla posílena linka číslo 2 nízkopodlažními spoji. Ani tehdy ale samotný požadavek městské části automaticky neznamenal změnu provozu. O podobě tramvajových linek totiž rozhoduje organizátor dopravy a hlavní město, nikoli radnice městských částí.
Cílem je metro do Horních Počernic
V případě metra chtějí samosprávy prosadit prodloužení linky B do Horních Počernic. Odtud by měla navazovat železniční doprava směrem do Nehvizd.
„Prodloužení metra B do Horních Počernic je pro nás velmi zásadní, a to s ohledem na velké zastavitelné území v naší obci i dalších ve Středočeském kraji,“ uvedl starosta Horních Počernic Petr Měšťan. Podle něj je cílem v příštím volebním období alespoň připravit studii proveditelnosti a zahájit odbornou debatu.
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Radní Prahy 14 pro územní plánování Jan Liška označil memorandum za první společný a oficiální krok samospráv, které chtějí prosadit dlouhodobé dopravní řešení pro rychle rostoucí region na východ od Prahy.
Praha s prodloužením zatím nepočítá
O prodloužení metra až do Nehvizd se přitom mluvilo už letos v únoru. Aktuální návrh je ale střídmější a počítá pouze s prodloužením do Horních Počernic, odkud by cestující pokračovali vlakem.
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Že je projekt zatím na úplném začátku, potvrzuje i vedení hlavního města. Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek uvedl, že Praha v současnosti prodloužení linky B neplánuje.
Praha staví metro D