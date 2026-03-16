Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

David Halatka
  14:20
Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvorecký most. Hotovo má být ještě na jaře.
Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru od centra. Vpravo je nové sídliště Zahálka, vlevo věžák Vanguard. | foto: Metro.cz

V Hodkovičkách začaly práce na nové zastávce MHD, která vznikne v souvislosti se zprovozněním Dvorecký most.

Dělníci aktuálně demolují betonovou zídku oddělující tramvajovou trať od Šífařské ulice. Jde o první viditelný krok k vybudování zastávky Hodkovičky mezi zastávkami Černý kůň a Belárie.

„Pro linky 3, 17, 20, 92 a 190 se zřizuje mezi zastávkami Černý kůň a Belárie obousměrně nová zastávka Hodkovičky,“ uvedl pražský dopravní podnik při oznámení změn.

Otevření už za měsíc?

Zda se podaří stihnout otevření zastávky Hodkovičky do pouhého měsíce, se na první pohled jeví jako drobné sci-fi. Ale snad se Pražané dočkají milého překvapení.

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Dopravní podnik zde plánuje dvě bezbariérová nástupiště o délce 67 metrů, která budou propojena přechodem pro chodce.

Podle zveřejněné projektové dokumentace jsou součástí stavby i nové opěrné zdi, které budou sloužit především k zajištění výškových rozdílů mezi nástupišti a okolním terénem. Projekt obsahuje také nové chodníky, přístřešky, osvětlení a úpravu zeleně s důrazem na vsakování dešťové vody.

Zastávka i pro autobus

Autobusová zastávka bude spočívat v podstatě jen v dopravním značení na stávající silnici v Modřanské ulici, zabere tak jeden jízdní pruh automobilové dopravě. Vzhledem k četnosti spojů však nepůjde o zásah nijak zásadní. Pro bezpečný přístup chodců na vzdálenější zastávku zde bude zřízen semafor a dělící ostrůvek.

Během prací má být zachován provoz tramvají, pouze s drobným omezením rychlosti, automobilová doprava bude omezena vždy jen v jednom jízdním pruhu. Nová zastávka má přinést lepší dostupnost celé oblasti, zejména obytných domů, které zde vznikly v posledních letech.

Další nová zastávka na Praze 4

  • Nová zastávka má vzniknout i jinde v Praze 4. Městská část požaduje ve Vrbově ulici v Braníku přidat autobusovou zastávku Vrbova ve směru na Novodvorskou.
  • Nyní je zde zastávka Vrbova pouze ve směru do centra. V souvislosti s tím se potom posune zastávka Ve Studeném blíže ke zdejšímu hřbitovu tak, aby nebyla ve směru na Novodvorskou uprostřed mezi zastávkami Ve Studeném a Vrbova.

