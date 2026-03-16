V Hodkovičkách začaly práce na nové zastávce MHD, která vznikne v souvislosti se zprovozněním Dvorecký most.
Dělníci aktuálně demolují betonovou zídku oddělující tramvajovou trať od Šífařské ulice. Jde o první viditelný krok k vybudování zastávky Hodkovičky mezi zastávkami Černý kůň a Belárie.
„Pro linky 3, 17, 20, 92 a 190 se zřizuje mezi zastávkami Černý kůň a Belárie obousměrně nová zastávka Hodkovičky,“ uvedl pražský dopravní podnik při oznámení změn.
Otevření už za měsíc?
Zda se podaří stihnout otevření zastávky Hodkovičky do pouhého měsíce, se na první pohled jeví jako drobné sci-fi. Ale snad se Pražané dočkají milého překvapení.
|
Dopravní podnik zde plánuje dvě bezbariérová nástupiště o délce 67 metrů, která budou propojena přechodem pro chodce.
Podle zveřejněné projektové dokumentace jsou součástí stavby i nové opěrné zdi, které budou sloužit především k zajištění výškových rozdílů mezi nástupišti a okolním terénem. Projekt obsahuje také nové chodníky, přístřešky, osvětlení a úpravu zeleně s důrazem na vsakování dešťové vody.
Zastávka i pro autobus
Autobusová zastávka bude spočívat v podstatě jen v dopravním značení na stávající silnici v Modřanské ulici, zabere tak jeden jízdní pruh automobilové dopravě. Vzhledem k četnosti spojů však nepůjde o zásah nijak zásadní. Pro bezpečný přístup chodců na vzdálenější zastávku zde bude zřízen semafor a dělící ostrůvek.
Během prací má být zachován provoz tramvají, pouze s drobným omezením rychlosti, automobilová doprava bude omezena vždy jen v jednom jízdním pruhu. Nová zastávka má přinést lepší dostupnost celé oblasti, zejména obytných domů, které zde vznikly v posledních letech.
